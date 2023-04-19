Электронный больничный: как оформить и на какие выплаты можно рассчитывать

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С начала 2022 года все листки нетрудоспособности в РФ выдают только в электронной форме, т. е. мы получаем ЭЛН. Однако с 1 марта 2023 г. на новых присоединенных территориях на переходный период введено использование и бумажного варианта больничного. Что касается ЭЛН, то информация о его открытии, продлении и закрытии поступает работодателю автоматически - по системе «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Как оформляется больничный? И какое пособие по временной нетрудоспособности можно получить в 2023 году? Основные правила и важные нюансы - в нашем материале.

Болезнь без бумажки

Цифровизация все сильнее упрощает нам жизнь. Бюрократии становится все меньше. Для оформления электронного больничного нужен только СНИЛС. Ну и посещение врача, который осмотрит и подтвердит, что ваше недомогание требует временного освобождения от занятия трудовой деятельностью.

Медицинская организация все оформит самостоятельно, подпишет ЭЛН электронной цифровой подписью и направит в информационную базу Социального фонда России (СФР). Ведомство автоматически оповестит работодателя, что его сотрудник оформил больничный. Далее бухгалтерия передаст данные о доходах работника в СФР. А фонд уже назначит и выплатит нужную сумму.

Пособие по беременности и родам

ЭЛН также нужен для получения пособия по беременности и родам. Важный нюанс: эту выплату в отличие от пособия по болезни назначают на период предоставленного по заявлению женщины декретного отпуска. Потому что не все беременные прекращают работать со дня выдачи больничного.

На новых присоединенных территориях, помимо ЭЛН, допускается до 2026 года в связи с беременностью и родами получать и бумажную форму больничного.

Как оплачивают больничный по уходу за детьми?

Когда ребенок болеет, родитель или другой член семьи, ухаживающий за маленьким пациентом, имеет право на получение больничного листа и пособия по временной нетрудоспособности. Как известно, болеют дети часто, особенно маленькие. Поэтому при болезни ребенка в возрасте до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% заработка. Вне зависимости от того, как долго болел ребенок.

В возрасте 8 лет и старше появляются нюансы. Если ребенка лечат амбулаторно, то первые 10 дней оплаты зависят от страхового стажа, а начиная с 11-го выплата составит 50% от среднего заработка. При лечении в стационаре пособие полностью выплачивают в соответствии со страховым стажем (подробнее - см. графику).

ВОПРОС - ОТВЕТ

• Нужно ли платить налоги с пособия?

- По закону больничные - это такой же доход, как и зарплата. Поэтому с них уплачивается подоходный налог (13%).

При выплате пособий по временной нетрудоспособности, в том числе по уходу за болеющим ребенком, из начисленных сумм отделения Социального фонда до выплаты производят удержание подоходного налога и перечисляют его в налоговый орган.

• А что делать, если работодатель требует бумагу?

- Все работодатели получают информацию об ЭЛН от СФР в электронном виде. Дополнительного подтверждения не требуется. Тем не менее можно попросить в своей медицинской организации распечатанную выписку из электронного листка нетрудоспособности. Кроме того, в личный кабинет на портале госуслуг всем гражданам приходят уведомления об их ЭЛН с указанием его номера.

• Заплатят ли мне, если я заболею в отпуске?

- Да, это предусмотрено законом. Как и в других случаях, нужно обратиться к врачу и оформить больничный. На период болезни отпуск можно продлить либо перенести на другие даты. Исключение - болезнь во время отпуска по беременности и родам или уход за болеющим ребенком.

• Выплатят ли больничные, если я работаю по гражданско-правовому договору?

- С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в законодательстве, благодаря которым право на пособие по больничному распространено и на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам (о выполнении работ, оказании услуг и т. п.). Но есть особенности. Для возникновения права на пособия при работе по гражданско-правовым договорам за предыдущий календарный год в систему обязательного социального страхования с вашего заработка должен быть перечислен минимальный размер страховых взносов. Для получения пособия в 2023 году сумма взносов за прошлый, 2022 год с выплат по трудовым договорам должна составить не менее 4833,72 рубля.

• Каков максимальный срок больничного?

- Обычно его выдают на 10 - 15 дней. Но при необходимости могут продлить. Этим занимается врачебная комиссия. Максимальный срок - 10 месяцев. Исключение - туберкулез. Там срок может достигать 12 месяцев. После этого больничный закрывается. И человек либо должен выйти на работу, либо его направляют на освидетельствование для установления группы инвалидности.

• Каким будет пособие, если в последние два года не работал?

- В этом случае выплаты будут осуществляться исходя из минимального размера оплаты труда.

• Выплатят ли пособие, если я уже уволился?

- Да, законом предусмотрен срок в 30 дней, в течение которого бывший работодатель обязан выплатить вам пособие по временной нетрудоспособности. Оно должно составлять не менее 60% от вашей средней зарплаты за предыдущие два года, но не меньше МРОТ. Нюанс: данное условие относится только к случаям возникновения заболевания или травмы самого работника, который уволился.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Узнать всю информацию о своем электронном листке нетрудоспособности можно в личном кабинете на портале Социального фонда России: Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Для просмотра информации нужна подтвержденная учетная запись.