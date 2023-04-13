Геннадий Зюганов: Дети Донбасса встретили День космонавтики в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Геннадий Андреевич! Во-первых, поздравляем вас с Днём космонавтики. Во-вторых, мы знаем - у вас продолжается акция «Дети России - детям Донбасса», которую несколько лет нащад вы начинали с Иосифом Кобзоном…
- Во-первых, всех - с Днём космонавтики.
Космический полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961-го - это триумф нашей науки, триумф нашей образовательной системы.
Мы - впервые в мире тогда стали самыми космическими, самыми победными и самыми технологичными.
Мы обогнали американцев. Они сами признавали, что отстают от нас в космосе на 10 - 15 лет.
Я как-то летал на Байконур - на совместный запуск нашего и американского экипажей.
Рядом со мной сидел руководитель NASA. Он сказал: «У вас космонавтика - гениальна. Ваши космонавты - талантливые люди».
И что у нас - не просто специалисты, это - люди с широким кругозором, и - очень патриотичны.
Поэтому, я от души поздравляю нас всех с этим праздником, который, конечно же, продолжается и после 12 апреля…
А у меня в эти «космические дни» - двойной праздник - я принял ещё одну группу детей с Донбасса, уже четвёртую в этом году.
Здесь, в Москве, в оздоровительных учреждениях Подмосковья - уже 700 человек.
- Чем ребята занимаются?
- Проводим оздоровление детей, знакомим их с Россией, которая теперь - и их страна тоже.
Плюс - интересная культурная программа, в том числе - музеи Московского Кремля, ВДНХ, школа мастеров…
А ещё - места боевой славы, спортивные соревнования…
- Товарищ Генеральный секретарь, вы в самом начале так сказали загадочно: «Я как-то летал…» И в вашем интервью, посвящённом космосу, это звучало как-то по-особому…
- У нас, у современников Гагарина, 12 апреля - день особый.
- Спасибо огромное. Ура
- Пока.