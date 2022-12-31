В зимнее время можно увидеть самые экзотичные ДТП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ГАИ-ГИБДД подбили цифры аварийности по стране за 2022 год. Из отчета следует, что самые «опасные» марки авто - это «ВАЗ», Daewoo, Chevrolet, Renault, Chery (см. «Конкретно»). Сухая статистика показывает, что после аварии с их участием чаще всего погибают водители и пассажиры.

Речь в этом показателе не об абсолютных цифрах, а об удельном весе погибших. То есть статистика не говорит: «Водители «ВАЗа» больше всех попадают в аварии». Она показывает: если уж с «ВАЗом» происходит ДТП, то люди гибнут чаще. Также имеется статистика по тяжести последствий - количеству погибших в аварии на 100 пострадавших. Тут «опасная» пятерка (по убыванию) выглядит так: «ВАЗ», «ГАЗ», Mitsubishi, BMW, Chery.

«Пить надо меньше!»

Изучив эту статистику, член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн говорит:

- Высокие показатели смертности в ДТП демонстрируют распространенные бюджетные марки автомобилей. Среди них много старых машин, не оснащенных полным набором систем безопасности. Поддерживать их на ходу недорого, поэтому они эксплуатируются слишком долго.

Собеседница уточнила: в случае с иномарками вроде Chevrolet - речь не о премиальных экземплярах, а напротив - моделях, которые собирали «для стран третьего мира». Вроде Lanos и Sens.

- Старые Opel (есть также в этой статистике. - Ред.) тоже достаточно живучи, и их много в российском автопарке. В случае с Toyota и другими японскими марками их попадание в статистику может объясняться тем, что возрастные машины брендов, ввезенные из Японии, широко распространены на востоке России, - говорит Юлия Манн.

При этом, по словам собеседницы, самая частая причина смертельных ДТП в России - не конкретная марка или модель. А некачественные дороги или пьяный водитель за рулем.

- В случае с автомобилями BMW, Toyota, Audi (эти марки есть в рейтинге аварий с тяжелыми последствиями. - Ред.) и других премиум-марок высокая тяжесть последствий может объясняться большой мощностью двигателя, хорошей управляемостью и другими факторами, которые провоцируют водителя на бесшабашную езду, - добавила Манн.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Какой русский не любит женщин за рулем...

Но откуда тогда предубеждения про смертельных лихачей на «крузаках» и «бэхах»?

- Чего скрывать, есть в людях такой антагонизм: дорогая машина - буржуйское проявление. А ведь BMW, Audi, Merсedes уделяют много внимания безопасности. Марка Volvo десятилетие удерживает рейтинги производителей самых безопасных машин. И это порождает спрос на ее продукцию, - говорит юрист, член Палаты судебных экспертов Юрий Капштык.

Он считает, что разговоры о том, будто водители определенного психотипа выбирают себе машины под стать характеру, субъективны. Так же, как предвзятое отношение мужчин к женщинам за рулем.

- Когда дамы только начинают ездить, могут допускать ошибки, которые кажутся мужчинам нелепыми. Но ведь ошибаются все вне зависимости от пола! Корни «ненависти» в том, что женщины вторглись на изначально мужскую территорию, - продолжает Юрий Капштык.

На ум приходит анекдот: когда мужчина видит женщину за рулем на дороге - она «курица», а когда при покупке б/у машины узнает, что ею владела дама, так сразу же: «Вот это удача, они же аккуратные водители!»

- Еще один стереотип - «Какой русский не любит быстрой езды?» Но куда чаще к авариям ведет не национальный характер, а состояние дорог, погодные условия, качество покрышек, водительский навык...

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Безопасно водит тот, кто дитя с собой везет

Своя правда у автостраховщиков. И, возможно, она самая искренняя. Ведь за аварии клиентам (если машина застрахована по каско) они выплачивают деньги. При составлении тарифа учитывают цену машины, стаж вождения и еще с десяток факторов - это называется скоринг.

- На тяжесть аварии в первую очередь влияют характер водителя и состояние, комплектация автомобиля. Риск оценивается по самому клиенту вне зависимости от того, какую марку он приобретает. Например, огромное значение имеет, есть ли у водителя дети. Такие автовладельцы реже попадают в аварии. Также критично на аварийность влияют возраст и стаж вождения, - рассказал «КП» вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

По данным специалиста, наибольшая аварийность у водителей до 22 лет, без опыта. С ростом возраста (вплоть до 60+) и его стажа повышается аккуратность на дорогах. Водитель 55 лет со стажем 20 лет реже попадает в аварии, чем водитель 45 лет со стажем 10.

- Разница в частоте ДТП между марками есть, но не критичная. Например, если смотреть статистику по автомобилям с относительно небольшим пробегом, то у BMW частота страховых случаев высокая. Но на фоне других люксовых марок - Lexus, Land Rover, Merсedes - она не существенно выше.