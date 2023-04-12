Губернатор Александр Дрозденко: «Ленинградская область полностью выполнила задачи по восстановлению вверенного нам микрорайона Мариуполя»

Александр Дрозденко предложил назвать восстанавливаемый регионом микрорайон Мариуполя «Ленинградским». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Мариуполе появится «Ленинградский микрорайон»: это название решено закрепить за той частью города, которую восстанавливают строители из Ленинградской области. Идею в ходе рабочей командировки в ДНР предложил губернатор Александр Дрозденко. Глава Ленобласти проверил, как продвигаются работы, и рассказал, что еще предстоит сделать в этом году.

«Ленинградская область полностью выполнила и даже немного перевыполнила тот объем задач по восстановлению микрорайона Мариуполя, который перед регионом поставил Минстрой России. Микрорайон нам достался сложный, здесь шли ожесточенные бои. Сегодня - перемены налицо - и в нашем микрорайоне, и в Мариуполе в целом. Обновляются фасады домов, устанавливаются перекрытия, окна, на улицах много автомобилей, ситуация меняется к лучшему. Задача для ленинградских строителей на этот год - полностью завершить восстановление вверенного нам микрорайона», - пообещал Александр Дрозденко.

За Ленинградской областью в Мариуполе закрепили особо сложные дома, в которых уцелели фактически только стены. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградские специалисты взялись за восстановление разрушенных боями улиц в прошлом году. Из 77 зданий микрорайона 14 придется полностью снести, остальные – практически отстроить заново. За Ленинградской областью закрепили особо сложные дома, в которых уцелели фактически только стены. Чтобы ускорить ход работ, строители разработали технологию, позволяющую в сжатые сроки устанавливать перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций.

В прошлом году за счет средств федерального бюджета ленинградские строители отремонтировали 22 жилых дома. Еще один важный социальный объект, восстановленный специалистами, - детско-юношеская спортивная школа. В начале этого года она снова открылась для учеников. Министр строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов поблагодарил регион за активную работу и поддержал предложение Александра Дрозденко назвать восстанавливаемый микрорайон «Ленинградским».

В ДНР глава области выполнил еще одну важную миссию: Александр Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации партию техники и специального снаряжения, собранную фондом «Ленинградский рубеж». Губернатор сообщил, что направил через полномочного представителя президента РФ предложение о закреплении за регионами кураторства над конкретными воинскими частями. Инициатива Александра Дрозденко будет рассмотрена на заседании Совета безопасности.

«Такая система позволит распределить нагрузку «по силам» и не оставит «беспризорных» частей, вне зависимости от того, бойцы из какого региона там служат», - объяснил глава Ленобласти.

Александр Дрозденко посетил ремонтный цех, где после боев приводят в порядок подаренные регионом автомобили «Нива». В начале года машины, специально переоборудованные под выполнение боевых задач, были переданы военным частям. Губернатор привез с собой особый подарок от ленинградских специалистов - передвижной комплекс управления.

«Все восемь первых Нив, которые Ленобласть передала фронту уже побывали в рембазе, которую тоже курирует регион. Такая у них служба. Мастера сравнивают свою работу с хирургической, но наоборот: говорят, сначала восстанавливают технику с минимальными повреждениями, чтобы быстро поставить в строй, потом берутся за «травмы, не совместимые с жизнью». И всегда справляются. Сегодня передали в 3-ий армейский корпус ещё партию техники и специального снаряжения. Это прифронтовая зона, и здесь на службу по контракту очень ждут слесарей и токарей», - написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор посетил ремонтный цех, где после боев приводят в порядок подаренные регионом автомобили «Нива». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Александр Дрозденко также встретился с военнослужащими – ленинградцами, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Губернатор пообщался с бойцами и уточнил, какую помощь регион может оказать их семьям.

«Ребята-ленинградцы - отличники «боевой и политической». Один из участников встречи - уже Герой России. С фондом «Ленинградский рубеж» передали бойцам «снарягу», которая пригодится для победы. Просьбы земляков - помочь с регистрацией любимой, которую в Гатчину перевёз из Горловки, проверить предоставление льготы по ЖКХ для семьи - взял на контроль, выполним», - отметил Александр Дрозденко.