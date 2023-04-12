Минобороны России поразило продвигавшиеся в Артемовск резервы ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки в зоне проведения специальной военной операции

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки в зоне проведения специальной военной операции: на Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 80, на Южно-Донецком и Запорожском разбит склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, две диверсионно-разведывательные группы противника и до 180 украинских боевиков, на Херсонском до 50, на Донецком направлении штурмовые отряды российской армии при содействии на флангах десантников овладели тремя городскими кварталами Артемовске, где перебили 245 наемников киевского режима.

По всей линии соприкосновения ВСУ потеряли за сутки более 695 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки «Krab» (Польша), «Paladin» (США), а также десятки танков, бронемашин и пикапов.

Генерал-лейтенант отметил, что ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией было совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи.

Конашенков отметил, что истребительной авиацией ВКС России над Красным Лиманом Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками за сутки нанесено поражение складу военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны (Херсонская область), 94-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117-ти районах.

Представитель военного ведомства поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

407 - самолетов.

228 - вертолетов.

3741 - беспилотный летательный аппарат.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8647 - танков и других боевых бронированных машин.

1082 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4570 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9483 - единицы специальной военной автомобильной техники.