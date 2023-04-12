"Завербована спецслужбами США": Аллу Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ

15 апреля Алле Борисовне исполнится 74 года, а накануне пришли неприятные для нее новости с Родины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

73-летняя Алла Пугачева теперь живет в Израиле. Ее муж - иноагент Максим Галкин* круглый год зарабатывает на красивую жизнь концертным чесом – не останавливается, так как пока за границей есть спрос на его русофобские шуточки. А Пугачева занимается домом и детьми. Живет семья в Герцлии, что в 10 км от Тель-Авива.

15 апреля Алле Борисовне исполнится 74 года, а накануне пришли неприятные для нее новости с Родины. На имя генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова поступило обращение с просьбой проверить Аллу Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи ВСУ. В Генпрокуратуру обратился с такой просьбой глава общественной организации — Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В обращении указано, что Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией ранее установил: «иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами». Подробности не уточняются. Также в данном обращении говорится, что Пугачева критикует СВО, поддерживает коллег, оказывающих финансовую помощь Украине. Бородин пишет: «Максим Галкин* продолжает гастролировать по европейским странам, перечисляя часть гонораров в "помощь" украинским беженцам».

Виталий Бородин в своем телеграм-канале сообщает и такую информацию о Пугачевой и ее старшем внуке Никите Преснякове (сейчас живет в США): «В США у Никиты имеется квартира, которую ему подарила Пугачева. Сразу видно - бабушка подготовилась. Спецслужбы США обработали бабушку хорошо, что выделили деньги на недвижимость, помогли быстро оформить документы, получить гражданство, все схвачено. Не зря я говорил и буду говорить: Алла Пугачева завербована спецслужбами США. Кстати, она пыталась вести переговоры в некоторых кабинетах, чтобы вернуть в Россию обратно Моргенштерна* - видимо, хотела в дальнейшем стать его продюсером».

Сам Никита Пресняков утверждает, что у него нет американского гражданства. Правда или нет - неясно, так как о наличии американского гражданства у внука сообщила его бабушка Елена Преснякова. По нашей информации, у Никиты Преснякова есть грин-карта. Чтобы работать в США Никита должен был получить грин-карту, а он работает в этой стране. Только так можно получить право на трудоустройство в США.

Алла Пугачева по неподтвержденной информации имеет гражданство Израиля с осени 2022 года. Ее муж иноагент Максим Галкин* (тоже гражданин Израиля) сообщал, что часть гонораров за концерты передаст в помощь украинским беженцам.

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией – общественная организация. Ее глава Виталий Бородин также обращался в Генпрокуратуру с обращением признать артистку Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить против нее уголовные дела, включая госизмену. Кроме того, Бородин просил проверить Диану Арбенину и Данилу Козловского.

*Минюст РФ включил Максима Галкина, Моргенштерна в список физлиц-иноагентов