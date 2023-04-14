Александр Запесоцкий: ученый, педагог, ректор

Сегодня Александр Запесоцкий - самый опытный ректор страны- руководит вузом с 1991 года. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Сегодня день рождения отмечает самый опытный в стране ректор, доктор культурологии, профессор, член-корреспондент РАН, бессменный руководитель одного из передовых университетов страны - СПбГУП. Как изменился вуз за минувшие три десятилетия и почему выпускникам и их родителям не стоит зацикливаться на результатах ЕГЭ, читайте в нашем специальном материале.

24 года назад весь мир праздновал великое событие: в трехстах километрах над поверхностью Земли состыковались первые два модуля Международной космической станции…

…а Александр Запесоцкий бодро шагал на работу в родной Гуманитарный университет профсоюзов.

20 лет назад на большие экраны только-только вышла вторая часть «Властелина колец»…

…а Александр Запесоцкий уже десять лет как работал ректором СПбГУП.

16 лет назад в социальной сети ВКонтакте насчитывалось всего несколько десятков пользователей…

…а Александр Запесоцкий уже полтора десятилетия внедрял в своем вузе передовые методики подготовки студентов и не собирался останавливаться на достигнутом.

14 апреля один из наиболее влиятельных, известных и результативных деятелей российского образования отмечает день рождения - 69 лет. По такому поводу «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» взяла у Александра Сергеевича большое интервью. Как изменился один из самых знаменитых вузов страны за минувшие три десятилетия, какие традиции сохранились в нем с советского времени и почему детям-выпускникам и их родителям не стоит зацикливаться на результатах ЕГЭ - читайте в нашем специальном материале.

95-летний юбилей СПбГУП в Таврическом дворце. Фото: пресс-служба СПбГУП.

«ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И К СЕБЕ, И К СТУДЕНТАМ»

- Александр Сергеевич, по данным Федеральной службы занятости за последние три года ни один выпускник СПбГУП не попал в число официально зарегистрированных безработных. Как вы добиваетесь таких показателей?

- Есть и такие цифры: последние 20 лет на тысячу наших выпускников приходится один, обращающийся в Федеральную службу занятости в поисках работы. А в среднем по стране эта цифра выглядит иначе: примерно 30 процентов выпускников российских вузов не могут устроиться на работу по специальности в первые 3 года после окончания высшего учебного заведения. Как мы добиваемся? Есть такой анекдот: англичанина, спрашивают, как он создал шикарный газон. Ответ: "надо траву регулярно поливать и стричь, стричь и поливать". Его спрашивают: «И это все?» - он говорит: «Да. И так 300 лет».

Я работаю ректором немного меньше, всего 32-й год, но все это время мы предъявляем повышающиеся требования и к себе, и к студентам. Есть некоторый процент студентов, который при плохом отношении к делу уходит, от 7 до 12 ежегодно . И постепенно планку требовательности повышаем. Например, если 20 лет назад при введении тайм-кода по входу и выходу с территории за прогулы люди наказывались, и "лидеры" по вузу за один семестр имели свыше 60 нарушений, то сейчас уже 6-7 пропусков в течение одного семестра являются максимальным показателем. На занятия ходят все.

Лидерские качества будущего профессора проявлялись уже в детском возрасте. Фото: пресс-служба СПбГУП.

- А правда, что за шпаргалку можете отчислить?

- Да, и без права восстановления. И за плагиат. А чтобы получить пятерку, человек, помимо пересказывания лекции, должен назвать три независимых от основного курса источника получения информации, сравнить разные точки зрения на вопрос.

С другой стороны, каждый год после зимней сессии проводим сплошное анкетирование среди студентов - как они оценивают работу преподавателей. И уже студенты ставят оценки своим педагогам. Лет 20-25 назад у нас низшая оценка по вузу была где-то 53-54 из 100. Сейчас почти нет преподавателей, которым студенты ставят менее 80 баллов. Каждый отзыв мы внимательно анализируем: специальная комиссия беседует с людьми, смотрит предыдущие рейтинги, смотрит причины, по которым снижены оценки. Это серьезная аналитическая работа, методики шлифуются каждый год.

Все время ищем по всему миру, как повысить эффективность учебного процесса, как преподавать, как принимать экзамены, как организовывать самостоятельную работу студентов. У нас последние 30 лет практически идеальная оснащенность учебно-методической литературой, электронными учебными комплексами.

Владимир Путин и Валентина Матвиенко в вузе в 2008 году. Фото: пресс-служба СПбГУП.

- Спрос на каких специалистов, по-вашему, будет расти в ближайшее время?

- Будет расти спрос на хорошо подготовленных специалистов, вне зависимости от специальности. Избытка хороших специалистов в стране не бывает.

Наши специальности перекрывают практически весь основной спектр гуманитарных направлений. Если мы вводим новые специальности, то открываем их сами - по сути, изобретаем в соответствии с потребностями, которые видим. Например, при сломе советского образования у нас появилась специальность «Социально-культурная деятельность». В середине 1990-х годов - «Режиссура мультимедиа». Но вообще проблем с номенклатурой специальностей нет. Надо глубоко работать в каждом избранном направлении, добиваться лучшего в стране, а может быть, и в мире качества подготовки.

Возьмем для примера конфликтологию. У нас очень яркая, я думаю, не имеющая аналогов в стране учебная программа в области социально-трудовых отношений. По всем специальностям не стыдно за то, что мы делаем.

С Даниилом Граниным Александр Запесоцкий проводил День знаний. Фото: пресс-служба СПбГУП.

КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

- По данным мониторинга Министерства науки и высшего образования России, СПбГУП вошел в топ университетов страны по качеству приема на бюджет. В категории вузов, принявших на бесплатное обучение до 300 студентов, вы попали в пятерку вузов России с высочайшими баллами ЕГЭ. У вузов с числом бюджетных мест свыше 300 качество набора ниже. Как вы оцениваете этот результат?

- Конечно, удовлетворены. У нас, безусловно, лучшие в стране условия для получения образования, лучшие возможности по условиям досуга, проведения свободного времени, замечательная студенческая среда. Совершенно не принято ругаться матом, не совершаются правонарушения, нет национальной розни, даже малейших проявлений. Вот сейчас государство призывает вернуться к воспитанию студентов, а у нас нет такой необходимости - у нас воспитание никогда и не прекращалось. Вот Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 февраля заявил, что необходимо восстановить все лучшее, что было в советском образовании, и обогатить новейшими достижениями последних 30 лет. А я замечу, что мы все последние 30 лет вот так себя и ведем.

А с Людмилой Гурченко пел дуэтом. А в обычной жизни еще и дружил. Фото: пресс-служба СПбГУП.

- В СПбГУП реализуется серьезный воспитательный процесс. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

- Мы лишь реализуем базовые принципы, которые великолепно работали в Советском Союзе. Советский Союз был страной, в которой великолепно была разработана теоретическая педагогика и практика зачастую впечатляла. Я работал несколько лет в молодежном лагере и старшим инструктором по спорту, и начальником лагеря. Нас готовили так, как сейчас ни одного ректора в стране вообще не готовят. Мы, например, знали, что, когда дети приезжают на смену в лагерь, мы должны первые три дня распланировать им так, чтобы они занимались по нашей программе с утра до ночи и ложились спать "без задних ног". И чтобы они с удовольствием все делали, потому что если им будет неинтересно или если такая программа на первые три дня не будет готова, потом они всю смену будут валять дурака, и мы ничего с ними поделать не сможем. И вот мы здесь, в университете задолго до приезда первокурсников начинаем готовить для них не только учебную, но и огромную досуговую программу. Еще только-только люди зачислены в вуз, а мы уже имеем их анкеты, знаем, чем они в школе занимались, кто чем интересен, к чему лежит душа, заранее намечаем лидеров, рекомендуем их на первом курсе молодежной группе, рекомендуем программу, как им подружиться, как им работать вместе, как им развивать, корпоративный университетский дух, взаимопомощь. У нас за семестр первокурсники обычно посещают десятки городских мероприятий. Это спектакли, различные экскурсии, музеи. И это всего лишь одна из сторон работы. У нас очень четко определено, что такое хорошо и плохо, что можно делать, а чего нельзя. Хорошо работает студенческий актив, есть преемственность, огромное количество мероприятий студенты организуют сами, причем делают это ярко, блестяще даже. На многие студенческие вечера попасть не просто - аншлаг.

Легендарный альпинист Михаил Бобров около четверти века работал и дружил с Александром Запесоцким. Фото: пресс-служба СПбГУП.

«РАБОТАЙТЕ НАД КАРТИНОЙ МИРА И ЕЕ ПОНИМАНИЕМ»

- Ежегодно вы делаете огромные вложения в инфраструктуру вуза. В прошлом году после масштабной реконструкции состоялось открытие уникального Спортивно-оздоровительного комплекса имени Почетного гражданина Санкт-Петербурга Михаила Боброва. Какие обновления планируются в университете к началу 2023/24 учебного года?

- Внутри комплекса зданий практически все основное доведено до блеска. Теперь запланирована масштабная реконструкция территории. Мы хотим, чтобы у нас был большой парк, надо ремонтировать фасады, всю инфраструктуру. К сожалению, государство выделяет более чем скромные деньги на все на это, но мы находим собственные средства. Вот в 90-е годы за 10 лет мы потратили на материальную базу вуза свыше 30 миллионов долларов, которые заработали сами. Конечно, есть крупные проекты, которые могут быть реализованы только при содействии государства, но это - дело будущего.

С семьей ректор любит путешествовать по миру (2018 год). Фото: пресс-служба СПбГУП.

- В преддверии новой волны абитуриентов, что посоветуете родителям при выборе вуза?

- Недавно - вместе с «Комсомольской правдой», кстати - написал и издал брошюру «Как выбрать вуз». Главное что я бы посоветовал родителям - не обращать внимания на ЕГЭ. ЕГЭ - никакой не "лифт наверх". Даже, наоборот, средство опустить старшеклассников. Если хотите, это аналог мусоропровода, потому что талантливые люди, готовясь к ЕГЭ, резко понижают уровень креативности, интеллектуальных качеств. И что еще трагично - ЕГЭ уничтожает фундаментальность образования. Два экзамена выбрал, по остальным предметам можешь не заниматься, да и по этим двум тебя только натаскивают, а это, как известно, остроты ума не требует. Поэтому надо игнорировать ЕГЭ, готовиться по всем предметам, даже по тем, которые ты не любишь, работать над картиной мира и над ее пониманием. А потом поступать в тот вуз, который понравится, к которому лежит душа. В преддверии приемных кампаний я желаю всем читателям «Комсомольской правды» успехов- детям в обретении хорошего вуза, родителям - порадоваться за успехи детей.

А еще был случай...

«Жена Запесоцкого должна носить шубу из соболя!»

Вторая супруга ректора Наталия не раз становилась объектом добрых розыгрышей профессора. Они вспоминают эти прекрасные времена с улыбкой. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Какой бы глыбой ни был Александр Сергеевич Запесоцкий (шутка ли, 32 года на посту, целая жизнь!), многое человеческое ему не чуждо. Суровый, но справедливый ректор может и любит порой и пошутить: в 45 лет, например, артисты ему присвоили титул почетной Бабы-яги, и легенда отечественного образования «летала» по сцене на настоящей метле и в женском платке. А однажды Александр Запесоцкий и вовсе «десантировался» на студенческую линейку 1 сентября с вертолета с семидесятиметровой высоты. А вот как он однажды разыграл свою (на тот момент будущую) жену Наталию:

«Наташа - очень доверчивый человек. Вообще таких людей разыгрывать неприлично, но очень приятно. Я делал это не раз и не два, но особо удачной получилась история с шубой.

В предсвадебной суете я не успел подумать о солидном подарке для невесты и по прошествии нескольких недель решил это упущение исправить. Мы поехали в салон к моему любимому модельеру по меху Ирине Танцуриной. Ирина Владимировна, с которой нас связывала давняя дружба, отнеслась к нашему визиту внимательно. Наташа мерила шубу за шубой. Это было красиво. В конце шоу Танцурина объяснила мне, что выбирать-то, собственно, и не приходится: "Жена Запесоцкого по социальному статусу должна носить шубу из соболя. Все остальное в глазах общественного мнения будет просто ронять достоинство семьи".

Мы забрали соболью шубу. Правда, лично мне намного больше понравилась на Наташе шубка из "скромной" норки. Учитывая, что приближался день рождения новоиспеченной супруги, я тихо шепнул Ирине Владимировне, что норку тоже беру, но ее надо прислать мне отдельно, по секрету от Наташи. Что и было сделано.

В день рождения я пригласил Наташу поужинать в гранд-отель «Европа», в зал, где мы только что праздновали свадьбу. Подготовка к розыгрышу началась с утра. С тяжким вздохом и сдержанной скорбью на лице я признался супруге, что финансовое положение семьи ужасно (что было чистой правдой). Я сказал, что очень много денег ушло на свадьбу и я сегодня не смогу ей ничего подарить, кроме цветов. Моя лучшая половина расстроилась, но несильно и ненадолго.

Вечером поехали на ужин. На улице было тепло, и Наташа надела свое старенькое осеннее пальто из драпа. Сдала его в гардероб. По ходу ужина мои помощники заменили его на норковую шубу, тщательно проинструктировав гардеробщика.

По окончании ужина в отеле разыгралась поистине душераздирающая сцена: гардеробщик битые 20 минут пытался всучить Наташе норковую шубку, а она «на голубом глазу» требовала от него свое старенькое пальто.

Наташа честно твердила как заклинание: «Это не мое». На шум скандала сбежалась половина отеля. Прибыло и местное начальство. Гардеробщика начали допрашивать с пристрастием. В конце концов он не выдержал и заявил рассерженной посетительнице: «ТЕПЕРЬ это Ваше». И тут толпа не выдержала, начался хохот…»