Российский космический интернет вещей: Роскосмос хочет запустить к 2030 году 2000 спутников

Разнообразие новых спутников. Фото: Роскосмос

В Москве 13 апреля 2023 года прошёл конгресс «Сфера», который был посвящён российскому космическому интернету. Во время мероприятия Роскосмос заявил о существенном расширении количества космических аппаратов на орбите и показал, как будет выглядеть спутниковая группировка.

КАКИЕ СПУТНИКИ БУДУТ ЗАПУСКАТЬ

Началась встреча с выступления заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Он призвал развивать спутниковую группировку на всех орбитах, чтобы ликвидировать отставание от других стран. Мантуров также признал и целесообразность нескольких направлений развития спутников для проекта «Сфера» — это будут космические аппараты разной размерности, каждый со своей специализацией и дублированием на случай отказа соседних спутников. В группировку войдут спутники «Ямал», «Экспресс», «Скиф», «Экспресс-РВ» и «Марафон IoT».

Разнообразие новых спутников — «Скиф», «Марафон IoT», «Экспресс-РВ», «Экспресс». Фото: Роскосмос

Разнообразие новых спутников — «Ямал», «Пиксель-ВР», «Беркут-ВД», «Беркут-Х» (XLP). Фото: Роскосмос

Разнообразие новых спутников — «СМОТР» и «Беркут-С». Снизу – вся линейка новых спутников. Фото: Роскосмос

Универсальность новых спутников — съёмка, навигация и интернет. Фото: Роскосмос

КАКИЕ НОВЫЕ РАКЕТЫ БУДУТ ЗАПУСКАТЬ

При этом, министр промышленности и торговли напомнил и про развитие многоразовых ракет-носителей, которые проектирует Роскосмос — это ракеты «Корона» и «Амур-СПГ». Скорейшее развитие этого направления поможет запускать больше и дешевле с дальнейшей коммерциализацией услуг связи.

СЛЕДИМ ЗА ЗЕМЛЕЙ

Напомнил Мантуров и про развитие отечественного дистанционного зондирования Земли для слежения за пожарами, лесами, климатом и «врагом». При этом, отметил министр, надо помочь развиваться российским частникам в космонавтике, в первую очередь — производителям электроники, узлов и готовых решений.

Денис Мантуров на конгрессе «Сфера». Фото: Роман Белоусов

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НА СЛУЖБЕ РОССИЯН

Вторым выступал исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса — Александр Блошенко. Благодаря его выступлению зрители смогли взглянуть на внешний вид и состав группировки космических аппаратов. Главный научник нашего космического агентства отметил, что будущая многоспутниковая группировка «Сфера» пригодится не только Роскосмосу, МЧС, Министерству обороны и любителям посмотреть 4K-фильмы через телефон в Арктике (говорят, что покроют интернетом даже север России). Он пригодится всем — Роскосмос уже в 2023 году приступит к созданию системы подключения мобильных устройств к сети в условиях отсутствия сотовой инфраструктуры direct-to-cell. Это значит, что в случае, когда вы заблудились в тайге, вы сможете дозвониться куда угодно напрямую через спутник. А через несколько лет даже с помощью видеозвонка, когда спутниковый интернет развернут полностью.

Александр Блошенко, Юрий Борисов и Денис Мантуров. Фото: Роман Белоусов

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ САМИМ — ПОМЕНЯЕМ ЗАКОНЫ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ПОМОЩЬ

Выступления генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова и заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Дениса Кравченко коснулись изменения государственных норм. Новые законы потребуются для открытия космического рынка российским частникам — мы будем сами взращивать своих небольших «илонмасков». Борисов отметил, что хоть Роскосмос и даст частным компаниям пусковые мощности, но финансировать разработку и создание спутников они должны будут сами. В случае удачного развёртывания спутниковой группировки, Роскосмос готов её выкупать по заранее оговоренным условиям.

Кресла ожидают участников — выступает Александр Блошенко. Фото: Роман Белоусов

2000 СПУТНИКОВ РОССИИ — К 2030 ГОДУ

Закончил Юрий Борисов всё это словами, что Роскосмос производит слишком мало спутников — по ранее заявленным прикидкам, у России к 2030 году будет всего 360 спутников. Заявленная цель Роскосмоса — произвести 1200 на своих мощностях и ещё 800 — усилиями частников.

Юрий Борисов. Фото: Роман Белоусов

Участники конгресса «Сфера», слева направо — Лу Сяочунь, Джалали Казем, Денис Кравченко, Юрий Борисов и Александр Блошенко. Фото: Роман Белоусов

На форуме присутствовали чрезвычайный и полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Казем и заместитель директора Национального центра BeiDou в Китае Лу Сяочунь. Они выразили признательность, поздравляли всех с днём космонавтики и рассказали о своих спутниковых группировках. У Ирана она мала, но они продолжают развивать свою ракетно-космическую отрасль. А вот Китай бежит очень быстро — на него и будем равняться.