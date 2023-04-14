А вы умеете накрывать праздничный стол?

Стилист Евгения Ситникова показывает, как красиво украсить стол к Пасхе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бы деловая женщина ни была занята, ей очень полезно иногда сбегать от семьи и работы «на бал» и приятно проводить досуг в хорошем месте в кругу единомышленниц. Поэтому Клуб «Время женщин» всегда для встреч выбирает уникальные и красивые площадки, непременно с историей. И непременно в программе вечера увлекательная лекция, экскурсия или мастер-класс. И, конечно, бокал шампанского с изысканной закуской.

В этот раз «заседание» деловых леди состоялось в преддверии большого православного праздника - Пасхи, культурная традиция празднования которого, по счастью, возобновилась в наше время. И, по сути, сейчас мы воссоздаем и формируем новую старую национальную культуру. Светлое Воскресение и прочные национальные устои соберут семьи воедино и укрепят узы, что сегодня важно как никогда. И вся эта тонкая, кропотливая и важная духовная работа во многом опять зависит от женщин - именно они собирают за праздничным столом семью и друзей, они удерживают все в своих руках, они ткут связующие нити. И для этого в ход идет все: вкусное меню, красивая сервировка, умение завести интересную беседу.

Поэтому не случайно мы выбрали и соответствующее нашим целям памятное местечко в самом сердце Москвы, богатое на истории и традиции, сам воздух которого пронизан русской культурой, - Дом предводителя губернского дворянства XIX века полковника Александра Черткова (бывшая усадьба Салтыковых в XVII - XVIII вв.).

Здание выполнено в нарядном эклектичном стиле, в котором смешались и рококо, и шехтелевский модерн, и врубелевский символизм. По счастью, постройка не пострадала во время пожара 1812 года, уничтожившего большую часть строений в центре Москвы, и в своем XXI веке мы можем любоваться ее фасадом и интерьерами. Здесь проводились балы, в свое время бывали Пушкин, Жуковский, Лесков, Лев Толстой, основоположник русского театра Михаил Щепкин, летописец столицы Владимир Гиляровский, пару ночей здесь провел даже Наполеон.

Этот дом на всю Москву славился публичной библиотекой, которую собрал на основе собственной частной коллекции рукописей и редких книг на разных языках хозяин усадьбы. Для многих писателей эти издания стали бесценным источником информации, которая легла в основу новых произведений. Как известно, Лев Толстой здесь работал над «Войной и миром». С 1930-х годов усадьба принадлежит Всесоюзному обществу «Знание» и является объектом культурного наследия федерального значения. Еще бы - здесь и по сей день живет русский дух...

Встречаем Пасху красиво!

- В преддверии большого праздника мы в ходе мастер-класса стилиста столовых гардеробов, декоратора Евгении Ситниковой узнаем о том, как сервируется стол в русских традициях к Пасхе. А главную роль в красивой сервировке сегодня сыграют изделия единственного народного художественного промысла Ростовской области - семикаракорской керамики. Отмечу, каждое изделие «Семикаракорской керамики» разрисовывается исключительно вручную, - объявила, открывая вечер, автор проекта и ведущая Клуба «Время женщин», заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

От лица хозяев роскошной площадки гостей поприветствовала и Мария Кубланова, заместитель художественного руководителя Нового театра, расположившегося на территории Дома Черткова:

- «Комсомольская правда» - наш давний партнер, и мы чрезвычайно благодарны медиахолдингу за информационную поддержку и рады принимать у себя таких гостей. Это действительно самобытное и уникальное место в Москве. Добавлю, что наш театр предлагает зрителям спектакль «Лубянский гример» - об истории создания русского театра и о любви тупейного художника и крепостной актрисы.

Семикаракорская керамика

Из хорошей посуды все вкуснее

- На художественно-стилистические особенности любого промысла огромное влияние оказывает место традиционного бытования, - так начала небольшую лекцию о любимом деле главный художник АО «Семикаракорская керамика» Дарья Гончарова. - Наш промысел находится на юге России, в Ростовской области, в небольшом городке Семикаракорске. Ростовская область - край донских казаков и бескрайних степей, это находит отражение в изделиях «Семикаракорской керамики». В ней можно увидеть и стилизованные цветы, и травы донских степей, все разнообразие овощей и фруктов южного края, станичные пейзажи, самобытные сюжеты казачьей жизни и милые истории о любви.

Надо заметить, любовью пронизана вся продукция ростовского предприятия. Это происходит потому, что каждый этап производства выполняется вручную, каждый мастер промысла вкладывает в изделия свою созидательную энергию. Керамика состоит из трех компонентов - глины, каолина и песка, при смешении которых получается жидкая фаянсовая масса. Эту массу заливают в специальные гипсовые формы, внутренняя поверхность которых повторяет очертания будущего изделия. После того как гипс впитает воду и глина наберет необходимую толщину, форму разнимают, извлекают будущее изделие и оставляют сохнуть в естественных условиях.

После сушки изделие проходит свой первый обжиг в печи при температуре 1250 градусов, после чего хрупкая глина приобретет прочность камня. Теперь это изделие называется «утиль». Далее утиль попадает в руки живописцев, которые наносят роспись, выполненную в технике полутеневого мазка, - это отличительная «фирменная» особенность данного предприятия. После того как роспись нанесена, изделие покрывают глазурью - тонким слоем прозрачного стекла - и отправляют на второй обжиг, называемый «политЫм». Политой обжиг проходит при температуре 1150 градусов, расплавляя глазурь, под слоем которой декор становится вечным. Такая технология словно навсегда надежно «запечатывает» узор. С течением времени он не бледнеет, не смывается, не трескается. Ему не страшны ни посудомоечные машины, ни микроволновые печи.

Продукцию семикаракорской фабрики можно узнать по фирменной охристо-пинковой гамме - это краски южной степи.

- Однако сегодня мы будем сервировать пасхальный стол выполненным в более нежных тонах - под стать весеннему цветению - сервизом «Цветочный» (его автор - ведущий художник предприятия Валентина Гурова) в сочетании с предметами из коллекции «Яблоневый цвет», созданными Аллой Сухович, - продолжает пояснения Дарья. - Эти наборы выпускаются небольшим тиражом вследствие трудоемкости процесса декорирования. Помимо подглазурной росписи, здесь присутствует роспись солями металлов, которая наносится на необожженное, еще хрупкое изделие и совершенно не видна при нанесении. Сложность работы заключается еще и в том, что изначально художник не видит, что у него получается, и работает как бы вслепую. Он словно водой рисует. Результат проявляется лишь после первого обжига.

Но результат того стоит. Такая роспись позволяет создавать нежный эффект акварельной живописи. Вот так, совмещая различные способы декорирования, русские мастера своими руками создают удивительную красоту.

Отрадно, что за последние несколько лет дела промысла пошли в гору, его изделия - посуду и предметы интерьера - «распробовал» взыскательный российский покупатель. Тем более что формы и размеры чашек, тарелок, блинниц, розеток, вазочек и т. д. очень и очень удобны для быта россиян. Сами просятся в руку и ласкают взор эстетичным родным дизайном. Простое чаепитие превращается в волшебный ритуал, если ты пьешь из красивой чашки. Давно известна эта загадочная истина: из прекрасной посуды еда вкуснее.

Имейте в виду: у «Семикаракорской керамики» в продаже есть еще очень симпатичные декоративные зайчики и пасхальные яйца! Они сделают ваш праздничный стол запоминающимся и нарядным.

Что превратит ваше застолье в настоящее пиршество для глаз?

Семикаракорская керамика

Несколько советов по сервировке от стилиста столовых гардеробов, декоратора Евгении Ситниковой:

1. Выбирайте светлую, лучше однотонную скатерть. Если она цветная, то ей в тон должны быть или свежие цветы в вазе, или рисунок на посуде. На Руси принято застилать столы полотном. К тому же скатерть послужит отличным «холстом» для красочного пасхального «натюрморта».

2. Рассчитывайте место на столе так, чтобы на каждого участника застолья приходилось не менее 55 - 60 см личного пространства (универсальная ширина плеч человека). Это позволит гостю чувствовать себя свободно и беспрепятственно орудовать приборами.

3. Правильно выбирайте размеры тарелок (для обедов и ужинов - 26 - 28 см в диаметре, для завтраков - 24 - 25) и чашек. Русские люди любят чашки побольше - на 320 - 350 мл. Именно такие, на удобной ножке, делает «Семикаракорская керамика». Нежный декор посуды этого производителя тоже как нельзя лучше подходит к нашему случаю - для празднования Светлого Воскресения Господня.

4. Пасхальный стол очень украсит легкий букет из свежих первых весенних цветов - тюльпанов, гиацинтов и др. Для пышности добавьте к нему несколько веток черемухи с распускающимися листочками. Важный нюанс: ваза добавит «вертикали» в дизайне стола, чтобы он не казался плоским. Но заранее убедитесь, что цветы не загораживают вашего визави за столом, то есть человека напротив. В случае если букет чересчур раскидистый, то после рассадки гостей его можно убрать со стола или отставить в сторону.

5. Используйте тканевые салфетки. Текстиль также делает стол нарядным и торжественным. Салфетки можно свернуть по-разному, но чем проще, тем лучше: не всем людям нравится, если чужие руки (ваши) производили с его салфеткой предварительно много манипуляций. Салфетки могут располагаться на тарелке или лежать рядом с ней. Кроме того, салфетки можно покупать всегда новые (в отличие от замены сервизов, что дорого и нерационально, это посильные и приятные затраты). Новые салфетки (другого цвета, с интересной вышивкой) внесут в гардероб стола разнообразие и порадуют глаз.

6. Хрустальные бокалы или фужеры из стекла (для воды, белого вина или кагора) также сообщат столу дополнительный объем, «вертикаль» и торжественность, а прыгающие солнечные зайчики от преломленных граней посуды придадут трапезе особый шик.

7. Все напитки и еда на столе, кроме шампанского, должны подаваться в специальной посуде, а не в заводской таре.

8. Вазочки для варенья можно использовать не по прямому назначению, а как нравится, - лишь бы было красиво. Например, поместить туда цветное драже или срезанные под самую головку бутоны.

9. Не забудьте о свечах, если устраиваете вечерний прием. Утром и в обед свечами декорировать стол не принято. Однако если очень хочется, то можно нарушить любое правило. Помните притом: свечи принято зажигать до прихода гостей, чтобы вас не сочли скупыми. Раньше свечи стоили дорого, но на близких и дорогих людях, которых вы ждете в гости, неприлично экономить. Такова предыстория свечного этикета.

10. Сладкая пасха, царь-кулич, крашеные яйца и ромовые бабы (в нашем случае авторский кулич предоставлен Ресторанным домом «Булошная», за что партнерам отдельная благодарность) как главные блюда празднества располагаются по центру чайного стола, чтобы каждый присутствующий мог без труда положить себе кусочек, не беспокоя хозяйку. Или чтобы ей было удобно обслужить любого из своих гостей. Кстати, в старой книге по домоводству Елены Молоховец записано, что на приготовление ромовой бабы шло 60 яиц!

Светлой Пасхи, здоровья и радости вашим домам, дорогие женщины!

Справка:

Проект «Время женщин» родился в 2021 году на Радио «Комсомольская правда». Его целью было создание комьюнити для деловых женщин, где бы они могли обмениваться друг с другом полезными связями и интересной информацией, а также оказывать взаимную поддержку, ломая привычные стереотипы восприятия роли женщины в социуме в контексте современности, когда женщина успешно выступает в разных ипостасях - и как жена, и как мама, и как предприниматель, и как талантливый руководитель. При этом она успевает все и не испытывает чувства вины за то, что любимой работе уделяет много времени.

С тех пор проект вырос и вышел за рамки формата радиопередач. Медиагруппа «Комсомольская правда» регулярно проводит тематические онлайн-конференции для успешных женщин и с их участием и устраивает неформальные встречи Клуба «Время женщин», где можно отдохнуть от забот и зарядиться прекрасным.