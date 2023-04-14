«Я влюблён!»: Похудевший Николай Басков намекнул на новый роман

В конце прошлого года на Николая свалилось немало испытаний Фото: Иван МАКЕЕВ

Главной сенсацией музыкального фестиваля «Муз-тв» «Новый МузОN» стал постройневший Николай Басков.

В конце прошлого года на Николая свалилось немало испытаний. Артист получил тяжелую травму и перенес операцию на связках. Но к счастью, все хвори остались позади, «золотой голос» удивил эстрадное закулисье отличной спортивной формой.

- Я выбрал для себя интервальное голодание. Оно, с одной стороны, людям кажется легким, но оно тяжелое,-говорит KP.RU Николай. - Понимаешь, физические упражнения, они важны для мышц, для корпуса, для тела. А все на самом деле зависит от еды. Я просыпаюсь, завтракаю, потом через 8 часов следующий мой прием пищи. И к следующий раз я ем только через 16 часов. Я не голодаю, могу себе на праздниках позволить и сладкое.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Скоро Пасха. Неужели и куличи будешь есть?

- Конечно. А почему я себе должен в чем-то отказывать? Когда-то надо соблюдать диету, а когда-то можно себя и распускать. И потом, нельзя же все время быть в аскезе. Тем более в такой светлый праздник. Все буду есть: и куличи, и яйца.

- А чего это ты так похорошел? Влюбился?

- Я всегда влюблён!-намекнул на новый роман артист.

Напомним: в недавнем интервью KP.RU Николай сетовал, что пока не может найти вторую половину.

- Когда ты находишься на волне успеха, очень сложно найти человека, который будет жить для тебя и во имя тебя,-делился Басков. - Хотя не только у знаменитых людей есть такие проблемы. Знаешь, не дается все людям сразу, надо пройти через испытания. Кто-то находит свое счастье в молодости, потом разочаровывается. Если бы я не прошел историю семейной жизни, тогда еще можно было бы меня доканывать: почему вы не женились, почему у вас нет детей. Но у меня за плечами есть все -таки брак, пусть даже и с грустным финалом.

И потом, я не чувствую себя одиноким, потому что вся моя жизнь в разъездах. Бог все дает постепенно.

Я успею все еще – и жениться, и ещё детей родить.

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