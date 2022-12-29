Новогоднее застолье: Сколько еды надо приготовить, чтобы всего было в меру

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Хозяйки уже составляют новогоднее меню. Хорошо, если вы встречаете праздник вдвоем и знаете вкусы друг друга. А вот если ждете много гостей, сомнений не избежать. Сколько еды приготовить, чтобы хватило на всех и чтобы потом не выбрасывать остатки?

Стол, заставленный тарелками (нарезки, салаты, а потом еще и горячее), - это атавизм? Попытка накормить себя из голодного советского прошлого? Но как привычно шинковать оливье под «Иронию судьбы...»... Безусловно, это традиция. И только вам решать, нарушить ее или нет.

Главные в меню, конечно, три салата: традиционный оливье (или столичный), селедка под шубой, а третьим обычно идет мимоза или крабовый. Но часто непонятно: одного тазика салата хватит? Или придется еще дорезать? Хорошо, когда есть такие таблицы (см. схему - это, между прочим, реальные банкетные нормы ресторанов). Еще лучше, когда составить меню помогает диетолог - врач Людмила Денисенко.

- Оливье - это прекрасно, - считает наш эксперт. - Ничего катастрофически плохого в этом салате не вижу. Даже в самом «вредном» варианте, с докторской колбасой и жирным майонезом в 100 граммах всего 150 ккал. А если заменить колбасу на отварную грудку, а майонез разбавить сметаной, блюдо станет менее калорийным. Но я не рекомендую думать о калориях за праздничным столом - это же Новый год! Пусть традиции сохраняются. Только все же просчитайте: может быть, обойтись одним салатом, если за столом соберется лишь ваша семья из трех-четырех человек? Добавьте овощные нарезки, фрукты, бутерброды с икрой и композицию из елочных веток с игрушками и свечами. И стол будет красивым, и мама-хозяйка все успеет, останется бодрой и веселой, а не измотанной бесконечной готовкой.

Если вы не любите нарезки из колбасы и сыра, то зачем они? Стоят, заветриваются и никому не нужны... Долой! Но если вы ждете много гостей, все-таки есть смысл оставить их в меню. Ведь во время праздничного застолья да еще под рюмку-другую все едят гораздо больше обычного.

Как правильно рассчитать спиртное и закуски на одного гостя Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВАЖНО

Сроки хранения салатов и жареной курицы

Есть сроки годности, регламентированные СанПиН (Санитарные правила и нормы). Но это не значит, что салаты или колбаса мгновенно испортятся. Сейчас производители трепетно заботятся о качестве. А холодильники стали не в пример лучше тех, которые подразумевали составители правил. Но все же не стоит усугублять. Пойдем по пунктам:

1. СанПиН: минимальный срок хранения готовых салатов с майонезом - 12 часов. В жизни (если не забывать салат на столе, а переложить его через 3 - 4 - 5 часов в стеклянную миску, накрыть крышкой или пищевой пленкой и убрать на среднюю полку холодильника) может жить не меньше двух суток. Для рисковых ребят - и трое.

2. Жареное и печеное мясо или рыба хранятся по правилам не больше 48 часов. В реальности, если положить их в стеклянный контейнер с пластиковой крышкой, могут «прожить» до пяти дней.

3. Приготовленные вами лично торты и пирожные - не более трех суток. Со взбитыми сливками - не больше полутора суток даже в герметичном контейнере. Дальше есть их можете только на свой страх и риск.

4. Колбасы, сыры, все нарезки лучше завернуть в пергаментную бумагу - так они дольше сохранятся (СанПиН отводит им не больше суток, но ладно - кто выбрасывает початую коляску колбасы?) Копченые и варено-копченые колбасы в пергаментной бумаге хранятся как минимум пять суток, с вареными сложнее: тут лучше верить правилам.

5. В техпаспорте холодильника указаны самые теплые и самые холодные зоны. Как правило, самая холодная зона - это верхняя полка. Она отводится для хранения мясных продуктов. Самая теплая - нижняя (включая ящики для овощей) - на ней и держим нарезанные овощи-фрукты. А посередине - средняя температура. Там уже все остальное - от сыра до салатиков.

КРЕАТИВ

Зоопарк на тарелке

Чтобы удивить гостей, хозяйки создают подчас странные блюда. Как правило, стараются обыграть символы года (не сомневайтесь, в этом году на столе будут фигурки кроликов - из яиц, фарша или овощей). Но можно ли это есть? Вот мнение диетолога Людмилы Денисенко:

- Если вам кажется это странным, то вы еще не видели, какие картины из еды делают мамы детей-малоежек! Чтобы заставить чадо съесть морковку, в ход идут зайцы во всех видах (спереди, сбоку, сзади), снеговики из риса... В общем, главное, чтобы весело, задорно, и пока ребенок разбирает, что это за диковинная еда, сунуть что-то в рот.

Но если говорить серьезно, то в бутерброде-теленке больше пользы, чем вам кажется. Во-первых, на тарелке есть белки, жиры (мясо) и углеводы (хлеб и овощи). В случае «мышиного» салата, конечно, больше белков, не соблюден баланс, но ведь это скорее украшение стола, чем полноценная еда. А зайка из оладьев с ягодами - отличный вариант углеводного завтрака для школьника. Если добавить сметану или йогурт, будет еще вкуснее.