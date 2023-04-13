Ученые доказали: Мир создан Великим Разумом, случайности не существует

Рутинное исследование поведения толпы привело к неожиданным результатам Фото: Shutterstock

Международная группа исследователей доказала невероятный факт: в нашем мире нет места случайности. Ученые подозревали это давно, но неожиданно изучение того, как ведет себя хаотичная, лишенная цели толпа людей, помогло обосновать это математически. И что это означает? Все, что происходит, направляется некой Рукой и подчиняется Замыслу? Давайте погрузимся в странный мир случайного, в котором нет ничего случайного.

ИДТИ ТУДА НЕ ЗНАЮ КУДА

Что делает толпа людей, которым нечего делать? – это волновало еще математиков XVIII века. Уже тогда отметили: если взять группу людей, которая просто стоит на площади и у нее нет цели (например, народ ждет выступления короля с балкона, или просто отирается и переминается с ноги на ногу), то движения людей будут не случайны. Люди устремятся к невидимой (и несуществующей) цели некими струйками или потоками, друг за другом, как будто выстраиваясь в очередь к чему-то. Это явление прозвали «лейнингом», от слова «линия». И было непонятно, а, собственно, почему?

Международная команда исследователей впервые додумалась применить к толпе математический алгоритм, который разработал Альберт Эйнштейн еще в 1905 году. Мы помним, что Эйнштейн придумал теорию относительности, но мало кто знает, что великий ученый изначально вошел в науку как исследователь Броуновского движения.

ДОСЬЕ КП

В 1827 году Роберт Броун наблюдал в микроскоп за движением крошечных частиц краски в капле воды. Он заметил, что частицы хаотично движутся, хотя их вроде бы никто не толкает. Эйнштейн предположил, что причина движений – тычки от невидимых в микроскоп молекул. Но одно дело предположить, другое обосновать. К тому же частицы слишком велики, чтобы одну частицу толкала одна молекула. Ее «бьют» сразу несколько молекул, а краска идет туда, куда направлена сумма сил. Эйнштейн придумал математический аппарат (закон Эйнштейна), и в совершенстве рассчитал, как именно случайные действия молекул приводят к перемещениям пылинок.

КОНЕЦ ДОСЬЕ

Теперь следите внимательно. Человек, даже если просто стоит себе в толпе – его толкают. Люди как минимум переминаются с ноги на ногу. Или поворачиваются друг другу, чтобы сказать пару слов. И тут можно провести аналогию между тепловым движением молекул, которые движутся всегда, и этим бесцельным переминанием людей.

СПРАВКА КП

Молекула, если она нагрета выше температуры абсолютного нуля (минус 273 градуса), будет двигаться, потому что это движение и есть температура. Температура однозначно определяется скоростью движения молекул. Если молекулы движутся быстро – горячо, и наоборот. Дело в том, что температура – это просто энергия движения молекул, а не показания градусника (вообще температура относится к числу сложнейших для понимания физических величин). Ну а если – абсолютный нуль? Остановка? В ХХ веке выяснили, что – нет, и слабое движение присуще материи изначально. Кажется, что такое движение берется из некоего Источника Бесконечной Энергии. Парадокс объяснила квантовая механика. Она запрещает какому-либо параметру (движению) иметь четко определенное значение. Например, нулевое. Молекулы и атомы продолжают перемещаться, лишенные тепловой энергии, просто в силу того, что не могут остановиться. Именно это называют «кипением вакуума», и энергия, заключенная в само пространство, вшитая в ткань мироздания, есть самая мощная энергия в мире, до которой человек, однако, пока добраться не в состоянии.

КОНЕЦ СПРАВКИ

Человек под действием толчков немного отклоняется, к тому же пытается предвидеть эти точки и увернуться. Поразительно, но математика однозначно доказывает: такое переминание приводит к тому, что люди начинают куда-то идти цепочкой. Математика может даже предсказать, что цепочки будут появляться парами, одна в одну сторону, другая в другую.

Мало того: если создать некую не обязательную цель, например, проделать ворота, через которые люди будут понемногу проходить (но их туда никто не гонит), прямые линии превратятся в геометрические фигуры. Это будут отрезки эллипса, параболы или гиперболы в зависимости от того, где именно расположены ворота.

Для пущей уверенности исследователи согнали добровольцев на стадион, стали снимать их с дрона – и все оказалось в самом деле так.

Фото: Shutterstock

ИГРАЙТЕ В КАЗИНО, КИДАЙТЕ МОНЕТУ

Все это интересно само по себе, но последствия открытия намного глубже, чем кажется. Если даже случайная толпа выстраивается в линию или в эллипс с параболой, то есть материя организуется как бы сама собой, есть ли вообще место случайности в чистом виде?

Физиков это очень интересует, и они вот уже сто лет пытаются создать генераторы случайных чисел. Оказалось, такой генератор в общем-то невозможен.

Но что может быть проще? Кидайте монетку, вот вам и генератор. Нет. Неоднородности массы в самой монете, особенности гравитации в точке наблюдения, температурные эффекты – и вы никогда не получите орла или решку строго 50 на 50. Что-то будет преобладать.

Но ведь тут дело в несовершенстве монеты? Сделать однородную, идеальную монету, и все дела. Тоже нет! В игру вступают квантовые эффекты. Мы уже говорили, что атомы нельзя остановить, даже если охладить их до абсолютного нуля. Точно так же монета не может дать вам строго 50 на 50, потому что «строго» - это определенность, а в природе работает принцип неопределенности. Даже идеальная монета будет падать преднамеренно, подчиняясь энергиям пространства-времени.

Все еще хуже со сложными генераторами случайных чисел, сделанных на основе компьютеров и электроники. Движение электронов и других элементарных частиц подчиняется врожденной асимметрии (как у человека преобладает правая нога; исследователи толпы столкнулись и с этим эффектом). Благодаря этой асимметрии в свое время произошел Большой взрыв и появилась Вселенная, так что без нее никуда. В итоге генераторы выдают не случайную, а как бы запрограммированную последовательность чисел. Запрограммированную… кем?

НЕ ВЗДУМАЙ СОЙТИ С МАРШРУТА

Несколько лет назад группа то ли ученых, то ли мистиков запустила Проект глобального сознания. Опирались они на теорию ноосферы русского ученого Владимира Вернадского. Суть в том, что по всему миру работают генераторы случайных чисел. Возможно, в показаниях этих генераторов есть скрытый код. Голос Бога? Сигнал таинственной ноосферы? Портал в другие измерения?

Сначала к данным подключили медиумов, потом из всего этого безумия родился странный проект «Рандонавтика», который вы, возможно, помните. Люди (миллионы людей, и в России тоже) грузили на смартфоны приложение, подключенное к генераторам случайных чисел. Генераторы выдавали точку возле вас, куда вам надо было поехать. Если генераторы в самом деле связаны с Богом, в случайных точках вас ждали бы некие «знаки». И?

Сложно сказать. Некоторые писали, что не нашли ничего. Но в целом люди в самом деле находили странные предметы, странные надписи - и вообще, гипотеза скорее подтвердилась. Но это заслуживает отдельного текста.

Итак, наука, изучая поведение толпы, закрыла последнюю лазейку для случайности. Случайности нет просто потому, что наш мир создан не случайно и управляется не хаосом, а Замыслом. «Большая физика» также идет именно к этому выводу. Что ждет нас впереди? Синтез науки и религии? Контакт с Большим разумом? Признание того, что мир – это симуляция, созданная более развитой, нежели мы, цивилизацией? Будущее покажет!