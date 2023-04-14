Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Господь вразумит тех, кто хочет искать правды

Митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В преддверии Светлой Пасхи «Комсомолка» поговорила с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном о причинах начала СВО, связи веры и патриотизма, гонениях православных на Украине, а также о сети мультимедийных исторических парков «Россия — Моя история», инициатором создания которой он стал.

– Ваше Высокопреосвященство, расскажите, пожалуйста, о проекте «Россия — Моя история». Планируется ли создание подобных экспозиционных центров в Новороссии?

– В 24 городах – от Владивостока до Санкт-Петербурга – созданы мультимедийные парки «Россия — моя история». В них рассказывается о нашей более чем тысячелетней истории так захватывающе, что глубокое историческое повествование становится понятным и увлекательным для молодого поколения. С помощью интерактивного оборудования зрители могут каждый углубляться в ту или иную тему настолько, насколько она им интересна. Здесь же и кинотеатры, игры, викторины.

Работу над экспозициями мы осуществляли совместно с Институтом истории России, Московским университетом, с другими центральными и региональными научными центрами. В каждом историческом парке, будь то в Якутии, Дагестане, Сибири или на Сахалине, обязательно присутствует региональная составляющая. По такому же принципу мы готовим исторические парки в Луганске и Мелитополе.

Одна из самых громких и актуальных выставок проекта «Россия — Моя история» — «Украина. На переломах эпох». В чем особенность выставки? Какова ее дальнейшая судьба?

Мы старались с разных сторон посмотреть на принципиальные события и явления в жизни Руси, Малороссии, Новороссии, Украины. Мы использовали материалы российских и зарубежных ученых разных взглядов и направлений, в том числе и тех, чьи имена в наши дни особо звучат на Украине. Например, в экспозиции есть цитаты Михаила Грушевского.

Обращено внимание и на такой феномен, как украинский национализм: как и когда он возник, как развивался, кто его поддерживал, каким образом он проявлялся в истории и в наше время. Мы рассказываем древней Киевской Руси и о советском периоде, ведь Украинская Советская Социалистическая республика вышла из состава Советского Союза весьма высоко оснащенной научно и технически, промышленно крепкой страной. На выставке можно узнать и о политических перипетиях и о церковной жизни Украины с древности до буквально наших дней.

Надеюсь, мы привезем экспозицию и в Новороссию.

Связаны ли знание истории и патриотизм? И если да, то каким образом?

Самое важное здесь - любовь к своей стране и народу, живое ощущение своего присутствия в потоке родной отечественной истории, в потоке многовековой жизни своего народа, семьи, государства. Необычайно важно разумно жить этой сопричастностью.

Если человек оторван от этой сопричастности, им легко манипулировать. Его легко в погрузить в разрушительную, самоубийственную область лжеистории. Мы все чаще видим подобные явления.

Вот для того-то наши исторические парки и созданы, чтобы люди честно, не обманываясь, открыли бы для себя историю своего Отечества такую, какая она есть, — со всеми ее сложностями и со всем величием, с неповторимой красотой и с порой трагическими, страшными, ошибками. И полюбили бы ее не фантазийно-лубочной, и не очерненной клеветой, а настоящей. А это дорогого стоит. Вот из этого и будет складываться патриотизм, признание себя частью России.

Какими способами, по вашему мнению, необходимо популяризировать историческую правду о Новороссии, которую сегодня пытается скрыть украинская сторона?

История — это прежде всего правда. Эту правду не смогут растоптать или исказить даже самые злые силы., потому что она рано или поздно все равно восторжествует. Конечно, немалая число людей находится под влиянием лжи, и ложь разъедает их, как ржавчина. Но это, хотя и не без потерь, но исцелимо.

А как ускорить этот процесс исцеления?

Говорить правду. Постепенно люди будут сами изучать, сомневаться, ошибаться и находить, и в конце-концов напитываться этой правдой. А Господь сам вразумит тех, кто хочет искать правды. И они ее почувствуют, узнают, оценят и полюбят. Но человек должен сам захотеть к правде прийти.

Какие ключевые причины, по вашему мнению, лежат в основе нынешних событий на Украине?

Причина нынешних трагических событий: поставленная Западом задача поэтапного переформатирования России в «Украину» против Китая.

Пожалуйста, разъясните подробно свою позицию.

За последний тридцатилетний период мы были свидетелями, как Россия изо всех сил пыталась дружить с Западом. Часто это было унизительно. Часто в ущерб себе. Но, если бы мы доверяли опыту нашей истории, то увидели бы, что равноправные политические отношения между «коллективным Западом» и Россией попросту невозможны. В лучшем случае – кратковременное «дружеское» использование России Западом в своих интересах. Слава Богу, сегодня мы в который раз в этом убедились. И, надеюсь, хотя бы какое-то время мы уже не опустимся до очередного самообмана.

Главное противостояние в мире сегодня конфронтация между глобалистским Западом и КНР. Пройдет не так много времени и Китай в большинстве экономических и политических рейтингов уверенно заменит сегодняшнюю страну номер один.

Все попытки Запада подчинить Поднебесную своим интересам («оранжевые революции», внутренние заговоры, санкции и т.п.) – провалились. Для сохранения своего доминирования остался один вариант: ослабление Китая через войну и как следствие смена режима в этой стране на устраивающий мировые глобалистские элиты.

Но кто может воевать с Китаем? Американцы сами не будут. Европа, конечно же, тоже. Единственным гипотетическим противником, способным военным образом воздействовать на Китай является только Россия. Но наша страна ведь и думать об этом не хочет! Значит надо заставить ее действовать так, как нужно глобалистскому Западу. А если Кремль не идет на поводу? Тогда надо менять руководство Кремля. Здесь в ход пошли «цветные революции», санкции и прочий проверенный инструментарий.

Но, если и это не действует? Тогда – опять же война как лучший катализатор революции в надежде, что Россия ослабнет, внутренние протестные процессы захлестнут страну, как это было в феврале 1917 года и произойдут желаемые для Запада политические изменения. Позвольте, но кто же хотя бы теоретически может воевать с Россией? Перечислим в уме всех соседей и останется лишь одна страна с некогда пятидесятимиллионным братским народом.

Но заставить Россию и Украину воевать друг с другом немыслимо! А ведь механику осуществления «немыслимого» мы видим своими глазами. Известный украинский политик Алексей Арестович еще в 2019 году заявил: «Наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией… Главной исторической задачей является вступление в НАТО, и никакие социальные и экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи».

Здесь ответы на многие вопросы. Например: зачем надо было устраивать кровавый майдан сразу после того, как Янукович заявил, что не будет баллотироваться на пост президента и объявил о досрочных президентских выборах. Ведь всем было ясно, что следующим главой страны будет Порошенко или любой, кого поставит Запад. А попросту цель была - не мир на Украине, а война с Россией за ее переформатирование.

Кто виноват в происходящем? США? НАТО? Глобалисты? Масоны? Честный ответ может быть только один: в первую очередь мы сами - Россия и Украина. Вместе мы допустили все это. Мы дали врагам стравить нас. Мы обольстились на самые разнообразные материальные прельщения, чуждые духу нашей веры, мы исказили свое духовное зрение и, глядя на происходящее, были слепы. Мы не предприняли всего необходимого, чтобы не допустить общую и страшную трагедию, затеянную могущественными врагами. Нам же надлежит исцелить наши общие раны.

Особенно трагично, когда в политические конфликты оказываются втянуты простые верующие люди. О провокациях украинской стороны, разворачивающихся на фоне истории с Киево-Печерской лаврой, сегодня мало кто не слышал. Что нужно сделать, чтобы защитить святыни Лавры? Какие слова поддержки вы бы адресовали тем, кто сейчас стоит на защите монастыря?

О политической причине нынешних событий мы сказали выше. Главная же духовная причина: стремление к замене православия на Украине униатством. Об этом нам говорит не только сегодняшний день, но и история.

Против канонической Христовой Церкви всегда воздвигали гонения. Кровавые, страшные, с унижениями, ложью, клеветой. Церковь все вынесла. Мужество и стойкость, которые дает Сам Господь Иисус Христос, — несравнимы ни с чем. Сам Бог укрепляет людей. Укрепляет в том числе и в пути на Голгофу. Неверующему человеку этого не понять.

Мы встаем утром с мыслью об Украине, о Новороссии, и спать ложимся с мыслью них. Ничто сегодня не в силах отвлечь от этой тяжелой и мучительной думы. Потому что здесь наша общая и страшная рана. Но я верю, что вместе с тем свершается особое действие промысла Божиего. Свершаются неисповедимые суды Божии. И то, что происходит сейчас — трагично, больно, но судьбоносно.

Больше не хочу ничего говорить. Я бы многое сказал своим друзьям и православным единоверцам на Украине, только сейчас любое слово может быть во вред им. Христос Воскресе!

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этом году православные с особым трепетом ожидают наступления Пасхи, олицетворяющей победу жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой. Наши читатели будут очень рады увидеть ваше поздравление с этим радостным Праздником.

Воскресение Христово — это и воскресение всех, кто верует в Него, кто доверился Ему, у кого в центре жизни — Христос. Наши предки, те, кто созидали Новороссию, в большинстве своем жили именно так: в центре их жизни был Христос. Поэтому великие свершения ими оставлены нашим поколениям.

Ваша любовь к многострадальной Новороссии, к России, к той Украине, которую мы помним и любим, и, главное, вера во Христа, да воскресит в правде и истине прекрасную удивительную землю, на которой вам выпало жить в эти, быть может, самые тяжелые годы ее существования. Мы с вами! Мир вам! Христос Воскресе!