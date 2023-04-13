«Его друзья умирали за Донбасс, пока он шпионил для Украины»: Стало известно, кто организовал убийство военкора Татарского

Мужчина раньше жил в Мариуполе Фото: СОЦСЕТИ

В деле об убийстве военкора Владлена Татарского появился еще один фигурант. Как сообщила ФСБ РФ, вместе с петербурженкой Дарьей Треповой теракт готовил 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов. Именно он, по версии следствия, через «экспресс-доставку» передал ей в Москве то самое взрывного устройства в виде гипсового бюста. KP.RU поговорила с друзьями и родственниками террориста.

«БЫЛ ДОСТАТОЧНО ПРОТИВНЫЙ»

Биография Юрия Денисова полна пробелов. Будущий террорист родился в ДНР в городе Снежное. Как вспоминают местные, отца его никто никогда не видел. Парень рос в бедной семье. Одноклассники о нем часто шептались. По словам одних, его мать была сильно пожилой, поэтому многие считали, что он приемный. По словам других, он рос не с матерью, а с бабушкой.

Ранее Денисов работал охранником Фото: СОЦСЕТИ

- Он противный, наглый человек, - рассказал KP.RU приятель детства Юрия. – Он жил на моей улице. В доме, который домом достаточно сложно назвать, это такая хибарка или даже сарай. Его мать, или это была бабушка, не знаю, не работала. Семья была ужасно бедной.

Денисов окончил техническое училище № 86 в Снежном. Проходил службу в ВСУ. Позже, по словам знакомых, переехал жить в Мариуполь. Там долгое время работал охранником.

Раньше Денисов вел достаточно публичный образ жизни, вел многочисленные аккаунты в различных соцсетях, где он охотно делился снимками. На них Денисов представал либо в форме охранника, либо с полуголым торсом.

Про его семью в Мариуполе знают мало. Он часто выкладывал фотографии с ребенком, но его ли он был, никто из опрошенных друзей и знакомых не знает. В выписке из «Приватбанка» говорится, что Денисов никогда не был женат, жилье в Мариуполе арендовал.

«ТОПТАЛСЯ НОГАМИ ПО СОВЕТСКИМ ПАМЯТНИКАМ»

При этом вел себя Денисов достаточно противоречиво. После начала конфликта ДНР с Украиной будущий террорист встал на сторону ополченцев. На его странице - десятки постов в поддержку Донбасса, ополченцев Гиви, Моторолы, Захарченко, России и русского мира.

Такие посты лайкал будущий диверсант Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина состоял в группах «Антимайдан» и «Армия России». Среди понравившихся ему постов: «Я выживу, мы победим. Я поддерживаю защитников Донбасса», «Беспредел фашистов в Славянске», «Донбасс непобедим», «Русские не сдаются». Также Денисов часто лайкал посты с критикой властей Украины. Все это датировалось 2015 годом.

В это же время Денисов выкладывал на своих страницах фотографии возле памятников советским героям, на всех снимках он был с пивом. На монумент «Слава советской пехоте» он и вовсе забрался с ногами и бутылкой в руках. Будущий диверсант при этом имитировал, как он стреляет из советской пушки бутылкой выпивки.

Не стеснялся публиковать у себя и снимки наркотиков, которые готовит к употреблению.

На памятник Денисов забрался с выпивкой Фото: СОЦСЕТИ

«РАЗЪЕЗЖАЛ ИЗ УКРАИНЫ В ДНР»

В 2016-2017 годах Денисов, судя по всему, жил в России: в Москве, Владимире и Сургуте. В последнем у украинца живут русские родственники: брат (возможно, двоюродный) и тетя. В эти года, судя по всему, мужчина страдал от безденежья.

В 2016 году он искал работу охранником во Владимире, затем там же пытался устроиться разнорабочим или водителем. Позже он искал работу охранником в Москве. В 2017 году пытался трудоустроиться в Сургуте. О себе в резюме писал: «трудолюбив, ответственный, без вредных привычек». В эти года в соцсетях он был зарегистрирован под ником «RussiaRusiiia».

В 2017 году Денисов перестал искать работу в России и неожиданно объявился на Украине. У него появилась машина - Mercedes-Benz 260, на которой он с десяток раз пересекал границу ДНР-Украина, то въезжая, то выезжая.

Денисов часто пересекал границу на Мерседесе Фото: СОЦСЕТИ

Например, 30 сентября 2017 года он покинул ДНР в 8 утра, а вернулся в 15 часов дня. Чем он все это время занимался, неизвестно. Но его приятели не исключают, что Денисова могли завербовать. Ведь в это же время вся активность Юрия в Интернете сошла на нет.

- Я, конечно, удивлен. Но за деньги, что только не сделает человек, - говорит KP.RU приятель детства Юрия Иван. – В это же время большая часть его друзей в ДНР сражались в рядах нашей народной милиции, кого-то уже нет в живых. Его друзья умирали за ДНР. Это я точно знаю.

МОГ ПРИГЛЯНУТЬСЯ ИЗ-ЗА СВОЕЙ ПОЗИЦИИ

Судя по всему, украинские спецслужбы выбрали Денисова неслучайно. Его бывшая пророссийская позиция и поддержка ДНР, могли усыпить бдительность. Точно также втиралась в доверие к патриотам и сама Трепова. Даже русские родственники диверсанта сейчас шокированы новостями. Тетя соучастника теракта, живущая в Сургуте, не поверила сообщению о том, что его ищет ФСБ.

В РФ Денисов купил автомобиль

- Вообще не в курсе, - растерялась она в разговоре с KP.RU. - Я не понимаю, о чем речь.

Узнав, что Денисова считают одним из соучастников теракта, его тетя нервно рассмеялась и уточнила, где она может подробно узнать об этом, после чего отказалась от общения.

В самом следствии же считают, что Денисов по заданию спецслужб Незалежной приехал в Москву из Киева через Латвию в феврале 2023 года. При этом сначала он зарегистрировался во Владимирской области. В этом регионе он купил себе ВАЗ -21120, а позже снял квартиру рядом с домом Владлена Татарского, чтобы следить за ним. После теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию.

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