В России есть настоящая деревня Простоквашино: здесь живет почтальон Печкин, кот и сказка

Олег Голубев здесь за почтальона Печкина: и ребятню развлекает, и на каждое письмо, адресованное любимому герою, сам отвечает. Фото: vk.com/prostokvashino.site

Решив спасти деревню Простоквашино от вымирания, нижегородцы Ольга Волычева и ее брат Олег Голубев превратили ее в настоящий туристический объект, оживив знаменитый мультфильм. И теперь горожане косяком валят в эту глушь, чтобы лично пообщаться с настоящим почтальоном Печкиным, Шариком, котом Матроскиным и другими персонажами повести Эдуарда Успенского. Съездил в эту деревню и наш спецкор Алексей Овчинников. И принес заметку для наших мальчиков и девочек!

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ!

- ...Неужели то самое, из мультика? - этот дорожный указатель действует на проезжающих мимо безотказно, вызывая улыбки на лицах. Многие притормаживают и вылезают из машины, дабы запечатлеть себя на его фоне.

- Оно! - довольно подтверждает Ольга Волычева и уверяет, что это Простоквашино - единственное в России.

- Как распутица сойдет, приезжайте! - приглашает ее брат Олег Голубев. - У нас здесь весело!

Идея «сделать весело» в исчезающей русской деревушке зрела у Ольги с Олегом много лет. Они жили в соседнем райцентре Тонкино и не раз проезжали мимо, обсуждая, - название просто призывало к движухе! И не беда, что автор знаменитой повести-сказки «Трое из Простоквашино» признавался, что деревню с таким названием полностью выдумал - это-то Простоквашино родилось задолго до появления книжки, еще в XVIII веке. «Вот бы что-нибудь интересное здесь сделать!» - мечтали брат с сестрой. Однако реалии жизни до поры до времени отодвигали затею на задний план.

Деревню Простоквашино спасили от вымирания.

Тонкинский район Нижегородской области, в который и входит Простоквашино, не стал исключением из невеселых тенденций сельской жизни. За 30 лет жителей в нем стало почти вдвое меньше - старики покидают этот мир, а молодежь поступает в вузы, перебирается в города, да там и остается.

Олег с Ольгой в свое время повторили этот путь сотен и тысяч деревенских мальчишек и девчонок. Она еще в школе поступила в Центр одаренных детей в Нижнем Новгороде, потом окончила матфак педагогического вуза, но работать стала в далекой от математики сфере - продвижении элитных вин. Москва, Санкт-Петербург, объездила мир, училась во Франции...

Олег тоже состоялся в городе как специалист, в качестве руководителя отдела продвигая продукты крупной IT-компании. Казалось бы, мечты сбылись: жилье в городе, отличная высокооплачиваемая и интересная работа - этот материальный набор обычно не вызывает мыслей о возвращении на малую родину.

Но в этой истории все пошло совсем по другому сценарию.

«ДОМ СВОБОДНЫЙ, ЖИВИТЕ КТО ХОТИТЕ»

Уйдя в декрет, Ольга захотела уехать на малую родину. К ее удивлению, муж не стал спорить, и вскоре супруги переехали в Тонкино. Смена образа жизни ему очень даже понравилась: он чемпион России по джигитовке, а деревенские просторы только способствовали занятию любимым делом. Ольга же создала питомник по разведению хаски.

Следом от городской суеты подустал Олег, который тоже вернулся и вспомнил о юношеской мечте.

Развлекайтесь кто хотите и как хотите! Эта фраза могла бы стать девизом гостей Простоквашина - как маленьких, так и взрослых. Фото: vk.com/prostokvashino.site

- Прибежал и с ходу: Оля, Простоквашино возрождать будем! - смеется она. - И в тот же день мы пошли изучать окрестности.

Простоквашино являло собой деревню из одной улицы, десяти домов и семи местных жителей. С чего начинать - естественно, не знали. Первым делом присмотрели заброшенный дом, который тут же купили и начали приводить в порядок.

Обрадованный стартом Олег приладил к дому собственноручно сделанную табличку: «Дом свободный, живите кто хотите» - как в том мультике, а во дворе появились деревянные фигурки Матроскина, Шарика, Дяди Федора, его родителей и Почтальона Печкина.

Крылатые фразы из мультфильма напрашивались сами собой, и брат с сестрой пытались перенести в реальное Простоквашино.

Вот пример.

Украшали елку - тем, что находили на чердаках: старыми расческами-гребнями, подстаканниками, ножницами и карманными часами.

Чтобы не отвлекаться, Ольга перевезла сюда своих любимых хаски. «А может, нам из него ездовую собаку сделать?» - вспомнилась в этом месте еще одна реплика из мультфильма. Кинули клич, на который отозвался один из нижегородских туроператоров: а давайте мы вам детей на хаски-тур привезем! С катанием на собаках. Ударили по рукам и уже через несколько дней захлебывающиеся от счастья детишки гоняли по округе на собачьих упряжках и разгуливали с ними по деревне.

Дальше - больше.

- Все! - постановили однажды Ольга с Олегом. - Пора ехать на «Союзмультфильм»!

От Москвы до Простоквашино 670 км.

«ЭТО МЫ ЗА ГРИБАМИ ХОДИЛИ, ЯСНО ВАМ?»

К делу подошли серьезно и быстро выяснили: права на использование образов принадлежат легендарной студии, и просто так использовать персонажей не получится.

- Приехали в Москву, рассказали о проекте, - вспоминает Ольга. - К нашему счастью, мультипликаторы идее очень обрадовались, и мы без проволочек получили авторский договор! Они вообще нам здорово помогают, мы рады! Они помогли нам пошить костюмы, а вон там скоро появится студия, где юные туристы под руководством мультипликаторов смогут поэкспериментировать с созданием мультиков. А еще наш проект уже трижды победил на конкурсе Фонда президентских грантов!

В ожидании открытия сезона Ольга с Олегом готовят территорию кладов, по которой сейчас проводят экскурсию.

- А это зачем? - показываю на лежащую в углу гору старых советских чемоданов.

- Ну как же, - удивляются они моей недогадливости. - Эту идею нам сам Игорь Иванович Печкин подбросил! Помните, где герои мультфильма за кладом с сундуком пошли и его по пути встретили: «Это мы за грибами ходили, ясно вам?» - «Они бы еще с чемоданом пошли». Вокруг очень грибные места, вот и ходим в грибные туры. Ну и за кладами, конечно, тоже. Чтобы найти их, нужно пройти семь испытаний.

Неподалеку оказалась настоящая бобровая плотина, так что «Тропа Бобра», по которой это животное доставило в Простоквашино чуть было не утонувшего Шарика, напрашивалась сама собой. Как и другая их идея, которая снова удивила и привлекла публику. На этот раз - далеко не детскую.

Автор повести-сказки «Трое из Простоквашино» рассказывал, что название выдумал сам. Однако деревня Простоквашино в Нижегородской области появилась задолго до книжки - в XVIII веке. Фото: Кадр из мультфильма

Я САМА СЮДА ДОШЛА, НА ЛЫЖАХ!

Под занавес Нового года на околице Простоквашина остановилось несколько автобусов. Однако вместо уже привычных шумных ватаг детей оттуда вдруг выгрузилось под сотню женщин, все - с лыжами и палками. «Я сама сюда дошла, на лыжах», - записывали они друг друга на видео.

«Первый женский лыжный заезд под названием «Я сама сюда дошла» открыт!» - объявил с крыльца почтальон Печкин, и женщины наперегонки ринулись по снежным трассам.

- Проект перестал быть только детским, просто удивительно, сколько взрослых людей хотят приехать в Простоквашино, - радуются Ольга и Олег, поглаживая кота Масика, который здесь за Матроскина. Тот, навязавшись в сопровождение, любопытничает и трется об ноги.

- Помните, как Матроскин на Шарика жаловался, что того, можно сказать, на помойке нашли, а он «фигвамы» рисует? В нашем случае все наоборот: Масика мы котенком на помойке нашли, так и прижился... А вон и то, что Шарик на печке нарисовал.

«Индейская национальная народная изба», как охарактеризовал свое творчество Шарик, высится здесь же, в натуральный рост.

- А почему бы и нет? - говорит Ольга. - Подумали и заказали. Теперь в этом «фигваме» мастерская, где дети учатся всяким ремеслам и делают для себя магнитики на память.

Рядом - армейская палатка, где гостей угощают обедом: гречневая каша с тушенкой, чай и обязательно тот самый «неправильный бутерброд» с колбасой.

- Это в том, сказочном Простоквашине все было просто: захотел Шарик друзей пирогом из русской печи угостить - и давай тесто месить, - комментирует Ольга. - В реальном же Простоквашине Шарик получил бы за это по лапам: общепит (тем более детский) - дело серьезное, к нему только специально обученный персонал подпускать можно. Поэтому приглашаем кафе из райцентра. Кормят людей и в туристической электричке, которую специально от Нижнего Новгорода до нас запустили.

А этого Шарика в отличие от мультяшного точно не на помойке нашли! Фото с полюбившимися персонажами - обязательный пункт программы для туристов. Фото: vk.com/prostokvashino.site

ЭЛЕКТРИЧКА С ШАРИКАМИ

Туристический поезд «Путешествие в Простоквашино» стал еще одной модной фишкой нового проекта. Турфирмы быстро сообразили, какой увлекательной может быть новая точка внутреннего туризма, железнодорожники пошли навстречу и теперь вовсю продают туры на этот поезд. Ольга показывает ролики из той самой электрички: та возвращается в Нижний, мамы наперебой благодарят за увлекательно проведенный день, а довольные детки обещают писать письма почтальону Печкину.

Вместе с Олегом Голубевым (он же - Печкин) идем к почтовому ящику проверять, как дети сдержали слово.

В отличие от мультика корреспонденция в нем более приближена к реальной жизни, и первым вываливается счет за вывоз мусора.

Следом - несколько писем от детей из Ростовской, Астраханской, Самарской областей. Дети рисуют героев Простоквашино и передают им приветы. Вечером Печкин засядет писать им ответы на фирменной открытке.

- «Я живу хорошо, просто замечательно»? - пытаюсь угадать содержимое.

- Почти: благодарим и снова в гости приглашаем. Смешно, но первое время точь-в-точь как в мультике было: «Я вам посылку принес, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету» - дети часто на конвертах указывали: «Деревня Простоквашино, почтальону Печкину». И почтальоны из местного отделения не отдавали нам письма - такого адресата здесь официально не зарегистрировано. Но сейчас договорились.

КУПИТЬ ЧТО-НИБУДЬ НУЖНОЕ

Губернатор пообещал «Запорожец»

Брат с сестрой перебирают почту и продолжают фонтанировать идеями, кажется, они у них никогда не кончатся.

Вот здесь хорошо бы вписался «Трактор Тр-Тр Митя», который возил бы ребятню по округе. Там, возле пруда, неплохо бы гостиницу поставить, где будет кафе с деревенской едой, которую туристы не попробуют в городах. Естественно, с натуральной простоквашей, из-за которой, по версии краеведов, деревня и получила такое название - мол, основавшие ее староверы не садились за стол без этого кисломолочного продукта. И это не только мечта Ольги с Олегом - турист пошел требовательный, а потому все чаще и чаще мамочки высказывают пожелание не одним днем сюда заехать, а на недельку в эту звенящую тишину завалиться. Пригодилась бы и корова Мурка с теленком Гаврюшей, но с этим пока непросто: единственная корова в деревне жила у бабушки напротив, но та ее продала: тяжело одной за буренкой ухаживать.

- Нам бы сюда фермера-животновода какого-нибудь, - мечтает Ольга. - Там можно коровник поставить и коровку Мурку с теленком Гаврюшей завести . Да и фермеру было бы неплохо, если бы он, например, сыр здесь варил: сбыт-то сам сюда приезжает, за неполных три года нас около 12 тысяч туристов посетило, и это только начало! А сколько местных можно трудоустроить, чтобы на своей земле зарабатывали и не мыкались по городам, столько всего можно придумать!

Этим энтузиазмом поневоле заражаешься, и вот уже я, втягиваясь в эту игру, вспоминаю детали знаменитого мультфильма и предлагаю разместить на подступах к деревне «Запорожец», на котором застряли родители Дяди Федора.

- Будет, будет «Запорожец»! - радуются брат с сестрой. - Нам его губернатор обещал! Как появится - будем детей на нем по деревне катать! И дорога с газом здесь будет - власти пообещали в этом году сделать! Так что приезжайте к нам, в Простоквашино!