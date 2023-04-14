Реалити-шоу о семье Сталлоне: как брутальный Сильвестр гладит котика и учит дочерей жизни

Фото: скриншот видео

— Важно не то, как сильно ты бьешь, а как держишь удар: ты можешь получить удар и продолжать двигаться вперед, — именно с этих слов 76-летнего Сильвестра Сталлоне, звезды «Рэмбо» и «Крида», начинается...нет, не съемки продолжения «Рокки», а трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне». Посвященного понятно кому.

Судя по ролику, продюсеры хотят (или сам актер согласился только на такой формат) показать брутального и мощного, хоть и изнуренного пластическими операциями, Сильвестра добрым и хорошим отцом семейства. Который то вычесывает мускулистыми натруженными руками пушистого котика, то учит невероятно красивых дочерей жизни, то принимает трапезу с собачкой на коленях.

Фото: скриншот видео

— Ты увидишь одну из самых известных звезд Голливуда как никогда раньше: как семьянина, — обещает трейлер компании Paramount+, выпускающей шоу.

Заявка мощная, но есть сомнения. Потому что на кадрах актер натужно изображает уставшего от жизни отца семейства, которого заставляют заниматься непривычными для него вещами. Может, это, конечно, и так, — он действительно играет «папочку» на камеру, но какое тогда это имеет отношение к реалити? Жанр ведь как раз подразумевает безыскуственность происходящего.

И все же в шоу будет как минимум несколько приятных для зрителя моментов: например, общение Сильвестра с Аль Пачино, Дольфом Лундгреном и другими суперзвездами Голливуда.

За семьей наблюдать куда менее интересно. Ослепительно прекрасные дочери артиста София, Систин и Скарлет скучно и банально делятся личными впечатлениями от жизни под фамилией Сталлоне: излишняя ответственность, давление общества, вынужденный перфекционизм, проблемы на свиданиях и другие звездные трудности.

Фото: скриншот видео

При этом о реальных отношениях Сильвестра с женой — моделью Дженнифер Флавин — разумеется, правды никакой мы не узнаем. А ведь показать есть что. В трейлере «Семьи Сталлоне» мать семейства называют «Королевой», но о том, что Сталлоне вообще-то недавно чуть не развелся с ней — то ли из-за измен и усталости (неофициальная причина), то ли из-за ротвейлера Дуайта, которого завел актер (официальная причина), — ни слова.

Пока все это больше похоже на развернутую хвалебную документалку о жизни актера с обилием «мотивирующих» цитат в стиле Тонни Робинса и Паоло Коэльо. И в этом смысле ни о каком соперничестве с шоу о семье Ким Кардашьян речи не идет — потому что в том проекте как раз была явлена вся изнанка «семейных ценностей» звезд: драки, взаимные оскорбления, подставы, ревность, склоки и интриги. Даже если все это было и срежиссировано, то публику очень сильно веселило. И было похоже на правду больше, чем «документалистика» про Сталлоне.

Но это пока на уровне трейлера. Каким в действительности получится «реалити», будет понятно 17 мая, когда Paramount+ выложат первую серию проекта.