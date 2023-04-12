Павел Деревянко вспомнил о темном прошлом: у него был срок за сутенерство

Актер Андрей Деревянко.

На днях вышла премьера очередного сериала с Павлом Деревянко в главной роли — фантастической мелодрамы «Сансара», где звучит хит Басты «Сансара». Поэтому именно к нему, рэперу Басте (Василию Вакуленко) актер и решил прийти в гости в шоу «Вопрос ребром», чтобы обсудить новый проект и темное прошлое.

Формат шоу таков, что гости из зала задают звезде, которая поглощает еду в ресторане Басты, перченые вопросы, а в финале публика голосует, насколько он был искренен — если большинство «против», то знаменитый гость платит за всех, а если «за», то хозяин ресторана закрывает счет.

Вопросы могут быть самыми неожиданными, и один из таких задал молодой человек, поинтересовавшийся, помнит ли Деревянко «блатной язык», потому что в свое время он был осужден по уголовной статье условно.

— Да, была «условка», а ты откуда знаешь? — удивился актер вопросу. — Была, но все нормально сейчас. Все хорошо. Нету уже ее.

— А на блатном что-нибудь помнишь?

— Да пошел ты *****! — отыграл жаргонную интонацию актер. И громко засмеялся вместе с рэпером. — Это единственное, что я помню.

— А за что условка? — уточнил блогер Эльдар Джарахов. — Если не секрет.

— За что?...За сутенерство, — застеснявшись, после паузы ответил артист. — Но откуда ты знаешь?

— Википедия, — ответил зритель и тихо удалился.

На самом деле, в википедии написано, что Павел был осужден за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.