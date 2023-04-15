"Будет три Пасхи: кровавая, голодная и победная". Тревожные пророчества старцев сбываются

Тысячи верующих дневали и ночевали в стенах Киево-Печерской лавры, когда стало известно о выселении Украинской православной церкви. Фото: Valentyn OGIRENKO/REUTERS

Киево-Печерская лавра больше не православная. Украинский минкульт выселил оттуда Украинскую православную церковь. В то, что такое может произойти, многие просто не верили. А вот старцы-провидцы говорили об этом задолго до того, как полыхнул майдан и на Украине начались гонения на церковь.

Предвидел майдан

Одним из самых известных пророков был схиархимандрит Иона (Одесский). Его называли совестью православия на Украине. Отец Иона почти 50 лет прожил в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, был его духовником. Умер в декабре 2012 года - на 88-м году жизни. А в ноябре 2022 года, спустя 10 лет после смерти, отец Иона явился своей духовной дочери. Вот что, как она уверяет, сказал ей старец:

«Вымолила Богородица у Сына Своего еще четыре удела на Святой Руси». Справедливости ради отметим: к тому времени Донецкая и Луганская Республики, а также Херсонская и Запорожская области уже вошли в состав России, так что свидетельница сама могла невольно вложить эти слова в уста отца Ионы. Но дальнейшее она вряд ли могла выдумать:

«Афон и Киев падают, начинаются гонения на монахов, спасутся те, кто от Христа не отступает. А вот духовенство уходит в раскол и ересь несет мирянам. Страшное время идет и трагические события на Украину... Служат на Украине Сатане те, чьи предки были очень сильно замешаны на пособниках фашистов, которые органично проникали в общество в советские годы. К сожалению, в России у них есть родственники не только у власти, но и в церкви...»

Отец Иона Одесский с точностью до года предсказал начало майдана. Фото: НАША ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ /t.me

А еще говорят, что перед самой своей смертью отец Иона «увидел» кровопролитие на Украине. А ведь тогда даже майдана еще не было, не то что спецоперации.

«Будет смута, с которой все и начнется», - говорил старец. На вопросы «США нападет на Россию?» или «На США кто-то нападет?» он отвечал «Нет». «А когда будет эта смута?» - спрашивали его. «Вот я преставлюсь, и через год начнется».

Напомним, умер Иона в 2012 году. А в 2013-м начался майдан.

По предсказанию старца, после больших человеческих жертв Киев осознает, что совершил страшную ошибку, доверившись Западу. Иона видел единую Святую Русь, которая объединит два народа. А того, кто попытается их разъединить, ждет горькая судьба.

Бегство нечисти

А еще интересно сопоставить слова Ионы Одесского с прошлогодним бегством из страны «либералов»:

«Господь уготовал России спасение. В первую неделю Великого поста из нее станут уходить все сатанинские продукты, а затем и вся нечисть уйдет из Святой Руси. И это из-за того, что весь многонациональный народ этой страны встанет воевать с диаволом. В России воцарятся мир и благодать. Христиане и мусульмане будут сообща защищать свою Родину».

Отметим, что Великий пост в 2022 году начался 7 марта. И именно в это время случился самый большой поток бегства первой волны.

Лавра падет, но воскреснет

Говорил о расколе между Россией и Украиной и донбасский старец Зосима Сокур - основатель и духовник Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области.

«Гнев Божий - войны - приближается стремительно, и никуда мы не денемся. Как бы мы ни кричали о мире... Колотня с Киева вся начинается - матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего, кругом будет беснование. Выгонят автокефалисты, где-нибудь Господь даст приют», - говорил отец Зосима.

Отца Зосиму считали духовным настоятелем всего Донбасса. К нему, будучи главой региона, часто приезжал и Виктор Янукович. Фото: starec_zosima/VK

Последние слова похожи на предсказание об изгнании православных из Киево-Печерской лавры. А в одной из бесед со своим учеником старец рассказал, что будет дальше: «Киево-Печерская лавра падет. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь. Я до этого не доживу, а ты увидишь».

Умер старец-схиархимандрит в 2002 году. О гонениях на православие на Украине тогда речи не шло. Да и о противоречиях между двумя странами тоже.

Светлые времена наступят

В пророчествах Зосимы Сокура было сказано, сколько продлится конфликт между Россией и Украиной. Это три года. Три тяжелые Пасхи.

Первая Пасха - кровавая. Она уже произошла в 2022 году. 24 апреля Зеленский сотворил ее для всех жителей Донбасса. Тогда, в начале апреля, российские войска в качестве жеста доброй воли вышли из-под Киева и Чернигова. Украина высвободившиеся подразделения кинула на Донбасс и начала жестокие обстрелы.

Вторая Пасха - голодная. В этом году православная Пасха выпадает на 16 апреля, католическая - на 9 апреля. И вот польские газеты в самом начале апреля вышли с заголовками: «Огромная инфляция разогнала цены на продукты. Местные жители шокированы».

Третья Пасха - победная. По предсказаниям отца Зосимы, полный разгром будет ожидать киевский режим на Пасху в 2024 году (5 мая. - Ред.).

Что же касается результата конфликта с Украиной, то схиархимандрит говорил:

«Россия устоит, и там будет очень благодать большая, даже силы ада, Антихриста не одолеют Русской православной церкви. На Руси будут гореть светильники истинной веры. И не погасит их ни прелесть бесовская, ни гонения, ни какие-то другие ухищрения сатанинские. Светильники будут гореть на земле Святой Русской. На Русской земле! Запомните!»

Отец Зосима предвидел приход во власть бандеровцев, но уверял, что когда-то Украина и Россия станут жить едино. Об этом он говорил перед самой смертью:

«Находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность. На Украину надвигается черная туча - бандеровское иго похлеще татаро-монгольского: сатанинская ненависть ко всему русскому, ко всему светлому и святому. Молимся, чтобы украинский народ сбросил с себя это сатанинское иго! И знаете: украинский народ победит эту бандеровщину, жуткую и кровавую. И наступят еще светлые времена единства России и Украины. Ибо это единый народ, единая Русь Святая!»

Предвидел на полвека вперед

Есть и другие предсказания о церковном расколе на Украине:

«Все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными, и сильно на Украине ополчатся против Православной русской церкви, ее единства и соборности. Эту еретическую группировку будет поддерживать власть безбожная, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать. Тогда киевский митрополит (недостоин сего звания) вместе со своими единомышленными архиереями и иереями сильно поколеблет церковь русскую. Весь мир удивится его беззаконию и устрашится. Сам уйдет в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в России исчезнут, а будет единая церковь православная российская».

Лаврентий Черниговский умер в 1950 году, но уже тогда видел и раскол церкви, и кровопролитие. Фото: Wikimedia Commons

Это слова Лаврентия Черниговского. Он прожил долгую жизнь. Родился в средине XIX века, умер в 1950 году. Тогда уж точно никто не мог предположить, что в Киеве будет церковный раскол.

Он же предсказал и «духовный взрыв»: «И Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь православный, Божий Помазанник. Благодаря ему в России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на православную церковь не будет».

Политики спровоцировали

О расколе между Россией и Украиной говорили еще в середине ХХ века. Об этом рассказывала жительница Калуги Ирина Головач. По ее словам, в 60-х годах прошлого века в городке Троицке на Урале жил монах Тихон, приверженец старообрядческой церкви. Она как-то приехала к нему просить совета о болезни сына. Тот женщину успокоил, сказал, что мальчик выздоровеет через три дня, и заговорил о «постороннем».

«Раскол грядет, как в вере нашей Христовой когда-то. Народ на народ пойдет, а кто с мечом придет, от меча и погибнет. Брат на брата руку поднимет, а причиной тому политический блуд станет. Вы идите, расскажите и предупредите, чтобы не слушали никого из-за океана, добра они нам никогда не желали. Худо будет тем, кто на Русь Святую пойдет, власти захотят, но вымрут все, как и появились. Нам-то спокойно, мы под Богом ходим, а там раскол будет и в вере, церковь одна на другую клеветать начнет. Быть войне, которую обидчикам нашим не выиграть никогда. Русь после этого обновится, монета наша во всем мире почитаема станет, а на языке русском народности многие разговаривать будут», - передала Ирина Головач слова монаха Тихона.

Можно было бы упрекнуть женщину: мол, она пытается получить известность на теме спецоперации, только вот рассказывала это журналистам Ирина задолго до СВО - в 2017 году.

КСТАТИ

Воссоединение Руси через полгода?

После того как стало известно, что киевский режим намерен выгнать православных из Киево-Печерской лавры, вспомнили пророчество монахов Святогорской лавры. Оно гласит, что воссоединение Руси будет ровно через полгода после того, как еретики и раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Впервые о нем рассказал еще в 2014 году Игорь Стрелков - отставной российский военный и офицер ФСБ, ставший одним из главных символов «русской весны» в Донбассе. По его словам, в тот год в осажденный Славянск пришли монахи Святогорской лавры (от нее до города 30 км), чтобы рассказать о пророчестве.

И вот и Почаевская, и Киево-Печерская лавры захвачены. Время пошло...

КОНКРЕТНО

Про выборы президентов

Интересно, что в 2024 году и в России, и на Украине должны пройти выборы президента. Российские - 17 марта, украинские - 31 марта. Пасха в 2024 году выпадает на 5 мая. Это примерная дата инаугурации в обеих странах. Так вот, по пророчеству отца Зосимы именно тогда наступит судный день для режима, который был установлен в Киеве.

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