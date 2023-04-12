Наркоз может быть смертельно опасен для детей: кто находится в зоне риска

Злокачественная гипертермия считается довольно редким наследственным синдромом, который проявляется только при контакте с определенными препаратами во время наркоза. Фото: Shutterstock

Злокачественная гипертермия – смертельно опасная реакция организма на ингаляционный наркоз. И в России уже было зарегистрировано несколько случаев смертельных исходов от нее во время проведения стоматологических процедур.

У генетически предрасположенных детей при введении ингаляционных анестетиков может неожиданно подскочить температура. Начинаются тяжелые расстройства, приводящие к тому, что органы и системы организма не справляются, отказывают. Ребенок может погибнуть.

- Злокачественная гипертермия (ЗГ) считается довольно редким наследственным синдромом, который проявляется только при контакте с определенными препаратами во время наркоза, - объясняет врач анестезиолог-реаниматолог клиники челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Анна Рощина. - Но ситуация усугубляется тем, что реакция может развиваться стремительно, вплоть до летального исхода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным исследований, частота смертельных случаев варьируется от 1 случая на 5 000 анестезий до 1 случая на 100 000 анестезий. 52% всех случаев злокачественной гипертензии приходились на детей в возрасте до 15 лет.

КТО В ЗОНЕ РИСКА

Есть факторы повышают риск развития ЗГ. Очень важно сообщить анестезиологу следующие сведения:

- у кого-то из родственников были летальные исходы во время проведения наркоза и прочие осложнения;

- у самого пациента в прошлом уже были эпизоды ЗГ или прочие осложнения во время или после наркоза;

- у ребенка есть нейромышечные заболевания вроде мышечной дистрофии (обычно отражены в выписке педиатра, получаемой перед операцией под наркозом).

В любом случае озвучьте врачу все особенности здоровья ребенка. Вам они могут показаться несущественными, но порой бывают очень важны. Особенности здоровья не означают, что операцию отменят или наркоза не будет. Всегда есть возможность подобрать безопасные, с точки зрения злокачественной гипертермии, препараты для проведения наркоза.

КОГДА ВЕС ЗНАТЬ НЕОБХОДИМО

Анестезиолог обязательно должен знать реальный вес ребенка, ведь все препараты рассчитываются, исходя (в том числе) из этого показателя. Перед наркозом дается перечень обследований, анализов, которые необходимо пройти до стоматологического вмешательства. После их сдачи родители с ребенком идут к педиатру для получения справки об отсутствии противопоказаний. Такой визит к врачу обычно проходит за несколько дней до наркоза. Поэтому во время приема педиатра лучше взвесить ребенка для фиксации его актуального веса.

ЕСТЬ ТЕСТ. НО ОН НЕ ТОЧНЫЙ

Пациентам из группы высокого риска можно провести тест на чувствительность. К сожалению, он не обладает высокой точностью. Так почти у 50% пациентов с эпизодами злокачественной гипертермии по тестам предрасположенности нет. Поэтому рутинно делать их нет смысла.

ВАЖНЫЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ШАГИ

Злокачественная гипертермия может развиться не с первых минут анестезии. В целом много чего, помимо ЗГ, может произойти в том числе и в послеоперационном периоде. Именно по этой причине после окончания общей анестезии за ребенком внимательно следит медицинский персонал, готовый быстро выявить нежелательные реакции и отреагировать на любые ситуации.

Отсюда первый пункт безопасности:

1. Выбирайте те клиники, где есть послеоперационные комнаты отдыха с мониторингом состояния ребенка.

2. Убедитесь, что у клиники есть лицензия, штат специалистов, оборудование и помещения, необходимые для проведения операций в наркозе.

3. Узнайте о наличии в клинике антидота к злокачественной гипертермии.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИЗНАКИ ГИПЕРТЕРМИИ

- Анестезиолог не просто «дает наркоз», а полностью отвечает за безопасность пациента во время проведения анестезии, - объясняет Анна Рощина. - Врач отслеживает частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, температуру тела и многое другое.

Если гипертермия началась, врачу нужно действовать быстро. Самым главным в лечении являются введение препарата-антидота как можно скорее, быстрое охлаждение и активные поддерживающие мероприятия.