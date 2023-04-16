Какой-то ты, кот Том, нетолерантный: Запад дошел до абсурда в цензуре и переписывании классики

- Тебя люди кормят? Убирают за тобой? Значит, ты рабовладелец! Фото: Кадр из фильма

Переписывая историю, на Западе все чаще убирают из книг, фильмов и даже с упаковок товаров некорректные по современным либеральным меркам высказывания.

Первые жертвы

Уже есть классика, от которой в США решили отказаться целиком. Так, оскароносную драму «Унесенные ветром» ряд американских телеканалов и стриминговых платформ положили на полку. В компании WarnerMedia поняли, что вырезать все сцены, в которых показаны негры-рабы, не получится, и сняли фильм с показа: мол, картина - «продукт своего времени, который изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, к сожалению, имевших когда-то место в американском обществе».

Полностью переделали и культовые этикетки, много десятилетий украшавшие не только упаковки с продуктами, но и популярные сборники кулинарных рецептов. Например, убрали лица темнокожих мифических родственников - дядюшки Бена (Uncle Ben`s) и тетушки Джемаймы (Aunt Jemima), чьи изображения сочли напоминаниями об эпохе рабовладения. До кучи с рекламных плакатов и упаковок одного из самых популярных в Новом Свете сливочного масла Land O`Lakes убрали портрет индейской женщины, печатавшийся до этого без каких-либо претензий со стороны коренных народов Америки аж с 1928 года.

Оказалось, лицо дядюшки Бена бередит чьи-то раны... Фото: Shutterstock

Посмертная цензура

Самая читаемая и самая переводимая в мире женщина-писатель Агата Кристи вряд ли рассчитывала, что когда-нибудь удостоится сомнительной чести быть отредактированной в угоду толерантности.

Держатель прав на произведения Кристи, американское издательство HarperCollins объявило о том, что теперь тексты детективщицы будут издаваться в сокращенном варианте. Из них уберут отрывки, которые могут «задеть чувства тех или иных читателей». Так, в сборнике «Последние дела мисс Марпл и два рассказа» сотрут слово «индийский» из выражения «его индийский характер», а из романа «Карибская тайна» вырежут отрывок, повествующий о том, как герой не увидел ночью в кустах темнокожую девушку.

Осторожно, дети!

Один из самых популярных во всем мире мультиков - «Том и Джерри» - на полку пока решено не класть. Но перед его показом американские телеканалы стали давать предупреждение: «Фильм может содержать устаревшие культурные представления». Оказывается, дело в эпизодическом присутствии в кадре темнокожей служанки, работающей в доме, в котором живут главные герои.

Детская литература на Западе вообще бьет все рекорды неведомого идеала толерантности. Взять, например, сказки британского сказочника Роальда Даля. Почти полвека его романы, новеллы и сказки не вызывали нареканий. Они продавались миллионными тиражами и были переведены на многие языки. Но правообладатели и издатели решили подстраховаться и внесли в произведения Даля более ста правок. Например, Августин Глуп из «Чарли и шоколадной фабрики» из «жирного» стал «огромным». Миссис Твит из «Твитов» была «ужасной и уродливой», теперь она просто «ужасная». «Чудной африканский язык» из той же книги стал просто «африканским». Из книг Даля убраны определения «белый, как статуя», а также «сумасшедший».

Чрезмерная толерантность издательства удивила даже британского премьера Риши Сунака (к слову, индуса по происхождению).

Навеяно музыкой

Пытаются переделать в США и балет «Щелкунчик» русского композитора Петра Чайковского. И это притом что в Америке «Щелкунчик» - не только один из главных символов Рождества, но и главный кормилец театров и трупп, приносящий им до половины годового дохода.

Переделка заключается в «изъятии из либретто и музыки расовых стереотипов, а также аристократических истоков этого балета». Найденные поборниками толерантности стереотипы таковы: «Во втором акте на сцене появляются солисты, представляющие сладости и напитки разных культур (испанский шоколад, китайский чай и пр.). Лица танцовщиков, участвующих в китайском танце, загримированы желтым цветом, что усиливает унижения и оскорбления».

Чистая история

Надо признать: толерантную «охоту на ведьм» на Западе поддерживают не все. Влиятельный австралийский искусствовед Дениз Чепмен осудила редактирование классических произведений: «Мы не можем стереть историю. Мы должны знать ее. И произведения искусства помогают нам в этом».

Ее коллега, профессор Айзек Джако напомнил, что у искусства, и литературы в частности, кроме развлекательной и иных функций, есть еще одна - образовательная. Он считает, что «уничтожение истории и литературы любого периода стирает времена в том виде, какими они были».

«Политкорректность зашла слишком далеко», - заявил он.

Мимо кассы

Работорговец или отец-основатель

Чернокожий мальчик едва не заставил университет поменять имя. Фото: Yale University Art Gallery

Один самых престижных американских университетов - Йельский - открылся еще в XVIII веке на деньги торговца Элайху Йеля. На стенах университета веками висели репродукции картины голландского художника Джона Верелста. На полотне филантроп изображен в окружении других богачей, рядом - темнокожий мальчик-паж в ошейнике. Последний вообще никого не интересовал, пока в США не стали вычеркивать из истории всех, кто так или иначе был связан с рабовладением.

Для начала в Йеле создали комиссию, которая установила личности изображенных толстосумов: кроме Элайху Йеля, на нее попали несколько британских богачей. А вот кому из них принадлежал негритенок-паж, узнать так и не удалось. Но Йеля для проформы заклеймили, а картины поснимали, хотя звучали радикальные предложения - например, вообще переименовать университет. Но, прикинув суммы, в которые обойдется переименование, руководство Йеля отвергло предложение. Видимо, когда дело касается больших денег, с толерантностью можно не церемониться.

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