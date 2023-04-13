С дочерью-русофобкой Владимира Машкова случилась истерика

Мария Машкова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь Владимира Машкова больше года не общается со своим знаменитым отцом. Когда началась спецоперация, актер попросил наследницу вернуться в Москву. Однако Мария Машкова, проживающая в Америке, отказалась послушаться родителя. После чего и вовсе стала делать антироссийские заявления о России. А на днях с ней случилась истерика.

Дочь Владимира Машкова выступила с новым заявлением. Мария Машкова дала понять, что не намерена возвращаться на Родину от слова совсем. Кроме того, актриса заверила, что это ее последний пост на подобную тему.

"Прошло больше года моих визгов. Похоже, близка стадия принятия. Я бегу в свою новую жизнь", - объявила наследница актера.

Она заверила, что с работой в Америке у нее проблем нет, а рядом с ней много "фантастических людей". Правда, не уточнила, кем она работает. До недавнего времени Машкова зарабатывала деньги в России, снимаясь в сериалах. "Нас, русских, никто не ненавидит, если мы - человеки", - добавила Мария.

После чего объявила своей Родиной всю Землю. "За сим откланиваюсь. Аминь", - резюмировала блондинка.

Пользователи соцсетей обсуждают истеричный опус Машковой. Кто-то предположил, что у нее "сдают нервы из-за конфликта с отцом": "Похоже на истерику от безысходности". Другие считают, что за океаном "Мария стала усугублять". Третьи предположили, что совсем скоро "блудная дочь попросит прощенья".

Ранее Машкова жаловалась, что отец ее не понимает, а она не понимает его. "Замкнутый круг. Мы друг друга не слышим, не понимаем... Я в другой стране", - отмечала она.

Актриса также поведала, что ей "за все ее посты и выступления начиная с февраля прошлого года может грозить 15 лет тюрьмы", если она вернется в Россию. "Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую", - писала женщина в блоге.

Напомним, Мария несколько лет живет в Америке, где ее муж Александр Слободняк работает, а дочки Александра и Стефания учатся в местной школе. Правда, на протяжении последних шести лет актриса прилетала в Россию на съемки, так как карьеры за океаном у нее нет.