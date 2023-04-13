УАЗик превратили в электромобиль: в Москве запустили серийное производство электрогрузомобилей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять тактов - так, по-музыкальному, разделили производство первых электрогрузомобилей в ОЭЗ "Технополис" в Москве. Пока что запускается первая очередь, к концу года заработает и вторая.

Но рабочие уже сейчас демонстрируют один из важнейших процессов: автомобиль поднимают на высоту 1,7 метров, чтобы оснастить его мотором:

- Вот так мы устанавливаем двигатель, на это уходит час-полтора, потом крепим к нему карданный вал, — сборщик-универсал Николай показывает, как выглядят металлические "внутренности" автомобиля - на первый взгляд, они не отличаются от того, что можно увидеть в обычных автомастерских. Но видимость обманчива.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- За основу взят УАЗ-Профи, но электрогрузомобиль коммерчески - более эффективный: у него стоимость 1 км пробега - 8 рублей, у аналогов, работающих на обычном топливе - 12 и более, — объясняет гендиректор EVM Илья Рашкин. - А если оценить стоимость владения (цену, расходы на заправку, ремонт и страховку), то разница еще ощутимее - до 30%, разумеется, в нашу пользу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сам электрогрузомобиль весит 3,5 тонны, но перевозить способен почти треть от своего веса. Стоимость чудо-транспорта - 4,5 млн рублей. В комплекте сразу поставляется зарядное устройство на 40 киловатт, которое может работать об обычных городских заправок для электромобилей на 380 вольт. Подзарядится такой грузовичок за пару часов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- У нас нет ни конкурсентов, ни аналогов, — уверяет Илья Рашкин. - Сейчас мы готовы производить по 1000 электрогрузомобилей в год, но думаем о расширении производства и увеличении мощности до 5000 изделий в год. Уж больно спрос велик: еще в прошлом году, когда мы представили свою разработку на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, то сразу получили более 500 предзаказов. Особый интерес к нашему продукту проявляют маркетплейсы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Молодцы, что выполнили обязательства, взятые на себя в прошлом году, и в кратчайшие сроки наладили это производство, — похвалил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - Более того, здесь развивают собственные компетенции: если первые экземпляры представляли собой приобретенные готовые технологические решения, то сейчас на производстве все больше своего: электрический двигатель, бортовая электроника, батареи (их разработка сейчас ведется вместе с Росатомом). Уверен, что Москва и другие потребители, заинтересованные в экологичном транспорте, будут формировать спрос на эту продукцию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

13 апреля в "Технополисе" презентовали сразу три производства: не только электрогрузомобили, но и лазерное оборудование (ООО "ЛАССАРД" готово выпускать до 1000 лазеров и разные виды оборудования для лазерной обработки металлов, в том числе, эксимерный лазер CL 7700 для коррекции зрения), и различные устройства для передачи данных - маршрутизаторы, коммутаторы для центра обработки данных и др. (на данный момент столица закупает 70% продукции, которую уже выпускает компания "Бифорком Тек", производство будут расширять).

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Промышленность Москвы активно развивается, в этом году ее рост составил 8%, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - До конца года в "Технополисе" откроются еще 10 предприятий. Такая устойчивая динамика развития сформировалась благодаря сотрудничеству бизнеса и власти.

Сергей Собянин и Денис Мантуров расписались на капоте первого авто. Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокотехнологичные производства размещают на территории ОЭЗ "Технополис" из-за очевидных выгод: целый перечень налоговых льгот и таможенных послаблений, ведь часть деталей для электромобилей поставляется из Китая. Чуть ранее в марте Сергей Собянин побывал на недавно запущенном производстве беспилотников.

Характеристики электрогрузомобиля:

Габариты: длина – 7, 015 м, высота – 2,940 м

Габариты фургона: 4,215 м х 2,165 м х 1,970 м

Масса: до 3,5 тонн

Максимальная скорость движения – 120 км/ч

Грузоподъемность - до 1 тонны

Запас хода на одном заряде – до 300 км

Заряд батареи - 1-2 часа

Ресурс батареи - более 3 000 циклов (около 750 тыс. км пробега)