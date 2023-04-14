Кристина Орбакайте прервала годовое молчание об уехавшей из России матери

Орбакайте наконец прервала долгое молчание Фото: Борис КУДРЯВОВ

Больше года с тех пор, как Алла Пугачева переехала в Израиль, её дочь сохраняла "режим тишины". Кристина Орбакайте продолжает выступать, но не дает интервью и на пушечный выстрел не подпускает журналистов. И даже недавнюю кинопремьеру "Любовь-Морковь. Восстание машин" исполнительница главной роли проигнорировала, чтобы лишний раз не мелькать перед камерами.

И вот 14 апреля Орбакайте наконец прервала долгое молчание, выпустив новую песню "Алла будет петь" (см. КСТАТИ) в поддержку матери, на которую из-за ее высказываний ожидаемо посыпались шишки. Так, общественники требуют проверить Пугачеву на спонсирование украинской армии и, если донаты подтвердятся, конфисковать у артистки знаменитую квартиру на Тверской (несколько лет назад Примадонна переписала жилье на дочь, то есть фактически, сама Кристина рискует лишиться квадратных метров). И это лишь эпизод в веренице обвинений в сторону артистки, которую после отъезда в Израиль поклонники обвиняют в предательстве.

Так что же Алла? "Камни будут с неба лететь - Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть - Алла будет петь", - заявляет Орбакайте в своей новой песне о стойкости Примадонны. Мол, никакие беды ей не страшны. Хотя на самом деле, сбежавшей из страны Пугачевой наверняка теперь неспокойно в Израиле, который сотрясают протесты из-за судебной реформы и массированные ракетные обстрелы: по мнению экспертов, мир застыл на пороге новой большой войны.

Между тем, новый трек Орбакайте выпустил лейбл "Первое музыкальное издательство", в учредителях которого до сих пор числится (и, безусловно, зарабатывает) перебравшийся в Европу Константин Меладзе. По последним данным, годовая выручка компании составляет 1,4 млрд рублей.

КСТАТИ

О ЧЕМ БУДЕТ ПЕТЬ АЛЛА

1. Мое сердце не чашка - тебе его не разбить

Я умею как чайка над волнами парить

Когда сыпятся звёзды, обжигая, на пол

Я танцую на солнце босиком-босиком

Припев:

Камни будут с неба лететь

Алла будет петь

Крылья будут сзади гореть

Алла будет петь

Всем, кто хочет солнцем гореть,

Алла будет петь

2. Я хочу жить как ветер, говорить всё в глаза

Дипломатия, детка - это не про меня

Если ты меня ранишь, я не стану дождём

Я станцую на солнце босиком-босиком