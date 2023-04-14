Кристина Орбакайте прервала годовое молчание об уехавшей из России матери

Орбакайте наконец прервала долгое молчание
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Больше года с тех пор, как Алла Пугачева переехала в Израиль, её дочь сохраняла "режим тишины". Кристина Орбакайте продолжает выступать, но не дает интервью и на пушечный выстрел не подпускает журналистов. И даже недавнюю кинопремьеру "Любовь-Морковь. Восстание машин" исполнительница главной роли проигнорировала, чтобы лишний раз не мелькать перед камерами.
И вот 14 апреля Орбакайте наконец прервала долгое молчание, выпустив новую песню "Алла будет петь" (см. КСТАТИ) в поддержку матери, на которую из-за ее высказываний ожидаемо посыпались шишки. Так, общественники требуют проверить Пугачеву на спонсирование украинской армии и, если донаты подтвердятся, конфисковать у артистки знаменитую квартиру на Тверской (несколько лет назад Примадонна переписала жилье на дочь, то есть фактически, сама Кристина рискует лишиться квадратных метров). И это лишь эпизод в веренице обвинений в сторону артистки, которую после отъезда в Израиль поклонники обвиняют в предательстве.
Так что же Алла? "Камни будут с неба лететь - Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть - Алла будет петь", - заявляет Орбакайте в своей новой песне о стойкости Примадонны. Мол, никакие беды ей не страшны. Хотя на самом деле, сбежавшей из страны Пугачевой наверняка теперь неспокойно в Израиле, который сотрясают протесты из-за судебной реформы и массированные ракетные обстрелы: по мнению экспертов, мир застыл на пороге новой большой войны.
Между тем, новый трек Орбакайте выпустил лейбл "Первое музыкальное издательство", в учредителях которого до сих пор числится (и, безусловно, зарабатывает) перебравшийся в Европу Константин Меладзе. По последним данным, годовая выручка компании составляет 1,4 млрд рублей.
КСТАТИ
О ЧЕМ БУДЕТ ПЕТЬ АЛЛА
1. Мое сердце не чашка - тебе его не разбить
Я умею как чайка над волнами парить
Когда сыпятся звёзды, обжигая, на пол
Я танцую на солнце босиком-босиком
Припев:
Камни будут с неба лететь
Алла будет петь
Крылья будут сзади гореть
Алла будет петь
Всем, кто хочет солнцем гореть,
Алла будет петь
2. Я хочу жить как ветер, говорить всё в глаза
Дипломатия, детка - это не про меня
Если ты меня ранишь, я не стану дождём
Я станцую на солнце босиком-босиком