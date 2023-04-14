Пора размять Посейдоны: Тихоокеанский флот поднят по тревоге

Сегодня поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе Фото: EAST NEWS

Тихоокеанский флот в пятницу утром разбудили по тревоге сиренами. Личный состав в полном составе приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. В ходе мероприятия морякам предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», - заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.

Министр подчеркнул, что в ходе проверки ТОФ будет учтено современное оружие вероятного противника. В проверке также примут участие части Воздушно-космических сил (ВКС России), силы противовоздушной обороны, стратегические ракетчики и дальняя авиация.

По словам Шойгу, Тихоокеанскому флоту в рамках проверки предстоит в короткие сроки осуществить подготовку к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач, как в ближней, так и дальней морской зоне.

Отражение десанта на Курилах

Основные учения с корабельными группировками будут проводиться в условиях приближенных к боевым: будет вскрыта подводная обстановка, на практике будут отработаны мероприятия по недопущению к развертыванию сил условного противника в оперативно важных районах Тихого океана, южной части Охотского моря, отражения высадки его десанта на Курильских островах и Сахалине.

В военном ведомстве также сообщили, что с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях продолжается «практика проведения внезапных проверок».

Непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Евменов Николай Анатольевич.

Очевидно, что в этой внезапной проверке, что грозит перерасти в полноценные учения, наш Тихоокеанский флот не только проведет различные тренировки, вскроет коварные замыслы вероятного противника, но и реально пощиплет нервы англосаксам.

В ходе учений неплохо бы размять и проверить готовность наших ядерных беспилотников «Посейдон». Напомним, это новейшее оружие военные эксперты США прозвали "Торпедой Судного дня". "Посейдон" способен вызывать цунами с высотой волн до 50 метров, которое уничтожит ключевые военно-морские базы противника и крупные промышленные объекты в прибрежной зоне.

СПРАВКА «КП»

Ядерные беспилотники «Посейдон» (он же «Статус-6») это глубоководная мини-подводная лодка длинной около 20 метров. Выглядит «Посейдон» как вагон современного трамвая, но более обтекаемой формы. Титановый «Посейдон» весит больше ста тонн и движется под водой со скоростью 100-200 км/ч за счет реактора, который работает на жидком металле.

Посейдон имеет неограниченную дальность хода и может пронести стомегатонный заряд (может быть как обычным, так и ядерным) до места подрыва на глубинах в несколько тысяч метров. Может уткнуться во вражеский берег, а может подорвать ядерный заряд таким образом, чтобы он поднял ядерное цунами, что в состоянии потопить чужой флот, а затем стереть радиоактивной волной сразу несколько городов. А может влететь под водой по рекам прямо в центральную часть вражеского города и создать посреди него гигантский водоворот.