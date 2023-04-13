Ольга Бузова пришла на премьеру фильма «Вызов» в «голом» платье

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» 12 апреля прошла громкая премьера: в День космонавтики зрители наконец-то увидели фильм Клима Шипенко «Вызов». Картину, часть которой была снята на МКС, начали обсуждать задолго до ее выхода на экран. Неудивительно, что показ космической ленты с Юлией Пересильд в главной роли стал статусным мероприятием и собрал самый широкий круг гостей.

Посмотреть «Вызов» пришли глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с дочкой Елизаветой, руководитель Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, космонавты Петр Дубов и Олег Новицкий. На красной дорожке фотографам позировали звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса – от Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым до Полины Гагариной и Ивана Урганта.

Поющая телеведущая пришла на премьеру фильма "Вызов" в прозрачном платье. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС.

Почти все гости премьеры оделись подобающе случаю. Мужчины – в строгих пиджаках или в расслабленном стиле casual. Женщины – в элегантных платьях или в брючных костюмах. Многие выбрали наряды в ретро-стиле, оказавшиеся как нельзя кстати. Михаил Галустян, например, надел олимпийку с надписью «СССР», а телеведущая Юлия Барановская – винтажное платье в горошек. И только Ольга Бузова пришла «в своем». Поющая телеведущая по традиции нарядилась в «голое» платье, продемонстрировавшее все изгибы ее фигуры.

Прозрачная ткань не скрывала всех изгибов фигуры Ольги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наряд из прозрачной ткани облегал тело телеведущей как вторая кожа. В рамках приличия Ольгу удерживали черные вставки, напоминавшие бюстгальтер и набедренную повязку. Образ роковой соблазнительницы дополняли босоножки на высоких каблуках, яркий макияж на глазах и алая помада.

Ольга Бузова и Константин Крюков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие сочли наряд Бузовой неуместным: уж слишком она выделялась на фоне остальной сдержанно одетой публики. Ольга, впрочем, чувствовала себя в «голом» платье вполне органично и с удовольствием позировала фотографам. Певица даже выдернула к себе на фотосессию актера Константина Крюкова, пришедшего на премьеру, между прочим, с женой. Бузова нежно приобняла артиста и приняла перед камерами эффектную позу.