Честная рецензия на фильм «Вызов», снятый в космосе: Как пересильдить страх и расправить легкие в невесомости

Это все-таки очень круто - снимать на орбите кино. И Пересильд с копной волос, в отсутствие гравитации превратившихся во что-то вроде странной короны, станет одним из символов нового российского кинематографа

В одной из сцен фильма у сотрудника «Роскосмоса» звонит телефон, и оказывается, что на проводе Константин Львович Эрнст. Поговорив, сотрудник в изумлении спрашивает: «Откуда у него мой телефон?» Смешная шутка.

Наверняка «Вызов» начался именно с подобных звонков, - ну, или личных встреч, например, с Дмитрием Рогозиным. «Дмитрий Олегович, а давайте снимем кино в космосе?» - «А давайте, Константин Львович!» Конечно, переговоры шли дольше и были сложнее, но в итоге все сводилось к двум этим фразам.

Правда, с самого начала существовала опасность, что сценарий в этом деле будет чем-то второ-, если не третьестепенным. Когда в фильме есть такой аттракцион, как живая Юлия Пересильд на натуральной орбите, зачем напрягаться дальше? И поначалу «Вызов» чеканными шагами движется по канве, которая известна уже года полтора (героиня, обычный хирург, вынуждена лететь на МКС, чтобы спасти смертельно больного космонавта).

НУ ЧТО, КРАСИВАЯ, ПОЕХАЛИ В «РОСКОСМОС»

Хирурга зовут Евгения, она работает в Боткинской больнице, к сорока годам не накопила на машину и передвигается исключительно на метро. У нее есть дочка-подросток, которая ей, по счастью, не хамит, зато хамит другим (дала в глаз однокласснице, дочке прокурора, и теперь ее хотят привлечь за нанесение телесных повреждений по полной программе). Зато на работе Евгению очень ценят: сделать сложную операцию для нее все равно что для сантехника завернуть гайку.

Хирурга зовут Евгения, она работает в Боткинской больнице

Тем временем на орбите один из космонавтов российского сегмента МКС, работая в открытом космосе, получает по груди обломком старого спутника. У него пневмоторакс, скопление воздуха в легких, и коллега проводит пункцию, руководствуясь указаниями с Земли, только этого мало: состояние космонавта все ухудшается. Спускать его на Землю нельзя: из-за перегрузок он просто умрет от болевого шока. Все равно некоторые советуют его транспортировать: «Смерть при спуске - это несчастный случай, а смерть на станции - это прокуратура». Но выбирают более гуманный вариант: послать на станцию хирурга. Отбирают в Боткинской нескольких самых талантливых и с виду выносливых, начинают проводить медицинские обследования. Евгения пока что просто консультант, лететь в космос не думает («У меня с дочкой проблемы»), но кандидаты выбывают один за другим. У кого-то начинается катаракта («Он вернется слепым»), кто-то не проходит испытания на центрифуге. И в конце концов крупный чиновник из «Роскосмоса» (Владимир Машков) делает Евгении предложение:

- Вы готовы лететь в космос?

- Прямо сейчас - нет, а завтра полетела бы.

ХИРУРГ В КОРОНЕ

К этому моменту проблемы дочки с прокурором уже разрешены, потому что «Роскосмос», как нам намекают - воистину могущественная организация.

А еще к этому моменту «Вызов» удачно превращается во что-то вроде производственной драмы, за действием которой правда интересно следить. Поначалу главный вопрос - «Как быстро подготовить человека с улицы к полету». Потом - «Как подготовиться к операции в невесомости» (а все мы понимаем, что такого в космосе еще не делал никто; нужно создать специальные крепления для ног хирурга, продумать расположение импровизированного операционного стола и так далее). Ну и, наконец, когда героиня добирается до МКС, оказывается, что операция сложнее, чем казалось. Грубо говоря, легкое пациента покрылось коркой, которую надо как-то содрать, чтобы легкое расправилось и задышало; это и на Земле не самая простая процедура, а в космосе миссия кажется невыполнимой.

«Вызов» в широком прокате с 20 апреля Фото: кадр из фильма

«Вызов» висит на нескольких, очень крепких крючках. Во-первых - огромное обаяние Юлии Пересильд, которой пришлось играть роль во многом вниз головой (но на ее работе это не отразилось). Во-вторых, это демонстрация интерьеров реальной МКС (а там интересно, хотя и жутко захламлено: станцию называют «Международный космический склад»). В «Вызове» в целом отлично сделано все, что связано с космосом - роскошный плавный взлет ракеты в замедленной съемке вы долго не сможете забыть.

В-третьих и в главных, да: ты переживаешь и за космонавта с его покрытыми коркой легкими, и за врача, которая любой ценой намерена его спасти, хотя ей дико страшно, она боится не справиться. Кстати, о душевной организации героини: «Вызов» - еще и ненавязчивая мелодрама, достаточно сентиментальное кино со старыми песнями о главном (услышите сами, с какими именно). Героиня Пересильд лет десять назад потеряла мужа, и до сих пор не может забыть свою любовь. И, черт побери, это хоть и банально, а трогательно.

В конце концов, ты переживаешь за саму Юлию Пересильд, которая плавает в невесомости, на наших глазах (как и героиня) с нею осваиваясь. Это все-таки очень круто - снимать на орбите кино. И Пересильд с копной волос, в отсутствие гравитации превратившихся во что-то вроде странной короны, станет одним из символов нового российского кинематографа. Клим Шипенко, автор «Салюта-7», «Холопа» и «Текста», - один из самых крепких российских жанровых режиссеров, и, крутясь с камерой на МКС (а он сам там выступал в качестве оператора), не подводит ни Константина Львовича, ни Дмитрия Олеговича, ни зрителя.

«Вызов» в широком прокате с 20 апреля.