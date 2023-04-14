«Люди видят добрые перемены»: Глава Ленинградской области Дрозденко рассказал о восстановлении подшефного города Енакиево в ДНР

Губернатор Александр Дрозденко рассказал о ходе восстановления подшефного города Енакиево. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В мае прошлого года Ленинградская область взяла шефство над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике. С тех пор ленинградские специалисты при поддержке местных жителей восстанавливают разрушенные здания, дороги и коммуникации. Работы предстоит немало: только в 2023 году регион реконструирует 114 инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске. Здесь ремонтируют и оснащают образовательные учреждения, приводят в порядок жилые дома, обновляют дороги и коммунальные сети, чтобы как можно скорее обеспечить жителей самым необходимым.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в ДНР рассказал о добрых переменах в Енакиево. В своем Telegram-канале он отметил, что город с каждым днем оживает и становится уютнее.

В 2023 году ленинградские специалисты отремонтируют в Енакиево 114 инфраструктурных объектов, чтобы обеспечить жителей самым необходимым. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Люди видят добрые перемены: сделано 40 скважин для обеспечения водой, ремонтируются дороги - где-то асфальтом, где-то гравием; трамваи, переданные Петербургом, работают на линиях, перекрываем кровли, меняем окна в школах, строим очистные сооружения и канализационный коллектор, меняем освещение и многое другое», - написал Александр Дрозденко.

Губернатор сообщил, что ленинградские подрядчики, работающие в Енакиево, по его поручению будут зарегистрированы на территории города. Это позволит предприятиям платить налоги в местный бюджет и обеспечивать его доходами.

«Меняем подход к работе на новых территориях: подшефным городам надо “вставать на ноги„ - требуем, чтобы подрядчики были зарегистрированы в Енакиево, и не менее 45% персонала нанимали из местных жителей. Цель - обеспечить самостоятельные доходы местного бюджета», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Один из объектов, который необходимо восстановить в ближайшее время, - разрушенный лицей информационных технологий. Он должен быть готов к 1 сентября, чтобы снова принять учеников. Работы по его ремонту будут финансироваться из резервного фонда губернатора Ленинградской области.

«Националисты не стесняются размещать свои подразделения в садиках и школах, и мыслят этими же категориями о наших военных. В Енакиевском техническом лицее проходила городская олимпиада. Было много ребят и телефонных звонков. На той стороне подумали, что прибыла какая-то воинская часть, и ночью нанесли удар по спортзалу и актовому залу. Восстановление здания - для Ленобласти незапланированные работы, профинансируем из резервного фонда. Задача - чтобы к 1 сентября начались уроки в основном здании, и затем восстановить разрушенные», - рассказал в Telegram-канале Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко поручил отремонтировать к 1 сентября здание разрушенного националистами лицея информационных технологий. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Регион совместно с Санкт-Петербургом продолжает обновлять транспортную систему города. В Енакиево уже привезли 10 современных трамваев. Сейчас идет реконструкция здания трамвайно-троллейбусного депо: строители уже восстановили его кровлю, внутри работает ремонтный цех. В планах – сделать капитальный ремонт здания. Работы ведутся за счет федерального и регионального бюджета. По словам Александра Дрозденко, в Енакиево также необходимо обновить рельсы и шпалы. На эти работы потребуется около миллиарда рублей.

Всего на ремонт инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске из федерального и регионального бюджетов в 2023 году выделяется более 2 миллиардов рублей. Запланированный объем работ выполнен уже на 30%.