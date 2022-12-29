Пять очень странных подарков, которые нам предлагают купить на Новый год

Да знаю я, что в коробках кирпичи! Но не обижаюсь: нам еще дачу строить... Фото: Shutterstock

Лучший мой подарочек - это... А что, собственно? Что вручить в честь праздника жене или мужу, родне, друзьям? Ну не фигурку же кролика дарить, ей-богу! Я полез искать подарки в интернет. И обещаю: теперь мои презенты коллегам станут незабываемыми. Думаю, они и сами об этом догадались по моему злорадному смеху, который время от времени доносился из-за компьютера...

1. Кому ушастого?

100 рублей

Коты есть во многих квартирах, а вот кролики - куда более редкий питомец. Наступающий год - Зайца или Кошки (когда китайский гороскоп заимствовали европейцы, неправильно перевели название, и заяц стал котом). Поэтому усадить за новогодний стол предлагаем мурчащего члена семьи, предварительно нацепив на него плюшевые ушки. Веселых видео наснимаете уйму! Только не мучайте долго животное, ему еще салат из ваших тарелок доедать.

2. Свитер с «реальными» оленями

3000 рублей

Подарок, который сначала был интернет-мемом, а потом такое и вправду начали выпускать. Вместо животных на кофтах-приколах вышивают «оленей» нашей обычной жизни. Например, неправильную парковку, перебегающего на красный свет человека или надпись «Взяли кредит на свадьбу».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. Если ненавидишь Санту

300 рублей (1 рулон)

Или, наоборот, готов показать ему все самое сокровенное. Рулон туалетной бумаги с заморским волшебником и его верным помощником красноносым оленем Рудольфом. «Туалетная бумага полностью пригодна для использования. Особенно волшебна в новогоднюю ночь», - сказано в описании товара. Продавец также предлагает не распыляться по мелочам и заказать у него сразу блок рулонов, чтобы сделать из них гирлянду или бусы.

4. Ужасы на ветке

100 рублей

Конфетти, хлопушки, шарики, игрушки - прошлый век. Новогоднее дерево можно украсить маньяками с бензопилой, Фредди Крюгером или куклой со зловещей улыбкой. Видимо, чтобы грабители, позарившиеся на ваши подарки под елочкой, в панике бежали...

5. Аптечка для веселого человечка

500 рублей

Вы, наверное, думаете, что там коробка активированного угля и аспирин? Но создатели сувенира решили иначе. Например, в коробочке «Пупырник форте» - пленка-«пупырка», в которую пакуют хрупкое при транспортировке. А получатели наслаждаются лопанием шариков - успокаивают нервы. Под брендом «Анти-обожрин» - черный чай. Ну и кондитерское драже - на сладкое.