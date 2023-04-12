Придумали школьники, поддержал губернатор: В Московской области отметили годовщину гуманитарной акции «Доброе дело»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Московской области сегодня отметили годовщину грандиозного проекта «Доброе дело». Этот проект по сбору гуманитарной помощи для мирных жителей присоединенных территорий и участвующих в СВО российских военных придумали школьники из Одинцово. После того, как «Доброе дело» поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, акция получила распространение по всему региону. Так совпало, что старт выпал на День космонавтики - 12 апреля 2022 года.

Работа кипит каждый день, без перерыва на выходные. Вот и сегодня, хоть и годовщина, участники проекта продолжали делать своими руками необходимое для бойцов снаряжение, сортировали гуманитарные грузы, писали кадровым военным и мобилизованным письма - так было в Балашихе, Химках, Королеве и других городских округах Подмосковья.

- Волонтеры Подмосковья постоянно на связи с жителями новых регионов, нашими бойцами, - рассказывает заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. - Они из первых уст знают, какая помощь больше всего сейчас нужна, и стараются оперативно ее передать - продукты питания ли это, предметы личной гигиены, одежда, медикаменты.

Зампред отметил, что часть снаряжения желающие помочь делают сами. Например, студенты колледжей шьют спальники и термобелье.

- Сейчас востребованы маскировочные сети и окопные свечи, их изготавливают в волонтерских штабах, - уточнил Духин.

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе сообщила, что маскировочные сети сегодня производят в 40 муниципалитетах. Волонтеры собираются для этого в молодежных центрах или центрах помощи участникам СВО и их семей.

- Уже изготовлено около 10 тысяч таких сетей, больше всего - в Лобне, Шаховской, Лосино-Петровском. Производство окопных свеч налажено в Можайске, Долгопрудном, Лобне - всего почти в 50 муниципалитетах. На данный момент ребята сделали около 60 тысяч штук.

Помимо этого участники акции делают носилки, теплые вещи, сухие супы, каши, собирают комплекты для личной гигиены и многое другое.

На данный момент все желающие также могут принести вещи и снаряжение для участников специальной военной операции, продукты питания и медикаменты в любой из 122 волонтерских пунктов, действующих по всей территории Московской области. Получить информацию о предметах, которые более всего нужны в зоне проведения СВО, а также список пунктов можно на сайте volontermo.ru.