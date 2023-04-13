Победившая наркозависимость невестка Пугачевой умерла в 48 лет

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Невестка певицы Аллы Пугачевой Виктория Фадеева ушла из жизни в 48 лет. Бывшая жена племянника артистки Влада Пугачева умерла во сне от остановки сердца. Виктории не стало еще осенью 2022 года, но новость об ее кончине близкие сообщили только сейчас.

«Вика умерла во сне. Сердце остановилось», - рассказали знакомые покойной «СтарХиту».

Виктория однажды уже была на пороге смерти – несколько лет назад она впала в кому. Женщина долгие годы страдала от наркотической зависимости и потеряла сознание из-за передозировки. Врачи тогда едва спасли ее. После развода с Владом Пугачевым Виктория уехала из Москвы. Она покончила с запрещенными веществами и начала новую жизнь с с гражданским мужем.

С племянником звезды шоу-бизнеса Владом Пугачевым Виктория познакомилась в клинике для наркобольных. Влад – сын младшего брата певицы Евгения, с юности пошел по кривой дорожке. Парень пристрастился к выпивке, а потом и к наркотикам. Возможно, сказалась плохая наследственность: его мать Елена умерла в 47 лет от цирроза печени.

Племянник певицы Влад Пугачев и его жена Виктория познакомились в клинике для наркобольных. У супругов родился сын Женя. Фото: соцсети.

Алла очень любила брата и всегда помогала ему материально. А когда Евгений Пугачев умер в 2011 году от сердечной недостаточности, взяла под опеку его непутевого наследника. Певица купила племяннику квартиру и неоднократно лечила в реабилитационных клиниках.

Влад был младше Виктории на 10 лет. Когда они поженились, Пугачева взяла на содержание и жену племянника. Водитель артистки ежемесячно привозил им деньги и пакеты с едой. Сами супруги не работали, только пьянствовали и употребляли наркотики. От пагубных привычек их не остановило даже рождение сына, которого они назвали Женей – в честь дедушки.

Наркотики не раз доводили Викторию и Влада до критического состояния. Как и у Виктории, у Пугачева были проблемы со здоровьем. Несколько лет назад у него отнялись ноги после того, как он иглой от шприца повредил нерв на бедре. И снова Пугачева пришла на помощь: она отправила племянника в Израиль лечиться от наркомании. Местные врачи избавили Влада от наркозависимости и поставили его на ноги.

Сейчас Влад женат на бухгалтере из Казани Гузель. Вместе с 38-летней женой он растит дочь. Девочка родилась в 2020 году, ее назвали Аллой – в честь звездной бабушки.

О сыне Влада и Виктории Жене уже много лет заботится личный водитель Пугачевой Игорь Польшиков. Он взял мальчика на воспитание и полюбил его как родного. Внук Пугачевой очень похож на нее – такой же рыжий и глазастый. Несколько лет назад Польщиков официально усыновил ребенка. Алла Пугачева уже подарила мальчику недвижимость в Москве.