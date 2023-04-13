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13 апреля 2023 7:19

Любимую эскортницу год хранил в чемодане – выбросить рука не поднималась: Вся правда об убийстве московской модели

Убийца Дмитрий Коровин рассказал, зачем год хранил в чемодане тело модели и любовницы Гретты Ведлер
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Модель и ее убийца. Скрины из одного из видео, которое Гретта прислала друзьям незадолго до ее убийства

Модель и ее убийца. Скрины из одного из видео, которое Гретта прислала друзьям незадолго до ее убийства

В громком деле «модели в чемодане» Гретты Ведлер поставлена точка.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в феврале 2021 года 23-летняя девушка улетела на Бали. По крайней мере, так думали многие ее друзья и знакомые. Об этом сама Гретта многим писала в соцсетях, а потом связь прервалась. Но в марте 2022-го внезапно выяснилось, что девушка уже больше года мертва. Ее тело обнаружили, упакованным в чемодан, - в деревне под Липецком, в 400 километрах от Москвы.

ИСТОРИЯ «ЗОЛУШКИ»

Многие друзья вспоминали Гретту Ведлер (имя - настоящее, фамилия при рождении - Павленко) как этакую современную золушку.

Вышла из неблагополучной семьи - выпивающая мама отдала ее на воспитание бабушке и в дальнейшем судьбой своей кровиночки не интересовалась, отец никогда ее и не признавал. В 16 лет махнула покорять столицу. И ведь как-то сумела уцепиться! Поступила в РУДН. Работала - двигала как пиарщица разные интернет-проекты, потом занялась инвестициями и неплохо на этом зарабатывала.

Когда задержали подозреваемого в убийстве - 23-летнего Дмитрия Коровина, знакомые ахнули: мы так и думали, что это он Гретту убил! Мол, это ее парень еще со школьных лет, паталогический неудачник, который вечно клянчил у успешной девушки деньги на всякие несуществующие бизнесы. В итоге задолжал ей 1 миллион рублей. Чтобы не отдавать деньги, выходит, и убил.

- Информация об этом долге ничем не подтверждается. Со слов Дмитрия Коровина ссора, в ходе которой была убита девушка, произошла совсем по другой причине, - рассказал KP.RU старший следователь Пресненского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по Москве Фаррух Сохибов.

Многие друзья вспоминали Гретту Ведлер как этакую современную золушку

Многие друзья вспоминали Гретту Ведлер как этакую современную золушку

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОРИЯ «ПРИНЦА»

Отмотаем время на несколько лет назад. Липецк. Середина 2010-х. Гретта и Дима учатся в параллельных классах и у них действительно романтические отношения. Потом он уезжает во Владимир - поступил в юридический вуз, планировал устроиться потом в полицию. Но быстро охладевает к учебе, возвращается в Липецк. И уже оттуда они с Греттой отправляются вместе в Москву. Живут вместе, снимают квартиру.

- По словам Коровина, чтобы обеспечить для любимой девушки высокий уровень жизни, он начинает брать кредиты, - продолжает следователь. - Объясняет, зачем это все: «У Гретты очень сложная судьба, а я хотел позаботиться о ней!» Он дает девушке деньги на пластическую операцию, оплачивает ее учебу в университете и несколько поездок за границу.

Проценты по кредитам парень старается гасить, занимаясь перекупкой бэушных машин.

Но однажды всплывает тайна Гретты. Коровин как-то раз берет оставленный девушкой без присмотра мобильник, лезет читать ее переписки в мессенджерах и понимает, что любимая - эскортница. Незнакомые мужчины присылают сообщение: называют сумму, время и адрес, куда нужно подъехать.

Они ссорятся. Гретта признается, что занимается этим с тех самых 16 лет и обещает завязать. Но через какое-то время Коровин снова взламывает телефон девушки и понимает, что все это безумие продолжается - она спит с ним, как со своим парнем, а потом тайно ездит по другим мужчинам!

С тех пор отношения Ведлер и Коровина окончательно рушатся. Хотя время от времени они все равно встречаются, продолжая оставаться любовниками.

Дмитрий Коровин на допросах много раз повторял, что Гретту он по-настоящему любил. Фото: ГСУ СК России по Москве

Дмитрий Коровин на допросах много раз повторял, что Гретту он по-настоящему любил. Фото: ГСУ СК России по Москве

«НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Так было и в тот раз - в феврале 2021 года. Набрали дорогого алкоголя, сняли гостиницу в центре Москвы и заселились в номер.

- Коровин рассказывает, что они достаточно много выпили, - говорит Фаррух Сохибов. - В какой-то момент снова начали ссориться. Коровин сказал девушке, что «проституция - это яд», а она обозвала его и его родителей нищебродами.

На допросе парень заявил, якобы подвыпившая Гретта ударила его бутылкой по лицу, а он, очухавшись, кинулся на нее с кулаками. Нанес Гретте несколько ударов в голову. Она потерялся сознание, а Коровин схватил подушку и плотно закрыл любовнице лицо, не давая дышать.

«Я был очень пьяный. Почти не помню этот момент. Очнулся через несколько часов и понял, что вызывать скорую помощь уже бесполезно. Гретта мертва...»

Следующие несколько суток он пил - бегал то в магазин, то в бар. Тело девушки спрятал под кровать. На дверь номера повесил табличку «Не беспокоить». И судорожно пытался придумать, что делать дальше. Искал в поисковике: «как избавиться от сильного запаха». Сходил в магазин, купил большой чемодан и еще кое-что.

Фото: ГСУ СК России по Москве

Фото: ГСУ СК России по Москве

Тело Гретты (она была невысокая, миниатюрная) сложил в позе эмбриона. Плотно обтянул ее пакетом, сунув в чемодан множество упаковок с активированным углем и лимонной кислотой. Закрыв чемодан, обмотал его в несколько слоев армированным скотчем (он максимально влагостойкий, используется для монтажных работ). С этой сумкой в багажнике он и вернулся из Москвы в Липецк.

ВЫПОТРОШИЛ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Дмитрий Коровин на допросах много раз повторял, что Гретту он по-настоящему любил. Это, впрочем, не помешало ему после убийства прихватить телефон убитой девушки, выпотрошить ее банковские счета (украл с них 1,5 миллиона рублей!) и взять на убитую красавицу кредит на 700 тысячи рублей.

Говорит, ждал, что его вот-вот схватят, найдут. Целый год не мог спокойно спать. Решил, что будет пытаться закрыть висящие на нем еще с прежних времен кредиты на несколько миллионов рублей, работая таксистом.

Вопрос, который многим не дает покоя: почему долгое время Гретту Ведлер вообще никто не искал? Ведь Коровина, хотя он был один одним из самых очевидных подозреваемых, задержали лишь спустя год. А разгадка банальна.

- Мама, как единственная родственница, даже не стала писать заявление об исчезновении дочери - они почти не общались и судьба девушки ее вообще не интересовала.

В итоге лишь спустя несколько месяцев заявление подал в полицию вообще фактически посторонний мужчина - один из «клиентов», проявивший сострадание...

Фото: ГСУ СК России по Москве

Фото: ГСУ СК России по Москве

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКИ

Еще одна странность: убийца не избавился от тела девушки, хотя это была железобетонная улика, которая могла к нему привести. Целый год прятал чемодан в гараже на окраине Липецка.

- Дмитрий Коровин объяснял свои действия тем, что девушку он любил и не мог «выбросить ее, как какую-нибудь собачку», - говорит следователь. - Не мог решиться, как и где ее похоронить.

В какой-то момент у Коровина возник план. Он надумал сделать Гретте «подарок». На день рождения. Начал ездить по окрестностям Липецка, присматривая «красивое поле», где можно было бы закопать труп. Для этого перевез чемодан с телом из гаража поближе к выбранному месту, в дом родителей - бросил на заднее сидение сломанной отцовской машины. Там его сотрудники Следственного комитета и нашли. 13 марта 2022 года, в день рождения Гретты Ведлер.

- Коровин сразу признал свою вину, все рассказал и показал, - отмечает Фаррух Сохибов. - Сложилось впечатление, что после задержания он даже испытал некоторое облегчение.

Дмитрия Коровина судили за убийство, мошенничество (чужие кредиты), кражу (похищение денег с банковских карт). Пресненский суд Москвы сегодня вынес 24-летнему мужчине приговор: 15 лет колонии строгого режима.

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