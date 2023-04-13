Почему Алла Пугачева коротает долгие ночи без мужа? Примадонна может вернутся в Россию только после развода

15 апреля Алла Пугачева отмечает 74-й день рождения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

15 апреля Алла Пугачева отмечает 74-й день рождения. Накануне вокруг ее имени случился очередной большой скандал - Генпрокуратуру просят проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ. Рассказываем: как реагирует Пугачева на новую славу, и как устроила свою жизнь на чужбине именинница.

Как и где живет

Пугачева с мужем иноагентом Максимом Галкиным* и детьми девятилетними двойняшками Елизаветой и Гарри поселились в Израиле с конца февраля 2022 года. Отбыли сразу после начала СВО. Летом на школьных каникулах семья путешествовала, а Пугачева с детьми месяц провела в России. Здесь Алла Борисовна пыталась договориться, чтобы снять с мужа статус иноагента – не вышло, слишком много он успел натворить и наговорить, да и люди настроены по отношению к Галкину* крайне негативно – его не примут. При любом упоминании имени Максима Галкина* в популярных телеграм-каналах самой разной тематики – осуждение в резкой форме его антироссийских высказываний, русофобских шуточек и поступков. К Пугачевой отношение также изменилось – из-за поддержки Галкина*, бегства с Родины, антипатриотичных высказываний. Когда Алла Борисовна поняла, что договориться насчет мужа не удастся, то в сентябре 2022 года забрала документы детей из подмосковной частной школы и отбыла на частном самолете в Израиль.

В Израиле Пугачева уже наладила быт. Ее периодически обсуждают русскоязычные местные жители в социальных сетях, изредка она интересует местную прессу. Сообщали, что Максим Галкин* получил гражданство Израиля в 2022 году (у артиста еврейские корни по маме). После чего смогли получить гражданство этой страны и члены его семьи – жена и дети. Сначала Пугачева с семьей поселились в курортной Кесарии на средиземноморском побережье, на вилле родного брата Максима Галкина*. С марта и до лета 2022 года дети пары учились онлайн. Осенью семья переехала в собственный дом, дети пошли в местную частную школу. Израильский дом Пугачевой находится в Герцлии, что в 10 км от Тель-Авива, на побережье Средиземного моря. Дом купил Галкин* – он теперь круглый год в гастрольном чесе, заезжает повидаться с детьми и женой на недельку раз в полтора месяца. Артист старается изо всех сил успеть заработать – пока еще за границей есть спрос на его русофобские шутки, на которых он построил сатирико-юмористические концерты. В апреле 2023 года Галкин* смешит русскоязычную публику в малых залах Германии – за такой концерт он получает около 1,5 млн. руб. Гонорар Галкина* за ведение частных мероприятий в России начинался от 5 миллионов рублей, но теперь он редко нужен на праздниках богачей за границей. А зарабатывать надо, чтобы содержать семью

В Израиле Пугачевой помогает прислуга – няня для детей, есть помощница и помощник по хозяйству. Расходов много – только год учебы одного ребенка в частной школе стоит 96 тысяч шекелей (2 миллиона 148 тысяч рублей). Дети пары Лиза и Гарри Галкин отлично знают английский и французский, и уже год с репетиторами изучают иврит. Также учатся и их родители – отец берет онлайн уроки по ивриту, недавно стала заниматься и Алла Борисовна.

Вопреки слухам Галкин* не продавал свой пафосный особнячок в подмосковной деревне Грязь – там живут несколько человек прислуги, которые присматривают за домом и садом. Ежемесячные расходы на содержание дома и персонала – около 500 тысяч рублей. После общения с риэлторами семья поняла, что выгодно продать дом со специфическим, дорогим дизайном и обстановкой в неохраняемой деревеньке невозможно. Даже если снизить цену с $10 млн. (затраты на стройку и покупку земли) до $2 млн. - особняк с горгульями никто не купит. У Пугачевой в России осталась одна московская квартира - на 300 кв м в Филипповском переулке Москвы, которую ей однажды подарил экс-зять Руслан Байсаров. Цена жилья – около 270 млн. руб.

Досуг и здоровье

У Пугачевой и ее мужа на чужбине есть давние друзья – все они русскоязычные, но уже много лет живут в Израиле. Каждый год на протяжении долгих лет весной Алла Борисовна с детьми прилетала на весенние каникулы в Израиль – здесь она проходила ежегодное медицинское обследование, ей корректировали медицинские назначения. В течении года певица наблюдалась у московских врачей, но ежегодный медосмотр в Израиле был обязателен. У Пугачевой стандартный набор «сердечника»: больше десяти лет назад ей делали операцию по стентированию сосудов сердца (всего было три операции); диабет второго типа. Сейчас Алла Борисовна в прекрасной (для ее лет) форме, регулярно принимает назначенные лекарства и контролирует здоровье. Говорит, что чувствует себя отлично, а новый климат этому способствует.

В прошлом году в Израиле Пугачева в очередной раз омолаживалась. Пластический хирург Иван Володченков рассказал kp.ru: можно предположить, что Алле Борисовне сделали чек-лифтинг (чик-лифтинг) – это операция по подтяжке средней трети лица, когда проводят пластику век, устраняют мешки и бороздки в зоне скуловой кости (прим. Авт.). Также лицо омолодили инъекциями филлеров, аппаратной косметологией. Если женщина столь зрелого возраста решается на такие процедуры – значит со здоровьем точно порядок.

Пока дети с нянями, а муж зарабатывает – Алла Пугачева не пропускает ни одного концерта русскоязычных коллег. Ходит везде – от концерта Zivert до выступления Манижи. На Родине Алла Борисовна выходила «в люди» - на спектакли и концерты не чаще 2 раз за год: к родне или самым близким друзьям. Теперь чуть ли не еженедельно – наверное, скучает. Появляется на людях Пугачева исключительно с охранником – по заверениям местных блогеров, ее сопровождает высокий мужчина. Большую часть времени Пугачева проводит дома с детьми – провожает, встречает со школы, куда их возит водитель.

Пугачева с мужем иноагентом Максимом Галкиным* и детьми девятилетними двойняшками Елизаветой и Гарри поселились в Израиле с конца февраля 2022 года. Фото: СОЦСЕТИ

Вернется или нет?

Как шутят теперь коллеги Пугачевой - «вернется если только разведется!». И то, и другое пока маловероятно после скандалов и поведения Пугачевой. А еще она будет рядом с детьми. Как рассуждал Вячеслав Манучаров: «Какого это, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо, не потому что не любят - а потому что муж внезапно решил стать «совестью нации». Певица мужа поддержала — после чего ожидаемо получила от соотечественников гневную критику. Творчество Пугачевой никто не обсуждает и не умаляет, изменилось отношение к ней — из-за оголтелой поддержки мужа.

Частных концертов у певицы за минувший год не было. Раньше на Родине она хорошо пополняла семейный бюджет, когда находились желающие заплатить огромный гонорар за выступление на частном празднике: 300 тысяч евро (27 млн. руб.). 14 марта Кристина Орбакайте выпускает подарок для мамы - песню «Алла будет петь». Быть может, и сама Пугачева скоро выпустит новые песни: после юбилейного концерта 4 года назад Алла Борисовна давала такие обещания. Материал уже есть, осталось довести его до ума в студии: будет это политическая провокация или просто красивая песня – скоро узнаем.

Кстати, Орбакайте отработала зимой все заявленные в России концерты, новых не планирует – живет в США с мужем и дочкой; готова выступать только на частных мероприятиях.

К дню рождения Пугачевой группа активистов из международного сообщества «Алламания» (давние фанаты ее творчества) готовят номер-поздравление: попурри из ее песен, видео опубликуют в соцсетях.

Астролог Ольга Фисенко составила kp.ru прогноз для Пугачевой: «Сейчас у Аллы Борисовны идет десятилетний период, который характеризуется чувствительностью, эмоциональностью, переменчивостью. Это хорошее время, чтобы сменить ориентир на дом, семью, детей, создание уюта и обустройство семейного гнездышка. Но Луна поражена в гороскопе у Аллы Борисовны, поэтому период может стать трудным, поскольку ментальный мир и основное благополучие повреждены. 2022 - 2025 годы могут быть с тяжелыми испытаниями, связанными с местом жительства. Возможны несчастья с домом или даже потеря дома. Такой транзит даст возможность закрепится, и создать новый фундамент для жизни и места жительства. Этот период соответствует периоду одиночества и меланхолии. Преобладает чувство возросшей потребности в семейной и домашней обеспеченности и безопасности. На первый план выйдут близкие и забота о них».

Астролог Тамара Глоба о Пугачевой рассказала «Комсомолке» за несколько месяцев до ее дня рождения: «Момент критического выбора ей будет предложен буквально в период ее дня рождения. После этого могут возникнуть трудности – в делах, финансах. Идет очень важный период для нее: крупные перемены, касающиеся ее жизни, дел, здоровья и положения в обществе. И это будет происходить с середины 2023 года. И на последующие два года. Вопрос возврата для нее естественный: ей это надо. Но, наверное, во многом поток такого станет возможен, только начиная с 2024 года…»

Опять скандал!

Неприятности у Пугачевой (как и предсказала Тамара Глоба) уже начались. Как раз накануне дня рождения.

В Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить Аллу Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи ВСУ. Автор обращения: Виталий Бородин - глава общественной организации Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. В обращении он указал, что Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией ранее установил: «иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами». Детали не уточняются. Также в обращении указано, что Пугачева критикует СВО, поддерживает коллег, оказывающих финансовую помощь Украине. Бородин пишет: «Максим Галкин* продолжает гастролировать по европейским странам, перечисляя часть гонораров в «помощь» украинским беженцам». Галкин* действительно не скрывал этого. А Пугачева публично просила зачислить и ее в иноагенты: чтобы поддержать мужа.

Виталий Бородин в своем телеграм-канале пишет, что Пугачева смогла подарить старшему внуку Никите Преснякову (он сейчас живет в Америке): «В США у Никиты имеется квартира, которую ему подарила Пугачева. Сразу видно - бабушка подготовилась. Спецслужбы США обработали бабушку хорошо, что выделили деньги на недвижимость, помогли быстро оформить документы, получить гражданство, все схвачено. Не зря я говорил и буду говорить: Алла Пугачева завербована спецслужбами США».

Сам Никита Пресняков говорит, что у него нет американского гражданства. Но грин-карта есть точно: без нее он не смог бы работать (снимать клипы) в США. Говорят, что и Орбакайте с дочерью и мужем, и Никита с женой планируют до лета навестить маму и бабушку в Израиле.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.