За удовольствие послушать Агутина живьем придется выложить 3 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Декабрь и январь для артистов всегда считались самыми хлебными в плане заработков. Правда, в прошлом году звездам пришлось затянуть пояса из-за пандемии. А что в этом году?

Лободе подарили особняк в Подмосковье, а Баскову - квартиру в Турции

Раньше заказы развлекать в новогоднюю ночь богачей из списка Forbes сыпались на звезд как из рога изобилия.

- Середина нулевых была наиболее богата на подобные гулянки, - вспоминает продюсер Алина Красная. - Тогда олигархи устраивали настоящую битву за Аллу Пугачеву. А артистка пользовалась этим, заламывала тройные гонорары. Один раз даже миллион долларов получила за частный концерт для одного богатого человека. Баскову и Киркорову толстосумы дарили на таких вечеринках лимузины и бриллиантовые микрофоны. Один раз Коле даже апартаменты в Турции презентовали. Правда, он потом их продал, потому что не поклонник этого туристического направления.

С барского плеча одного олигарха подобные дары - землю и дом в подмосковном элитном поселке - тогда получила и Светлана Лобода. Сейчас певица подумывает о продаже своего особняка за 150 миллионов рублей. Ведь в подмосковное гнездо Лободы с весны, кроме риелторов, никто не наведывался.

- Сейчас с корпоративами беда. Не гуляют особо - денег свободных нет, да и настроения тоже. В среднем бюджет на развлекательную часть - 500 тысяч рублей. Ну вот и зовут какого-то немедийного ведущего и звезду 90-х, - говорит руководитель концертной компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

То, что пышные гулянья мало кто устраивает даже в новогоднюю пору, подтверждают и другие эксперты шоу-индустрии.

- Я сейчас разговаривал с Иосифом Пригожиным, он говорит, что праздничные заказы появились только в декабре. То есть богатые люди до последнего не были уверены, что будут широко праздновать, - говорит промоутер Сергей Лавров. - По сравнению с прошлым годом, который из-за пандемии тоже был не особо урожайным для артистов, корпоративов стало раза в три меньше.

Полина Гагарина входит в пятерку артистов с самыми высокими гонорарами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Хотят Лепса и Бузову

Королем частных вечеринок внезапно стал Леонид Агутин. Возможно, это связано с его появлением в проекте «Голос». У Агутина сейчас больше всего заказов - по два выступления в день. При таком темпе он к январю напоет на новогодних елках около 3 миллионов долларов.

Заказывают сейчас частенько и Шамана (SHAMAN). Правда, не за 6 миллионов рублей, как пишут в СМИ, а за 2 миллиона. Но работы много, парень уже сколотил себе состояние.

Самые дорогие артисты сейчас - Киркоров, Лепс и Анна Дзюба (она же Анна Асти). В прошлом году Филипп пел в новогоднюю ночь за 5 миллионов рублей, сейчас же он потрясет хитами и стразами за 10 миллионов. Лепс тоже не отстает - споет для богачей за 7 миллионов рублей.

У Лепса и Киркорова в Новый год будут ресторанные выступления в Москве. Потом Григорий улетит на старый Новый год в Дубай, где будет развлекать народ в одном из самых гламурных отелей мира - «Бурдж Аль Араб». Пригласительные на такие музыкальные фуршеты стоят баснословных денег. Места за столиками обойдутся местным богатеям в 5 тысяч долларов. А просто входной билет без места - от 2 тысяч долларов.

В Москве в ночном клубе будет веселить народ Ольга Бузова. За плач у микрофона она запрашивает 2 - 3 миллиона.

Анна Асти стала копией Лободы и перехватила ее заказы на корпоративы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая солистка группы «Артик&Асти» Анна Дзюба, покинув коллектив, стала королевой сцены. Она сейчас самая популярная и востребованная певица. Заказов у нее много, ценник за выступление - от 5 миллионов рублей. Анна обновила имидж, стала блондинкой и просто копией Светланы Лободы. Кстати, директор и балет Дзюбе тоже достались в наследство от Лободы. В спину Асти дышит разве что Юля Зиверт. А так девичьи группы сегодня мало востребованы. На передний план внезапно вышел мужской эстрадный состав.

А вот украинские звезды и российские, выступившие против СВО, сейчас на грани разорения.

- Раньше Светлана Лобода мешками вывозила деньги из России, сейчас же сидит без корпоративов. То же самое могу сказать и про Веру Брежневу, и про все проекты Константина Меладзе. Без работы осталась и София Ротару, хотя еще в прошлом году у артистки было немало частных заказов. Такая же история и у Валерия Меладзе. На заказниках он уже нежеланный гость, - говорит Сергей Лавров.

Кто почем? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ветераны 90-х снова в цене

Телевизионные шоу сыграли на руку подзабытым артистам. И у некоторых звезд 80 - 90 х в связи с этим неплохие заработки.

- После шоу «Суперстар» вторая волна популярности накрыла Шуру и Ирину Салтыкову. И они, воспользовавшись этим, с 300 тысяч за концерт подняли гонорары до миллиона рублей, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров.