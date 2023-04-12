13 женщин обвинили Жерара Депардье в том, что он к ним приставал

13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в «неподобающем сексуальном поведении» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает французский сайт Mediapart, 13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в «неподобающем сексуальном поведении». Все случаи такого поведения имели место на съемках картин и сериалов - комедии «Большой дом», байопика «Дюма», криминального многосерийного фильма Netflix «Марсель» и так далее. Началось все в 2004 году, закончилось в 2022 году. Речь идет о «жестах или предложениях разного уровня серьезности»: Депардье трогал женщин за ягодицы, бедра или между ног, говорил разные сомнительные вещи и иногда «назойливо вздыхал».

Естественно, сам актер все отрицает. Его адвокаты из парижской фирмы Cabinet Temime заявили, что ряд заявлений основан на «крайне субъективных оценках и/или моральных суждениях». Более того, как сообщает Deadline, целый ряд режиссеров и продюсеров, участвовавших в работе над упомянутыми проектами, отрицают, что были свидетелями хоть каких-то неприличных действий Депардье по отношению к женщинам.

Портал Mediapart, в свою очередь, утверждает, что их журналисты потратили на расследование действий Депардье несколько месяцев, опросив множество женщин, сотрудничавших с ним. К слову, ни одна из 13 пострадавших не собирается подавать на Депардье в суд.

У актера и так давно проблемы по женской части: в 2018 году, на волне движения MeToo, актриса Шарлотта Арну обвинила Депардье в том, что он дважды изнасиловал ее в своем парижском особняке (а она пришла туда, чтобы тот дал ей профессиональные советы - ее отец давно дружит с Жераром). Пока что дело завязло в бюрократических процедурах, но вроде бы процесс все-таки должен состояться.