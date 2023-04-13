Юг России стал рекордсменом по строительству частных домов

Фото: ДОМ.РФ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

В прошлом году на юге России возвели 1300 многоквартирных домов, еще 61 000 - частных (и это каждый шестой индивидуальный дом в стране). Лидерами по темпам строительства стали Краснодарский край, Ростовская область и Крым.

- Подобный рост темпов строительства, в частности, индивидуального, объясняется несколькими факторами: во-первых, социальной газификацией, когда газ бесплатно подводят к границе земельного участка, а во-вторых, развитием льготных ипотечных программ, - рассказала руководитель отдела исследования в жилищной сфере ДОМ.РФ Мария Жолобова.

Только за прошлый год в ЮФО по ипотеке выдано около 424 млрд рублей, это 9% от всего объема ипотечного кредитования в стране. Жилищные условия улучшили более 119 тысяч семей. Почти 4000 тысячи из них - благодаря Банку ДОМ.РФ

Около 70% всех кредитов с господдержкой, оператором которых выступает ДОМ.РФ, в ЮФО выдано по «Льготной ипотеке». Набирает всё большую популярность и «Семейная ипотека», позволяющая оформить кредит по ставке до 6% годовых.

- Сейчас также активно развиваются программы по поддержке индивидуального жилого строительства и работников IT, мы планируем продолжить работу во всех сферах льготного кредитования не только на юге, но и по всей России, - констатировал управляющий директор Южного регионального центра Банка ДОМ.РФ Кирилл Зарочинцев.

В некоторых регионах также запускается единая ипотечная программа, позволяющая дополнительно снизить ставку по льготной ипотеке. К примеру, как рассказал руководитель направления в подразделении «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Евгений Абибулаев, в Ростовской области с прошлого года заработала льготная программа «Дисконт», и если ее совместить с другими аналогичными предложениями, то в некоторых случаях ставка по ипотеке снижается до 1,5%. Что позволяет поддерживать спрос и доступность жилья.

Фото: ДОМ.РФ

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО

Развитие сферы строительства в конечном итоге выгодно всем: государству, которое отдает под жилые дома пустующие земли, людям, которые получают современное комфортное жилье, и, конечно, самим строительным компаниям.

- ДОМ.РФ – единственный и уникальный агент, реализующий федеральное имущество, которое по каким-то причинам не используется или используется не по назначению. Ежегодно мы предоставляем федеральные земли под увеличение объемов строительства жилья, и юг России – одно из самых перспективных направлений, поэтому запросы на Сочи, Анапу, Краснодарский край и Ростовскую область поступают регулярно, - рассказала руководитель направления в подразделении «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Александра Озолина.

Почему это выгодно инвесторам? Это удобно, потому что аукцион на землю проводится в электронной форме. А победитель в итоге получает льготы на освоение земли и ее застройку. По этой схеме государство предоставляет не только участки, но объекты недвижимости, в том числе, те, что относятся к объектам культурного наследия – их реставрация на частные деньги позволяет пустующие площади вновь сделать центром городского притяжения.

В настоящее время на участках от ДОМ.РФ в трёх регионах ЮФО планируется построить около 1,3 млн кв. м жилья по проектам комплексного развития территории. Торги по двум проектам — в Ростове-на-Дону и Волгограде — с общим градпотенциалом 209 тыс. кв. м состоялись в прошлом году. Всего в четырёх регионах ЮФО в прошлом году состоялось 23 аукциона, на которых были реализованы участки общей площадью 39,2 га.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ В РАБОТЕ

Кроме того, в прошлом году на юге России на федеральных землях, ранее переданных ДОМ.РФ регионам, построили 234 тысячи кв. метров жилья, из них более 231 тысяч кв. м (почти 99%) - в Краснодарском крае. Сейчас в ЮФО возводится еще несколько крупных объектов: ЖК «Зеленодар» в Краснодаре (99,4 тысячи кв. метров), ЖК «Новый свет» в Волгограде (147,3 тысячи кв. метров), ЖК «Соловьиная роща» в Ростове-на-Дону (96,4 тысячи кв метров) – все эти знаковые проекты начинались именно с аукционов.

Но строительство нового жилья – не единственная цель. Вместе с домами на неосвоенных территориях появляются новые дороги, больницы, школы, детские сады.

- С 2021 года мы запустили инфраструктурные облигации - это инструмент, который позволяет застройщикам финансировать строительство на льготных условиях, в том числе с использованием государственно-частного партнерства и концессий, - объяснила руководитель направления «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Алла Иванова. – С его помощью регионы могут реализовывать крупные проекты. К примеру, сейчас в Ростовской области мы обсуждаем возможность софинансирования за счет инфраструктурных облигаций строительства автодороги «Западная хода», а в Краснодаре - модернизацию трамвайных линий и закупку нового подвижного состава.

Компания уже одобрила для 20 регионов применение инфраструктурных облигаций на сумму в 126 млрд рублей – эти инвестиции позволят в том числе построить более 30 млн кв. метров жилья для 600 000 семей.

Под развитие городской среды в ДОМ.РФ есть отдельные проекты. Так в Ростове-на-Дону уже воплотили в жизнь проект по обновлению центральной улицы города – Большой Садовой. В Геленджике проходят публичные слушания по развитию набережной, чтобы превратить местное побережье в прибыльную, красивую и удобную местным жителям достопримечательность. В Таганроге уже приступили к обновлению рощи «Дубки», в Майкопе разрабатывают концепцию благоустройства парка «Мэздах», который занимает 435 га.

Фото: ДОМ.РФ

ГЛАС НАРОДА

- ДОМ.РФ включился в поддержку строительства жилья в тот момент, когда банки относились к этому настороженно, и за это нельзя не сказать «спасибо», - констатировал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Николаевич Гурба. – Более того, сам подход к благоустройству городской среды – очень правильный: реализация проектов происходит, основываясь на пожеланиях граждан. Однако после того, как проект выполнен, об этом обычно докладывают власти. А хотелось бы наладить систему обратной связи: как местные жители оценивают проделанную работу? Все ли удобно? Реализовано ли задуманное? В этом могли бы помочь региональные СМИ. Уверен, в этом плане у нас все еще впереди.

Работа с людьми - действительно один из приоритетов. Именно поэтому в рамках проекта Архитекторы.рф в этом году уже в третий раз пройдет обучающий проект «Городские практики». Это образовательная программа для архитекторов, градостроителей, предпринимателей и чиновников, в рамках которой на протяжении года под присмотром кураторов студенты разрабатывают множество проектов по благоустройству и развитию реальных городских пространств. В этом году в число городов, где пройдут «Городские практики», попала Астрахань, там обучение запланировано на период со 2 по 14 октября.

Регистрация на проект откроется в сентябре, следите за анонсами на сайте Архитекторы.рф.