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Наука13 апреля 2023 7:00

Доказано: инопланетяне приходят к тем, кто плохо спит

Британские ученые выяснили, что призраков привлекают плохой сон и электромагнитные поля
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Инопланетяне буквально лезут в мозг

Инопланетяне буквально лезут в мозг

Беспокойное хозяйство

Согласно многочисленным опросам, плохо спят от 25 до 45 процентов людей. То есть, примерно треть населения Земли страдают от бессонницы и сопутствующих расстройств. И столько же рассказывают, что время от времени сталкиваются с чем-то сверхъестественным. Одни страдают от банальных ночных кошмаров, другим являются призраки, инопланетяне, какие-то потусторонние сущности. Некоторые уверяют, что физически ощущают их присутствие. Как минимум, слышат - слышат будто бы кто-то громко, отчетливо и коротко что-то выкрикивает прямо в ухо.

Британские сомнологи – специалисты по расстройствам сна - посчитали совпадение в статистических данных странным. И впервые в мире, как они сами утверждают, взялись выяснить, случайно ли оно. О чем сообщили в Journal of Sleep Research.

Исследователи набрали добровольцев - 8 853 человека, пригласив их поучаствовать в комплексном опросе через журнал BBC Science Focus. Последующий анализ ответов продемонстрировал: имеется не просто совпадение, а тенденция. Чем больше было нарушений сна и чем «более низкого субъективного качества» был сам сон, тем чаще люди сталкивались с паранормальным.

Ученые не сомневаются, что «чудовищ» рождает мозг, а наиболее яркие «кошмары» выпадают на долю тех, которых охватывает так называемый сонный паралич – это, когда человек не до конца заснул или не до конца проснулся. Он частично погружен в «фазу быстрого сна», которую сопровождают быстрые движения глаз – БДГ. В такие моменты человек не понимает, что все еще спит и всё происходящее во сне считает реальностью. И пришельцы тут как тут. Бывает, что сонный паралич накатывает вместе с остатками эротического сна – так появляются «правдоподобные» рассказы об интимных связях с «зелеными человечками».

Ночные кошмары часто сопровождают сонный паралич

Ночные кошмары часто сопровождают сонный паралич

В какофонии невидимых сил

А вдруг не только в расстройстве сна дело? Известный канадский ученый Майкл Персингер (Michael A. Persinger), профессор психологии из Лаурентианского университета в Садбери (Professor of psychology at Laurentian University), к примеру считает, что видения и ощущения в форме галлюцинаций провоцируют переменные электромагнитные поля, проникая в мозг. Их, кстати, полно вокруг – и естественных, и искусственных.

Для своих экспериментов профессор создал специальные устройства, похожие на шапочки. С их помощью он направлял электромагнитные импульсы в разные области мозга добровольцев.

Наибольшего эффекта Персингер добился, стимулируя электромагнитными импульсами височные доли мозга. Из 900 подопытных, облученных подобным образом, более 700 «встретились» с некими сущностями. Некоторые пообщались с представителями внеземных цивилизаций.

- Вся деятельность мозга основана на электрической активности, - объяснял профессор. – Как принято считать, её нарушают болезни. Или травмы. Но, похоже, помимо таких «механических» воздействий, есть и невидимая сила, которая способна творить с нами настоящие чудеса.

Шапочка для стимуляции головного мозга переменными электромагнитными полями. С такой экспериментировал Персингер

Шапочка для стимуляции головного мозга переменными электромагнитными полями. С такой экспериментировал Персингер

А что, если инопланетян и призраков можно вызвать не только в научную лабораторию? Вдруг люди, попав под воздействие некоего электромагнитного поля тоже откликнутся галлюцинациями?

Британские ученых (ну, конечно) провели, что называется, эксперимент на местности. Завезли аппаратуру в старинный английский замок Манкастер, которому почти 800 лет. Привидений там полно. Особенно в так называемой Гобеленовой комнате.

Исследователи «обнесли» Манкастер чувствительными магнитометрами. И выяснили: электромагнитные поля в «нехорошей» комнате имели самую причудливую конфигурацию. Особенно в районе огромной древней кровати со старой железной крупноячеистой сеткой, которая поддерживала матрацы.

- Сетка и приманивает призраков, - сделали вывод экспериментаторы. - Она сильно искажает естественный фон -особенно когда человек ворочается. Сетка деформируется и вызывает флуктуации электромагнитного поля в широком диапазоне.

По сути, британские ученые подтвердили гипотезу Персингера насчет природы привидений. Да и сам «вдохновитель» вскоре отличился вне лаборатории: избавил от сексуальных кошмаров 17-летнюю девушку. К ней каждую ночь являлась «черная фигура» и совершала развратные действия.

Металлическая сетка кровати, искажая электромагнитные поля, «приманивает» призраков

Металлическая сетка кровати, искажая электромагнитные поля, «приманивает» призраков

Посредством измерений Персингер обнаружил, что на девушку воздействовало слабое поле электронных часов, которые стояли на тумбочке всего в 25 сантиметрах от головы. Часы убрали, и «фигура» перестала безобразничать. Вообще больше не приходила. (Не писала, не звонила – шучу).

Оппоненты возражают: разными электромагнитными полями богата лишь наша эпоха, а призраков видели во все времена. Как так? Ответ есть. Вспомним сетку на кровати: сама не генерирует поля, но сильно искажает естественные.

Электромагнитное излучение периодически идет из недр – то и дело «искрят» тектонические разломы и трещины. Да и грозовые тучи добавляют своего. Люди, оказавшиеся в этой «какофонии невидимых сил», по образному выражению Персингера, вполне могут отреагировать галлюцинациями.

Вход через темечко

А с обоими - с сомнологами и с последователями Персингера - спорят мистики. Они верят в существование потусторонних сил. И ссылаются, на удивление, на ученых.

Пять лет назад американские нейробиологи из Колумбийского университета (Spirituality Mind Body Institute at Columbia University) задались целью понять, каким образом сверхъестественное проникает в человеческое сознание. Набрали несколько десятков добровольцев. Пока одни вспоминали ситуации, в которых они ощущали чье-то присутствие, а другие рассказывали просто о своих, когда-то пережитых сильных ощущениях — например, о чувствах эйфории от восхищения чем-то, ученые посредством функциональной магнитно-резонансной томографии смотрели что происходило с мозгами «рассказчиков». Просто удивленные ничем таким не выделялись. А вот у испытуемых со сверхъестественным опытом, заметно снижалась активность в теменной коре (parietal cortex), конкретно в небольшом ее участке - в нижней теменной дольке (lobulus parietalis inferior), которая отвечает за адекватное восприятие положения собственного тела в пространстве.

Экспериментаторы сделали вывод: нижняя теменная долька, похоже, и служит своеобразным интерфейсом для связи с потусторонним миром. Благодаря ей в мозг и «проникает» сверхъестественное. Может быть, даже в прямом смысле. Ну, почти. Ослабла электрическая активность в дольке, и оно — сверхъестественное — тут как тут: влетело словно бы в открытую форточку. И стало видимым. Впрочем, к пришельцам это не относится. Они все-таки чудятся.

Так кто, в итоге, ближе к истине? Неизвестно.

- Исследования продолжаются, - говорят в таких случаях.

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