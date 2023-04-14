На Марсе обнаружен «скелет рыбы»: Марсоход снял загадочные фото

Из скалы торчат чьи-то ребра?

На 3786 марсианский день своего пребывания на соседней планете самоходные аппарат «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) сфотографировал объект, невероятно похожий на ребра скелета – то ли рыбы, то ли морского животного, а то ли даже и сухопутного. Удивительный снимок отыскала женщина-астробиолог Наталья Каброл (Nathalie Cabrol). Выложив его в Twitter, она написала: «Это самая удивительная скала из тех, что я видела за 20 лет исследований Марса». Желающих убедиться, что это не розыгрыш Наталья отослала к официальному панорамному снимку.

Удивленный твит астробиолога.

Пост исследовательницы привлек огромное внимание – с 11 апреля набрал 1,3 миллиона просмотров. Астробиолог, натурально, заинтриговала. А чем бы мог быть объект, похожий на большую расческу, не предположила. Это сделали читатели.

Панорамный снимок NASA с загадочным объектом.

Большинство откликнувшихся посчитали находку свидетельством былой жизни на Марсе и сошлись во мнении, что из грунта торчат ребра какого-то скелета – ветер их обнажил.

А скептики припомнили снимки того же Curiosity, на которых были видны схожие объекты. Привели в пример структуры, напоминающие земные кораллы.

В свое время даже эксперты NASA сподобились на комментарий к ним.

Эбигейл Фрейман (Abigail Fraeman), представляющая команду, которая работает по проекту Curiosity, объяснила в Twitter, что «кораллы» - минеральные объекты. То есть, не живые. Образованы скорее всего сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе. По-научному, подобные формации называют диагенетическими кристаллическими кластерами – структурами, состоящими из комбинации нескольких разных минералов.

Логично предположить, что изначально «скелет» был вмурован в породу, которая со временем разрушилась. Сам же он оказалась гораздо крепче и обнажившись, остался нетронутым эрозией.

Энтузиасты не сильно в такое верят. А шутники даже изображают, как могло бы выглядеть марсианское животное с ребрами.