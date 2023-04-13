ФСБ выявила источники более 5000 кибератак против России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России с начала 2022 года зафиксировано более 5000 хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности России с начала 2022 года зафиксировано более 5000 хакерских атак на критическую инфраструктуру России.

«Своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны», — сообщают в ФСБ России.

Однако, в ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, что сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия.

По мнению экспертов это говорит об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России.

«С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку «IT Army of Ukraine», совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы», — отмечают в ведомстве.

Но это не так: кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными («Анонимус», «Сайленс») и национальными («Гоаст клэн» - США, «Рэдках» - Турция, «Джи-Эн-Джи» - Грузия, «СквадЗОЗ - Польша» и другими хакерскими группировками.

В ФСБ России отмечают, что ведомство располагает возможностями по установлению «конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности».