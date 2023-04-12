Не прошли ветеринарный контроль и не оплатили ввозную пошлину: чихуа-хуа по кличке Пантелеймон уже три недели не может вернуться из Таиланда в Новосибирск

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В середине января семейная пара из Новосибирска вместе с чихуа-хуа по кличке Пантелеймон отправились отдыхать в Бангкок. И лишь 23 марта, во время вылета обратно на родину, выяснилось, что на собаку не оформлены документы. Сибиряки утверждают, что сотрудники «Аэрофлота» не предупредили их о том, что на питомца необходимо оформить справку на выезд из Таиланда. Дескать, в результате чего новосибирцы вынуждены были уехать без питомца, оставив его у случайных знакомых, а теперь безуспешно пытаются организовать его вывоз.

Но официальный комментарий авиакомпании все расставляет по своим местам.

НЕ ЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Пассажир при регистрации на рейс SU651 Бангкок – Новосибирск от 23.03.2023 была проинформирована об отсутствии необходимых документов для перевозки собаки при пересечении таможенной границы Королевства Таиланд, и нарушении законодательства при ввозе и вывозе животного, - сообщил Аэрофлот. - По прибытию в Бангкок она не прошла ветеринарный контроль животного и не оплатила ввозную пошлину».

В авиакомпании уточняют, что при вылете из Бангкока у супругов не было документов, разрешающих вывоз животного, а именно отсутствовал Export Permit и подтверждение оплаты вывозной пошлины, которые было необходимо оформить в Department of Livestock Development. Данные факты являются нарушением законодательства Королевства Таиланд.

«Будучи ознакомлена с фактически обстоятельствами ситуации, пассажир заявила, что не знала о данных правилах и приняла решение оставить животное в сумке-переноске у стойки регистрации в аэропорту. При этом она сообщила, что ее подруга заберет животное в течение дня, - цитируем «Аэрофлот». - В итоге сотрудники обслуживающей компании, руководствуясь гуманитарными мотивами, ухаживали за собакой на протяжении трех суток в ожидании подруги пассажира».

На сайте авиакомпании сообщается, что «владелец животного или птицы несет ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации, а также страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка». Там же указано, что при зарубежных поездках пассажир должен уточнять правила ввоза и вывоза животных у компетентных органов страны.

Проще говоря, необходимо разделять зоны ответственности авиакомпании и пассажиров. Авиакомпания обязана проинформировать о правилах перевозки именно на рейсе, а правила ввоза и вывоза животных и птиц пассажирам необходимо изучить самостоятельно. В каждой из стран они свои.

В данной ситуации пассажирам еще по прилету в Таиланд в аэропорту необходимо было пройти на ветеринарный контроль и оплатить пошлину на животное. Но этого не сделали. Торопились или решили сэкономить? Теперь не узнать. В данной ситуации пассажиры безответственно отнеслись к своим обязанностям, а сейчас, похоже, пытаются переложить вину на авиакомпанию. Но незнание закона не освобождает от ответственности.

«ПОЧЕМУ ВЫ ЕЕ БРОСИЛИ?»

«Такие истории временами случаются. Практически всегда это проблема нерадивых хозяев, которые, к сожалению, плохо интересуются правилами пограничного, таможенного и санитарного контроля. Когда мы отправляемся в другую страну понимаем, что надо визу сделать? Знаем, что перевозить в самолете разрешено не больше 10 тысяч долларов? Прописные истины. Почему же в данном случае слышим обвинения в адрес авиакомпании из разряда «меня не предупредили»? - сообщил главный редактор портала Авиа.Ру Роман Гусаров.

Эксперт также отметил, что правила перевозки животных прописаны в Воздушном кодексе и в правилах самой авиакомпании. При покупке билета пассажир часто автоматически ставит галочку согласия с правилами. Практически, не читая их. Но там есть и пункты, касающиеся перевозки животных: какие документы нужны, стандарты на переноску, какие животные допускаются в салон, а какие можно перевозить только в багажном отделении. Однако правила пребывания и пересечения границ животными – это не в компетенции авиакомпании.

«Но особенно меня возмущает, что уж если вам так было дорого собака, то почему вы бросили ее в аэропорту? Я бы со стороны государство открыл уголовное дело за жестокое обращение с животными. А они начинают раздувать: ай-ай-ай, нас обидели. У меня много животных дома, и если бы в я попал в такую ситуацию, то даже черепашку не оставил в аэропорту, что уж говорить про собаку или кошку: отложил полет, оформил все документы и потом вместе полетел домой другим рейсом».