Пасхальный кулич в «Пятёрочке» подешевел на 11% за год

В «Пятёрочке» по сравнению с предпасхальным периодом 2022 года стоимость как готового блюда, так и набора для его приготовления сократилась на 11%. Драйверами сокращения стоимости выступили мука, сахар и цукаты.

Приготовление классического кулича с изюмом и цукатами дома в 2023 году, согласно данным Росстата, на предпасхальной неделе в среднем по России обходилось в 382,5 рубля. Стоимость аналогичных ингредиентов из рецепта (мука, молоко, сахар, яйца, сметана, сливочное масло, изюм и цукаты) в тот же период в «Пятёрочке» составляла 371 рубль, а при выборе продуктов собственных торговых марок – ещё на 10% меньше, или 332 рубля.

Таким образом, «Индекс кулича» (соотношение цен на товары, предлагаемые торговой сетью, к средневзвешенной стоимости по Росстату) при выборе товаров известных брендов в среднем по стране в предпасхальный период составил 97%, а при выборе товаров СТМ – 87%.

Для расчета стоимости приготовления пасхального кулича был использован классический рецепт, включающий такие ингредиенты как: мука, молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, сливочное масло, сметана, изюм, цукаты. «Индекс кулича» отражает соотношение стоимости ингредиентов для приготовления кулича в домашних условиях известных брендов и товаров СТМ, предлагаемых торговой сетью «Пятерочка», и стоимости ингредиентов по данным Росстата. Для простоты восприятия за 100% принят показатель Росстата, а «Индекс кулича» показывается как доля от 100%.