Топ продуктов, которыми можно отравиться на даче

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Весна набирает обороты, солнышко манит на улицу, дачники мечтают о посадках и грядках, некоторые всерьез собираются открывать сезон и переезжать за город.

Очень важно в этот момент помнить не только о семенах и рассаде, но и о дачной аптечке. Чтобы все необходимое было под рукой: йод, пластырь, бинт, таблетки от боли. А еще не забыть от диареи, тошноты, вздутия, отравления, расстройства желудка (да и от похмелья, чего уж греха таить). Ох, да это половину аптеки надо скупить!..

На самом деле от большинства проблем, связанных с кишечными инфекциями, отравлением, даже перееданием, способен справляться энтеросорбент нового поколения Полисорб.

ОТРАВИТЬСЯ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО МЯСОМ И АЛКОГОЛЕМ

Обычно на пикниках, если вдруг появились признаки отравления, проще всего списать это на алкоголь, которым излишне злоупотребили. Но если вы не пьете, а все равно нехорошо, живот урчит и мутит, тошнит, что может быть виновато?

1. Зелень: салаты, лук, петрушка, укроп.

В этом нет ничего удивительного! Мясо мы готовим, то есть подвергаем термической обработке, убивая бактерии. А вот зелень в лучшем случае лишь слегка ополаскиваем водой. А между тем бактерии охотно «перебегают» с грязных рук на веточки салата.

Лучше всего покупать зелень в вакуумных упаковках от проверенных производителей. Но даже ее, перед тем как подать на стол, нужно тщательно промыть проточной водой. Если не уверены в качестве проточной воды на даче, то лучше ополоснуть бутилированной.

2. Томаты.

Серьезную опасность представляют проколотые помидоры. Даже содранная кожица уже может вызвать цепную реакцию, когда бактерии (сальмонеллы и норовирусы) начинают размножаться в мякоти. И конечно, ни в коем случае не используйте в пищу помидоры с мягким, погнившим боком.

Целые помидоры стараться по возможности ополоснуть горячей водой (60–70 градусов).

3. Вареный картофель.

Конечно, сам по себе вареный картофель – хороший сорбент. Недаром его рекомендуют в качестве закуски под алкоголь. Но в этом и заключается опасность: вареный картофель так же легко принимает все бактерии от других продуктов. Например, если уже отваренный картофель хранили рядом с сырым мясом или резали на доске, где только что нарезали другие зараженные продукты.

4. Плохо прожаренное мясо.

Это, конечно, самое очевидное. Важно выбирать готовый шашлык с хорошим сроком годности. Если маринуете сами, покупайте только свежее мясо. Помните: если сырое мясо долго лежало на солнышке, оно может стать опасным. Поэтому очень важно не оставлять его на длительное время на свежем воздухе и хорошо прожаривать шашлык, чтобы уберечься от отравления.

Но чем бы вы ни отравились: алкоголем, шашлыком или зеленью, важно сразу оказать первую помощь, чтобы облегчить состояние. Здесь отлично может подойти Полисорб. Он способен выводить токсины и тем самым помогать организму бороться с бактериями, которые могут проникнуть в кишечник с некачественной пищей.

У Полисорба особый принцип действия: он обволакивает, склеивает вредные бактерии и тем самым препятствует их дальнейшему размножению. После чего выводит их из организма естественным путем.

Таким образом, Полисорб может устранять не только симптомы, но и причины заболевания ЖКТ.

ОТ ЕДЫ ДО ЛЕКАРСТВ

Но мало кто догадывается, что Полисорб может помочь при аллергии на еду и лекарства. Даже если аллергии у вас никогда раньше не было, она может начаться неожиданно. Именно поэтому важно, чтобы Полисорб был под рукой.

Вы можете удивиться: где отравления, а где аллергия на еду и лекарства – болезни-то разные? Но это не совсем так. При аллергии начинают вырабатываться вещества: гистамин, серотонин, ацетилхолин и другие. Накопление этих соединений приводит к эндотоксикозу (накоплению токсических веществ в организме) и ухудшению состояния больного. Иммунная система при этом не ослабляется, а, наоборот, чересчур активируется. Другими словами, аллергическая реакция – это избыточная реакция иммунной системы, которая и наносит вред организму. Поэтому важно начать не только прием антигистаминных препаратов, но и параллельно три-четыре раза в день Полисорб (по инструкции), чтобы выводить из организма вредные вещества. Нужно избавить организм от последствия аллергических токсинов: отека, зуда, сыпи.

МОЖНО В СОК И ГРУДНОЕ МОЛОКО

Почему именно Полисорб, ведь энтеросорбентов много? Тут все просто! Во-первых, его можно пить всем: взрослым и пожилым людям, детям с рождения, беременным и женщинам в период лактации. Во-вторых, он разводится в жидкостях, образуя суспензию. Сорбент можно разводить в соке без мякоти, морсе, компоте, минеральной воде, грудном молоке и даже смеси. Свойства препарата при этом не изменятся. И самое главное – Полисорб совершенно безвкусный, а значит, может «замаскироваться» в соке без мякоти, морсе, компоте и грудном молоке. То есть его легко выпоить ребенку или закапризничавшему взрослому. А безвкусный он потому, что не содержит никаких подсластителей и ароматизаторов. И это тоже важно, потому что при отравлении (любом: аллергическом, вирусном, бактериальном) организм ослаблен борьбой с болезнью. Поэтому лишние нагрузки в виде химических сладостей ему не нужны.

Еще Полисорб может помочь нормализовать микрофлору кишечника, нарушенную вторжением чужаков-токсинов. Последние исследования ученых все больше подтверждают, что именно от нормальной микрофлоры кишечника зависит хорошее здоровье и самочувствие.

Но что бы с вами ни случилось на природе – аллергия или отравление, – важно вовремя обратиться к специалисту! А в качестве экстренной помощи можете принять Полисорб.

¹ https://cyberleninka.ru/article/n/kishechnaya-mikroflora-odin-iz-faktorov-formirovaniya-zdorovya-cheloveka/viewer

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