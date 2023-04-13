Любимую эскортницу год хранил в чемодане – выбросить рука не поднималась: Вся правда об убийстве московской модели

Модель и ее убийца. Скрины из одного из видео, которое Гретта прислала друзьям незадолго до ее убийства

В громком деле «модели в чемодане» Гретты Ведлер поставлена точка.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в феврале 2021 года 23-летняя девушка улетела на Бали. По крайней мере, так думали многие ее друзья и знакомые. Об этом сама Гретта многим писала в соцсетях, а потом связь прервалась. Но в марте 2022-го внезапно выяснилось, что девушка уже больше года мертва. Ее тело обнаружили, упакованным в чемодан, - в деревне под Липецком, в 400 километрах от Москвы.

ИСТОРИЯ «ЗОЛУШКИ»

Многие друзья вспоминали Гретту Ведлер (имя - настоящее, фамилия при рождении - Павленко) как этакую современную золушку.

Вышла из неблагополучной семьи - выпивающая мама отдала ее на воспитание бабушке и в дальнейшем судьбой своей кровиночки не интересовалась, отец никогда ее и не признавал. В 16 лет махнула покорять столицу. И ведь как-то сумела уцепиться! Поступила в РУДН. Работала - двигала как пиарщица разные интернет-проекты, потом занялась инвестициями и неплохо на этом зарабатывала.

Когда задержали подозреваемого в убийстве - 23-летнего Дмитрия Коровина, знакомые ахнули: мы так и думали, что это он Гретту убил! Мол, это ее парень еще со школьных лет, паталогический неудачник, который вечно клянчил у успешной девушки деньги на всякие несуществующие бизнесы. В итоге задолжал ей 1 миллион рублей. Чтобы не отдавать деньги, выходит, и убил.

- Информация об этом долге ничем не подтверждается. Со слов Дмитрия Коровина ссора, в ходе которой была убита девушка, произошла совсем по другой причине, - рассказал KP.RU старший следователь Пресненского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по Москве Фаррух Сохибов.

Многие друзья вспоминали Гретту Ведлер как этакую современную золушку Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОРИЯ «ПРИНЦА»

Отмотаем время на несколько лет назад. Липецк. Середина 2010-х. Гретта и Дима учатся в параллельных классах и у них действительно романтические отношения. Потом он уезжает во Владимир - поступил в юридический вуз, планировал устроиться потом в полицию. Но быстро охладевает к учебе, возвращается в Липецк. И уже оттуда они с Греттой отправляются вместе в Москву. Живут вместе, снимают квартиру.

- По словам Коровина, чтобы обеспечить для любимой девушки высокий уровень жизни, он начинает брать кредиты, - продолжает следователь. - Объясняет, зачем это все: «У Гретты очень сложная судьба, а я хотел позаботиться о ней!» Он дает девушке деньги на пластическую операцию, оплачивает ее учебу в университете и несколько поездок за границу.

Проценты по кредитам парень старается гасить, занимаясь перекупкой бэушных машин.

Но однажды всплывает тайна Гретты. Коровин как-то раз берет оставленный девушкой без присмотра мобильник, лезет читать ее переписки в мессенджерах и понимает, что любимая - эскортница. Незнакомые мужчины присылают сообщение: называют сумму, время и адрес, куда нужно подъехать.

Они ссорятся. Гретта признается, что занимается этим с тех самых 16 лет и обещает завязать. Но через какое-то время Коровин снова взламывает телефон девушки и понимает, что все это безумие продолжается - она спит с ним, как со своим парнем, а потом тайно ездит по другим мужчинам!

С тех пор отношения Ведлер и Коровина окончательно рушатся. Хотя время от времени они все равно встречаются, продолжая оставаться любовниками.

Дмитрий Коровин на допросах много раз повторял, что Гретту он по-настоящему любил. Фото: ГСУ СК России по Москве

«НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Так было и в тот раз - в феврале 2021 года. Набрали дорогого алкоголя, сняли гостиницу в центре Москвы и заселились в номер.

- Коровин рассказывает, что они достаточно много выпили, - говорит Фаррух Сохибов. - В какой-то момент снова начали ссориться. Коровин сказал девушке, что «проституция - это яд», а она обозвала его и его родителей нищебродами.

На допросе парень заявил, якобы подвыпившая Гретта ударила его бутылкой по лицу, а он, очухавшись, кинулся на нее с кулаками. Нанес Гретте несколько ударов в голову. Она потерялся сознание, а Коровин схватил подушку и плотно закрыл любовнице лицо, не давая дышать.

«Я был очень пьяный. Почти не помню этот момент. Очнулся через несколько часов и понял, что вызывать скорую помощь уже бесполезно. Гретта мертва...»

Следующие несколько суток он пил - бегал то в магазин, то в бар. Тело девушки спрятал под кровать. На дверь номера повесил табличку «Не беспокоить». И судорожно пытался придумать, что делать дальше. Искал в поисковике: «как избавиться от сильного запаха». Сходил в магазин, купил большой чемодан и еще кое-что.

Фото: ГСУ СК России по Москве

Тело Гретты (она была невысокая, миниатюрная) сложил в позе эмбриона. Плотно обтянул ее пакетом, сунув в чемодан множество упаковок с активированным углем и лимонной кислотой. Закрыв чемодан, обмотал его в несколько слоев армированным скотчем (он максимально влагостойкий, используется для монтажных работ). С этой сумкой в багажнике он и вернулся из Москвы в Липецк.

ВЫПОТРОШИЛ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Дмитрий Коровин на допросах много раз повторял, что Гретту он по-настоящему любил. Это, впрочем, не помешало ему после убийства прихватить телефон убитой девушки, выпотрошить ее банковские счета (украл с них 1,5 миллиона рублей!) и взять на убитую красавицу кредит на 700 тысячи рублей.

Говорит, ждал, что его вот-вот схватят, найдут. Целый год не мог спокойно спать. Решил, что будет пытаться закрыть висящие на нем еще с прежних времен кредиты на несколько миллионов рублей, работая таксистом.

Вопрос, который многим не дает покоя: почему долгое время Гретту Ведлер вообще никто не искал? Ведь Коровина, хотя он был один одним из самых очевидных подозреваемых, задержали лишь спустя год. А разгадка банальна.

- Мама, как единственная родственница, даже не стала писать заявление об исчезновении дочери - они почти не общались и судьба девушки ее вообще не интересовала.

В итоге лишь спустя несколько месяцев заявление подал в полицию вообще фактически посторонний мужчина - один из «клиентов», проявивший сострадание...

Фото: ГСУ СК России по Москве

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКИ

Еще одна странность: убийца не избавился от тела девушки, хотя это была железобетонная улика, которая могла к нему привести. Целый год прятал чемодан в гараже на окраине Липецка.

- Дмитрий Коровин объяснял свои действия тем, что девушку он любил и не мог «выбросить ее, как какую-нибудь собачку», - говорит следователь. - Не мог решиться, как и где ее похоронить.

В какой-то момент у Коровина возник план. Он надумал сделать Гретте «подарок». На день рождения. Начал ездить по окрестностям Липецка, присматривая «красивое поле», где можно было бы закопать труп. Для этого перевез чемодан с телом из гаража поближе к выбранному месту, в дом родителей - бросил на заднее сидение сломанной отцовской машины. Там его сотрудники Следственного комитета и нашли. 13 марта 2022 года, в день рождения Гретты Ведлер.

- Коровин сразу признал свою вину, все рассказал и показал, - отмечает Фаррух Сохибов. - Сложилось впечатление, что после задержания он даже испытал некоторое облегчение.

Дмитрия Коровина судили за убийство, мошенничество (чужие кредиты), кражу (похищение денег с банковских карт). Пресненский суд Москвы сегодня вынес 24-летнему мужчине приговор: 15 лет колонии строгого режима.