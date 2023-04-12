Раскрыта правда о подмене Филиппа Киркорова двойником: эксперт-физиогномист вынес категоричный вердикт

Филипп Киркоров и Алексей Егожинский (справа). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Беда пришла, откуда не ждали: у россиян забрали Филиппа Киркорова! Куда и зачем спрятали поп-короля, неизвестно, но вместо него теперь выступает двойник. По крайней мере, в этом уверены фанаты из Новосибирска и других городов, куда артист на днях приезжал с гастролями. А также те, кто пристально следит за соцсетями Филиппа Бедросовича. "Глаза, брови, лицо - другой человек!", "Никакой схожести", "Верните Филиппа!", - такими сообщениями буквально завалена страница певца.

Между тем, двойник у Киркорова действительно есть: Алексей Егожинский, о котором уже писал сайт KP.RU, более 20 лет выступает в "шкуре" поп-короля и является его единственным официальным дублёром. Лже-Филиппа зовут, к примеру, на съемки, чтобы отснять со спины или подобрать для Киркорова лучший ракурс. Его рабочий день стоит куда дешевле, чем у певца. А если не видно разницы, то как говорится в известной рекламе, зачем платить больше? Так, в фильме "Последний богатырь-3", Егожинский играет за Филиппа Бедросовича со спины, сбоку или в общих планах, а настоящий артист - только там, где нужно лицо.

Алексей Егожинский 20 лет выступает в образе Киркорова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А несколько лет назад дублер даже отдувался за Киркорова на сцене Кремля, когда ради эффектного фокуса звезде надо было "раздвоиться" и оказаться в двух точках одновременно. Так неужели и сейчас за Филиппа гастролирует двойник? А где тогда он сам? Отошел ли от недавних пластических операций..?

Сравнить фото "старого" и "нового" Филиппа Бедросовича мы попросили эксперта-физиогномиста Олега Воеводина. Его ответ оказался категоричен.

- Это, безусловно, один и тот же человек - никакой подмены нет, - заверил KP.RU Воеводин. - Во-первых, деление лица на старых и новых фото мы видим совершенно одинаковое: подбородок ровно посередине, кончик носа направлен в сторону левой руки. Зубы у Филиппа тоже имеют характерные особенности: посередине между резцов есть маленькая впадина - это видно и прежде, и сейчас. Форма бровей стала другая - внешние уголки подтянулись вверх, но это следы пластики, на них мы внимания не обращаем. А вот другая деталь осталась на места: маленькая проплешина на брови ближе к переносице. Цвет глаз изменился, но это легко скорректировать с помощью линз. А вот противозавиток (выступ на ушной раковине. - Ред.) у "старого" и "нового" Филиппа одинаковый.

Эксперт сравнил старые и новые фото поп-короля. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, на снимках Егожинского ни одной детали, совпадающей с чертами лица обновленного поп-короля, эксперт не обнаружил. Наоборот, по трем характерным признакам Олег Воеводин определил, что это разные люди.

- Деление лица у него вообще другое, мочки ушей другие - противозавитки уходят за завитки. Другая форма зубов. Так что изменившийся Киркоров - это на 100% не дублер, - подытожил физиогномист.