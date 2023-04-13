Геннадий Зюганов: Дети Донбасса встретили День космонавтики в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Андреевич! Во-первых, поздравляем вас с Днём космонавтики. Во-вторых, мы знаем - у вас продолжается акция «Дети России - детям Донбасса», которую несколько лет нащад вы начинали с Иосифом Кобзоном…

- Во-первых, всех - с Днём космонавтики.

Космический полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961-го - это триумф нашей науки, триумф нашей образовательной системы.

Мы - впервые в мире тогда стали самыми космическими, самыми победными и самыми технологичными.

Мы обогнали американцев. Они сами признавали, что отстают от нас в космосе на 10 - 15 лет.

Я как-то летал на Байконур - на совместный запуск нашего и американского экипажей.

Рядом со мной сидел руководитель NASA. Он сказал: «У вас космонавтика - гениальна. Ваши космонавты - талантливые люди».

И что у нас - не просто специалисты, это - люди с широким кругозором, и - очень патриотичны.

Поэтому, я от души поздравляю нас всех с этим праздником, который, конечно же, продолжается и после 12 апреля…

А у меня в эти «космические дни» - двойной праздник - я принял ещё одну группу детей с Донбасса, уже четвёртую в этом году.

Здесь, в Москве, в оздоровительных учреждениях Подмосковья - уже 700 человек.

- Чем ребята занимаются?

- Проводим оздоровление детей, знакомим их с Россией, которая теперь - и их страна тоже.

Плюс - интересная культурная программа, в том числе - музеи Московского Кремля, ВДНХ, школа мастеров…

А ещё - места боевой славы, спортивные соревнования…

- Товарищ Генеральный секретарь, вы в самом начале так сказали загадочно: «Я как-то летал…» И в вашем интервью, посвящённом космосу, это звучало как-то по-особому…

- У нас, у современников Гагарина, 12 апреля - день особый.

- Спасибо огромное. Ура

- Пока.