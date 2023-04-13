Военная спецоперация на Украине 13 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 апреля 2023 года.

Батарея САУ «Мста-С» поразила скопление живой силы украинской армии на Запорожском направлении.

Командир артиллерийского подразделения рассказал, что батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. На данный момент — это огневая поддержка обороняющихся войск. По его словам, работа по отдельным целям противника производится при помощи высокоточных снарядов.

Контрнаступление Киева может быть смертельной ловушкой для Вашингтона и Североатлантического альянса, об этом сообщил журналист Стивен Брайен в статье для китайского издания Asia Times.

Британское издание сообщило о серьезной обеспокоенности в рядах ВСУ усилением систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Трое высококвалифицированных операторов беспилотников из украинской армии рассказали изданию, что российская армия уверенно противодействует применению популярных дронов марки DJI.

Минобороны РФ заявило, что российские военные на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 245 украинских военных, а штурмовые отряды «Вагнер» заняли три квартала в городе Артемовске.