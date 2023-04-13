Двое суток выживала в затонувшей и наполненной водой машине: Невероятное чудо произошло перед Пасхой

Момент спасения женщины из полузатопленного автомобиля.

Ничего не подозревающий рыбак из округа Мэрион в Техасе начал утро с привычного дела - отправился со спиннингом на близлежащее озеро. Сделал пару забросов, поклевок не было. И тут его взгляд привлек некий предмет метрах в десяти от берега, напоминавший очертаниями крышу автомобиля. Мужчина на всякий случай позвонил в полицию. И это оказалось правильным решением.

Такой полузатопленную машину обнаружил рыбак.

Прибывшая спасательная бригада обнаружила, что в озере находится целехонький черный Jeep Wrangler, и с помощью троса потащила его к берегу. Салон машины был заполнен мутной водой, но тут спасатели заметили, что внутри кто-то движется. Первым делом подумали, что в затонувшее авто заплыла крупная рыба. Но, приглядевшись, не поверили своим глазам: за стеклом билась в конвульсиях человеческая фигура.

В мгновение ока из джипа извлекли женщину. Она была крайне истощена, но жива!

Медики оказали потерпевшей первую помощь, а затем доставили в больницу. Ее состояние не внушает опасений за жизнь. Но интрига на этом не закончилась.

Власти установили, что женщина, найденная в джипе, за два дня до ее счастливого спасения была объявлена местным полицейским управлением пропавшей без вести. Выяснилось, что все это время, она провела в подводной ловушке, выжив только благодаря тому, что ее голова оказалась в воздушном пузыре, образовавшемся под самой крышей автомобиля.

Пользователи социальных сетей были впечатлены тем, насколько невероятной получилась история спасения. «Бог работает в эту Страстную пятницу», – написал один из читателей (все случилось 7 апреля, накануне католической Пасхи).

Единственное, что остается не ясным - каким образом авто вместе с водителем оказалось в озере да еще на заметном удалении от берега. Однако официальные лица округа Мэрион заявили, что «по ряду причин» не будут публиковать дополнительную информацию о женщине и ситуации в целом.