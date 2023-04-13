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Общество13 апреля 2023 13:55

Двое суток выживала в затонувшей и наполненной водой машине: Невероятное чудо произошло перед Пасхой

Пропавшая без вести женщина была случайно найдена местным жителем
Максим ПЛОТНИКОВ
Момент спасения женщины из полузатопленного автомобиля.

Момент спасения женщины из полузатопленного автомобиля.

Ничего не подозревающий рыбак из округа Мэрион в Техасе начал утро с привычного дела - отправился со спиннингом на близлежащее озеро. Сделал пару забросов, поклевок не было. И тут его взгляд привлек некий предмет метрах в десяти от берега, напоминавший очертаниями крышу автомобиля. Мужчина на всякий случай позвонил в полицию. И это оказалось правильным решением.

Такой полузатопленную машину обнаружил рыбак.

Такой полузатопленную машину обнаружил рыбак.

Прибывшая спасательная бригада обнаружила, что в озере находится целехонький черный Jeep Wrangler, и с помощью троса потащила его к берегу. Салон машины был заполнен мутной водой, но тут спасатели заметили, что внутри кто-то движется. Первым делом подумали, что в затонувшее авто заплыла крупная рыба. Но, приглядевшись, не поверили своим глазам: за стеклом билась в конвульсиях человеческая фигура.

В мгновение ока из джипа извлекли женщину. Она была крайне истощена, но жива!

Медики оказали потерпевшей первую помощь, а затем доставили в больницу. Ее состояние не внушает опасений за жизнь. Но интрига на этом не закончилась.

Власти установили, что женщина, найденная в джипе, за два дня до ее счастливого спасения была объявлена местным полицейским управлением пропавшей без вести. Выяснилось, что все это время, она провела в подводной ловушке, выжив только благодаря тому, что ее голова оказалась в воздушном пузыре, образовавшемся под самой крышей автомобиля.

Пользователи социальных сетей были впечатлены тем, насколько невероятной получилась история спасения. «Бог работает в эту Страстную пятницу», – написал один из читателей (все случилось 7 апреля, накануне католической Пасхи).

Единственное, что остается не ясным - каким образом авто вместе с водителем оказалось в озере да еще на заметном удалении от берега. Однако официальные лица округа Мэрион заявили, что «по ряду причин» не будут публиковать дополнительную информацию о женщине и ситуации в целом.

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