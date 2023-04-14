Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о безденежье Пугачевой

Лайма Вайкуле, даром что близкая подруга Примадонны, втянула певицу в очередной скандал. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лайма Вайкуле, даром что близкая подруга Примадонны, втянула певицу в очередной скандал. Знаменитая латышка отреагировала на заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить Аллу Пугачеву на спонсирование вооруженных сил Украины. В своем видеообращении Вайкуле призвала "отстать от Аллы, отстать от этих прекрасных людей". И на эмоциях наговорила лишнего.

- Вот откуда вы вообще взяли, что теперь её надо проверять на спонсирование украинской армии? Захочет - заплатит, не захочет - не заплатит, - неосторожно заявила латвийская певица и тут же попыталась исправиться, испортив ситуацию еще больше. - Я, правда, знаю, что она ничего этого не делала. Она же не работает, вы знаете об этом? Она не работает. Откуда она возьмет деньги на то, чтобы куда-то кому-то отправлять? Хочется сказать: она даже мне денег не давала, когда у меня была проблема - хотела купить огромную картину. Ха-ха-ха. Я шучу, это всё шутки, болтовня!

В Сети на это странное высказывание отреагировали однозначно. Мол, вы серьезно хотите, чтобы народ поверил в безденежье самой Пугачевой, которая обеспечила своих внуков и правнуков до пятого колена? А на виллу в Израиле ей не скинуться?!

"Этой даме лучше молчать, чем говорить", "Лучше бы просто пела", "Старость пришла, а мудрость нет", "Хочется ущипнуть себя - неужели мы ЭТО слушали и любили?", "Бедная Пугачева, даже копеечку на старость не отложила!", - пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, для Лаймы говорить глупости не впервой. За последние месяцы она заявляла, что её по-прежнему ждут в России; выбегала на сцену с украинским флагом и выкрикивала националистические лозунги... А самой нашумевшей стала ремарка о том, что Лайма, оказывается, "содержала весь Советский Союз".

- Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч. Посчитайте, сколько денег я принесла государству, - провозгласила Вайкуле в интервью несколько месяцев назад, после чего за ней прочно закрепилось саркастичное прозвище "кормилица".