Доказано: инопланетяне приходят к тем, кто плохо спит

Инопланетяне буквально лезут в мозг

Беспокойное хозяйство

Согласно многочисленным опросам, плохо спят от 25 до 45 процентов людей. То есть, примерно треть населения Земли страдают от бессонницы и сопутствующих расстройств. И столько же рассказывают, что время от времени сталкиваются с чем-то сверхъестественным. Одни страдают от банальных ночных кошмаров, другим являются призраки, инопланетяне, какие-то потусторонние сущности. Некоторые уверяют, что физически ощущают их присутствие. Как минимум, слышат - слышат будто бы кто-то громко, отчетливо и коротко что-то выкрикивает прямо в ухо.

Британские сомнологи – специалисты по расстройствам сна - посчитали совпадение в статистических данных странным. И впервые в мире, как они сами утверждают, взялись выяснить, случайно ли оно. О чем сообщили в Journal of Sleep Research.

Исследователи набрали добровольцев - 8 853 человека, пригласив их поучаствовать в комплексном опросе через журнал BBC Science Focus. Последующий анализ ответов продемонстрировал: имеется не просто совпадение, а тенденция. Чем больше было нарушений сна и чем «более низкого субъективного качества» был сам сон, тем чаще люди сталкивались с паранормальным.

Ученые не сомневаются, что «чудовищ» рождает мозг, а наиболее яркие «кошмары» выпадают на долю тех, которых охватывает так называемый сонный паралич – это, когда человек не до конца заснул или не до конца проснулся. Он частично погружен в «фазу быстрого сна», которую сопровождают быстрые движения глаз – БДГ. В такие моменты человек не понимает, что все еще спит и всё происходящее во сне считает реальностью. И пришельцы тут как тут. Бывает, что сонный паралич накатывает вместе с остатками эротического сна – так появляются «правдоподобные» рассказы об интимных связях с «зелеными человечками».

Ночные кошмары часто сопровождают сонный паралич

В какофонии невидимых сил

А вдруг не только в расстройстве сна дело? Известный канадский ученый Майкл Персингер (Michael A. Persinger), профессор психологии из Лаурентианского университета в Садбери (Professor of psychology at Laurentian University), к примеру считает, что видения и ощущения в форме галлюцинаций провоцируют переменные электромагнитные поля, проникая в мозг. Их, кстати, полно вокруг – и естественных, и искусственных.

Для своих экспериментов профессор создал специальные устройства, похожие на шапочки. С их помощью он направлял электромагнитные импульсы в разные области мозга добровольцев.

Наибольшего эффекта Персингер добился, стимулируя электромагнитными импульсами височные доли мозга. Из 900 подопытных, облученных подобным образом, более 700 «встретились» с некими сущностями. Некоторые пообщались с представителями внеземных цивилизаций.

- Вся деятельность мозга основана на электрической активности, - объяснял профессор. – Как принято считать, её нарушают болезни. Или травмы. Но, похоже, помимо таких «механических» воздействий, есть и невидимая сила, которая способна творить с нами настоящие чудеса.

Шапочка для стимуляции головного мозга переменными электромагнитными полями. С такой экспериментировал Персингер

А что, если инопланетян и призраков можно вызвать не только в научную лабораторию? Вдруг люди, попав под воздействие некоего электромагнитного поля тоже откликнутся галлюцинациями?

Британские ученых (ну, конечно) провели, что называется, эксперимент на местности. Завезли аппаратуру в старинный английский замок Манкастер, которому почти 800 лет. Привидений там полно. Особенно в так называемой Гобеленовой комнате.

Исследователи «обнесли» Манкастер чувствительными магнитометрами. И выяснили: электромагнитные поля в «нехорошей» комнате имели самую причудливую конфигурацию. Особенно в районе огромной древней кровати со старой железной крупноячеистой сеткой, которая поддерживала матрацы.

- Сетка и приманивает призраков, - сделали вывод экспериментаторы. - Она сильно искажает естественный фон -особенно когда человек ворочается. Сетка деформируется и вызывает флуктуации электромагнитного поля в широком диапазоне.

По сути, британские ученые подтвердили гипотезу Персингера насчет природы привидений. Да и сам «вдохновитель» вскоре отличился вне лаборатории: избавил от сексуальных кошмаров 17-летнюю девушку. К ней каждую ночь являлась «черная фигура» и совершала развратные действия.

Металлическая сетка кровати, искажая электромагнитные поля, «приманивает» призраков

Посредством измерений Персингер обнаружил, что на девушку воздействовало слабое поле электронных часов, которые стояли на тумбочке всего в 25 сантиметрах от головы. Часы убрали, и «фигура» перестала безобразничать. Вообще больше не приходила. (Не писала, не звонила – шучу).

Оппоненты возражают: разными электромагнитными полями богата лишь наша эпоха, а призраков видели во все времена. Как так? Ответ есть. Вспомним сетку на кровати: сама не генерирует поля, но сильно искажает естественные.

Электромагнитное излучение периодически идет из недр – то и дело «искрят» тектонические разломы и трещины. Да и грозовые тучи добавляют своего. Люди, оказавшиеся в этой «какофонии невидимых сил», по образному выражению Персингера, вполне могут отреагировать галлюцинациями.

Вход через темечко

А с обоими - с сомнологами и с последователями Персингера - спорят мистики. Они верят в существование потусторонних сил. И ссылаются, на удивление, на ученых.

Пять лет назад американские нейробиологи из Колумбийского университета (Spirituality Mind Body Institute at Columbia University) задались целью понять, каким образом сверхъестественное проникает в человеческое сознание. Набрали несколько десятков добровольцев. Пока одни вспоминали ситуации, в которых они ощущали чье-то присутствие, а другие рассказывали просто о своих, когда-то пережитых сильных ощущениях — например, о чувствах эйфории от восхищения чем-то, ученые посредством функциональной магнитно-резонансной томографии смотрели что происходило с мозгами «рассказчиков». Просто удивленные ничем таким не выделялись. А вот у испытуемых со сверхъестественным опытом, заметно снижалась активность в теменной коре (parietal cortex), конкретно в небольшом ее участке - в нижней теменной дольке (lobulus parietalis inferior), которая отвечает за адекватное восприятие положения собственного тела в пространстве.

Экспериментаторы сделали вывод: нижняя теменная долька, похоже, и служит своеобразным интерфейсом для связи с потусторонним миром. Благодаря ей в мозг и «проникает» сверхъестественное. Может быть, даже в прямом смысле. Ну, почти. Ослабла электрическая активность в дольке, и оно — сверхъестественное — тут как тут: влетело словно бы в открытую форточку. И стало видимым. Впрочем, к пришельцам это не относится. Они все-таки чудятся.

Так кто, в итоге, ближе к истине? Неизвестно.

- Исследования продолжаются, - говорят в таких случаях.