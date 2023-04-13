«Пятёрочка» поможет вернуть потерявшихся людей домой с помощью NFC-браслетов

Это браслет безопасности с технологией NFC, который поможет быстрее вернуть близких людей домой, если они потерялись.

«Амулет» представляет собой яркий силиконовый браслет с NFC-технологией, который хранит информацию о владельце: фамилию, имя, отчество, телефоны его близких родственников, а также при необходимости особенности здоровья. Это дает возможность оперативно идентифицировать носителя браслета. Яркая расцветка делает его заметным на руке человека. Также он оснащен долговечным влагозащищённым модулем, который не требует подзарядки. Если человек потеряется, любому прохожему, поисковику или врачу будет достаточно считать QR-код на браслете любым телефоном с NFC-модулем, чтобы таким образом получить необходимую информацию о потерявшемся и связаться с его родственниками.

В первую очередь проект нацелен на пожилых людей, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта и внезапной потери памяти, а также детей, которые не могут назвать себя, контактные данные родителей или адрес. Некоторые пенсионеры называют в качестве контактов случайные имена и телефоны, что затрудняет его идентификацию. Браслет безопасности особенно актуален при посещении массовых мероприятий, крупных торговых центров или в поездках в незнакомые места.

В рамках проекта 5 тысяч человек получат браслеты безвозмездно. На первом этапе браслеты передадут жителям Самары, находящимся в зоне риска, например, которые уже терялись и были найдены благодаря проекту «Островок безопасности». Жители города будут проинформированы о проекте через различные ведомства, государственные учреждения и социальные сети о возможности получения браслета безопасности, всю информацию также можно будет узнать у промоутеров в магазинах торговой сети. Желающие получить такой браслет могут оставить заявку, позвонив по телефону 8 800 700 29 45 (звонок бесплатный), и получить его в одном из 10 магазинов «Пятёрочка»[1], участвующих в проекте.

По данным МВД ежегодно в России пропадает более 208 тысяч человек[2] не только в лесной среде, но и в современных городах, и не всегда удаётся найти абсолютно всех. «Браслет Амулет» – это проект, направленный на распространение браслетов среди пенсионеров, детей и дезориентированных людей и их идентификацию, а также сфокусирован на профилактике пропаж и повышении уровня осведомлённости об использовании браслетов.

Результаты работы с браслетами «Пятёрочка» и «Центр поиска пропавших людей» смогут оценить через 2 месяца, получив обратную связь от участников и их родственников, а также представителей МВД, медицинских учреждений и социальных работников. В случае успеха, проект будет расширен на всю территорию присутствия торговой сети с привлечением новых территориальных партнёров.

[1] Адреса магазинов можно найти на сайте liza.5ka.ru

[2] По данным МВД за 2021 год