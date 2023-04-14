Униженная Кристина Асмус поставила на место зарвавшуюся Ксению Собчак

Кристина Асмус устроила публичную перепалку с Ксенией Собчак из-за постельной сцены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости из разряда "с таким друзьями и врагов не надо". Ксения Собчак вдруг неожиданно решила поддержать Кристину Асмус спустя три года после её нашумевшей постельной сцены в фильме "Текст", но сделала это в своей фирменной манере, которая актрисе пришлась не по вкусу.

Две блондинки встретились на кинопремьере "Вызова", где их разговор засняли репортеры. В своих соцсетях Собчак разместила общее фото, на котором она чудо как хороша, а вот слегка располневшая Асмус снята с не лучшего ракурса.

- Самый интересный светский диалог состоялся с Кристиной. Не помню, как мы вышли на эту тему, но я сказала, что откровенные съемки - это круто и смело, и это всегда часть актерской профессии. И нужно слать на ... всех, кто пытается сказать иное (это мой фирменный рецепт, ну, вы знаете), - менторским тоном сообщила ведущая. - А Кристина мне показалась человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества. А я люблю свободу во всех её проявлениях.

Бывшая жена Гарика Харламова, которая в 2020 году после выхода фильма на экраны действительно пережила тяжелую травлю и последующий развод, молчать не стала.

- Ксения, эта тема неинтересна уже никому. Спасибо за поддержку, конечно, но по предмету "сдать на ..." я из отличников в преподавателях уже давно, - в тон Собчак ответила актриса. - И за фото спасибо, я и мой второй подбородок (всё то, что осталось мне после раздела имущества) довольны.

На тему раздела имущества, к слову, Асмус иронизирует не случайно: долгое время Гарик Харламов уверял, что загородный дом за 100 миллионов оставил бывшей жене. После очередного такого высказывания в прошлом году экс-супруга не выдержала и явила публике реальное положение дел. Оказалось, что делить дом юморист категорически отказался, и бывшие до сих проживают на одной территории, где к тому же соседствуют с мамой Харламова.