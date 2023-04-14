«Конец апреля покажет»: Контрнаступление может стать для ВСУ последним

Конец апреля покажет, на что способны ВСУ Фото: REUTERS

На «Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин о сбывшихся и несбывшихся прогнозах на развитие украинского конфликта и о том, чего ждать нам завтра в зоне СВО говорили с Алексеем Подберезкиным, директором Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

РЕАЛЬНОСТЬ ПРОГНОЗОВ

- У вас в конце 2022-го был прогноз, что в марте-апреле силы ВСУ иссякнут. Но что-то не иссякают

- Не отрицаю свой прогноз. Так ведь и произошло. Затягивание начала контрнаступления означает, что на Украине боятся не распутицы, не нехватки боеприпасов, а того, что это контрнаступление может стать для них последним.

- Это не пропагандистский штамп?

- Нет. В том соотношении сил, которое сложилось там, украинские военачальники и политические руководители увидели серьезную угрозу для существования своей армии. Я согласен с теми экспертами, которые считают, что ВСУ уже проиграли и теперь думают, как ситуацию для себя максимально безболезненно использовать.

- Но у них под ружьем 600 тысяч человек.

- Реально вооруженными силами считают тех, кто прошёл подготовку, находится в бригадах. Все бригады известны. Известно количество и моторизованных, и танковых, и артиллерийских бригад. Их списочный состав разнится. Это может быть от тысячи до трех тысяч человек.

- И каковы ваши оценки?

- У них подготовленных порядка 300 тысяч человек. Сотни тысяч мобилизованных не означают, что они могут участвовать в боевых действиях. Их нужно обучить, одеть, выстроить. Люди должны быть распределены. Должно быть налажено взаимодействие. Простая мобилизация на скорую руку ни к чему хорошему не приводит. Киев набрал пушечное мясо. Оно будет уничтожено в ближайших боях.

ЯДЕРНАЯ ДУБИНКА

- Украина готова обрести ядерное оружие. Насколько это вероятно?

- С точки зрения создания собственных ядерных боеприпасов, и средств доставки, известны украинские институты, в том числе в Харькове, которые были родоначальниками атомной истории в СССР. Но речь не о теоретической возможности фундаментальных наук. И не о разработке прикладных технологий. Мы говорим о промышленном производстве. Его на Украине нет. Никакое государство не поделится ядерными боеприпасами с Киевом, как и средствами доставки межконтинентальной дальности.

- В лабораторных условиях можно произвести ядерные боеприпасы?

- Два-три. Украинская сторона это может сделать.

- Средства доставки?

- Возможно. Для этого много обогащенного урана не нужно. На Украине была такая промышленность. Но в промышленных масштабах это невозможно. Атомная бомба может быть сделана в университетской лаборатории. Средства доставки могут быть использованы любые. Дрон-камикадзе может лететь на две тысячи километров. Но это не имеет отношения к военному потенциалу. Тем более к использованию. Каждый из видов оружия сопровождается созданием системы управления.

- Иранцы смогли произвести ядерное оружие?

- Этого боялись израильтяне и американцы. И не только они. Мы не знаем до конца возможности некоторых государств, которые не признаются ядерными. Того же Пакистана или Израиля. Атомная бомба – не тот продукт, который недосягаем для любой страны со средней развитой экономикой, научно-технической базой. Могут и найти средства доставки. Южный Йемен обстреливает Саудовскую Аравию из таких систем оружия.

ТРИ ПОПЫТКИ

- Вернемся к теории большого контрнаступления украинской армии.

- Может быть два, даже три контрнаступления. Вернее, попытки. Они будут готовить для этого два корпуса по три-четыре бригады. Плюс резерв. Это реально то, что они могут бросить в контрнаступление, причем высокой степени мобильности, оснащенные большим количеством средств передвижения. Это может быть брошено на узких участках. И где-то будет имитация контрнаступления. Потом где-то возникнет основное направление. Потом оно может поменяться.

- Все время идут движения с той стороны вдоль линии боевого соприкосновения.

- Напускается туман. Политическая обстановка требует, чтобы контрнаступление было. А возможностей реальных не много. Конец апреля покажет, на что способны ВСУ. Мой прогноз - ни на что серьезное. Они могут по двум-трем направлениям начинать контрнаступление, которое превратится в перемалывание по примеру Бахмута огромного количества оставшихся профессиональных украинских войск.

- По всей линии контрнаступление невозможно?

- Стратегически они не способны такое сделать.

НАТО НЕ НАДО

- А если в конфликт на стороне Украины впрямую вступит страна НАТО?

- Мы учитываем этот фактор. Ситуация может развиваться так. Польша и Прибалтика начнут участвовать своими вооруженными силами. Но это не изменит ситуации. У Польши не такая большая сухопутная армия, чтобы радикально изменить военно-стратегическую обстановку. Я уже не говорю про прибалтийские лимитрофы.

- Если несколько польских дивизий или бригад уже завтра снимут форму польских вооруженных сил и наденут камуфляж украинский?

- Не исключено. И румыны могут отчасти этим заниматься и поучаствовать в этом конфликте. Но не думаю, что сами государства рискнут участвовать открыто. Хотя американцы готовы на все, в том числе и на то, чтобы в этом участвовали и немцы, и французы. Для них Европа – удаленный театр военных действий. Там идет конфликт, который их впрямую не касается. Как во Вьетнаме, в Ираке. Вот кто главный управитель всех этих процессов.

- Если посчитать Польшу, Румынию, прибалтов - о каких силах можно говорить?

- Если у Польши использовать все под завязку, 200 тысяч. Значительно меньше у румын. Еще меньше у Прибалтики.

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