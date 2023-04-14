"Хотел впечатлить правдой друзей-подростков": Кто слил секретные документы Пентагона про Украину и шпионаж

Сливший секретные документы Пентагона американец хотел впечатлить друзей-подростков Фото: REUTERS

Автором самой крупной утечки информации десятилетия в США оказался 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра. Сегодня военнослужащий, раскрывший сотни секретов, от брешей в украинской ПВО до особенностей того, как Штаты шпионят за своими союзниками, предстанет перед судом. По обвинению в шпионаже ему светят десятки лет за решеткой. Но кто этот Джек и почему решил поделиться гостайной в Интернете?

Американские СМИ подробно изучили подноготную Тейшейры. Примечательно, что с самого начала скандала, журналисты утирали нос ФБР. Всю схему утечки и личность Тейшейры они установили до того, как к дому подозреваемого подъехали вооруженные до зубов агенты и погрузили его в машину в майке и шортах под дулами винтовок.

С 2021 года Джек Тейшейра служил в разведывательном крыле на одной из баз ВВС США и был IT-специалистом, отвечающим за системы связи. Его отчим недавно вышел в отставку после 34-летней военной карьеры, мать много лет работала в организациях, поддерживающих ветеранов. Друзья утверждают, что Джек был патриотом своей страны и набожным католиком, а не шпионом. Из провинностей разве что неполиткорректные лозунги на одном из видео с ним.

Тейшейра, по словам близких, любил Америку, хоть и имел вопросы к правительству. Пару лет назад Джек объединил вокруг себя подростков, которые интересуются играми, оружием и верой, порой не брезгуя гомофобными и расистским шутками. Для разговоров по душам он создал закрытый чат, на сервисе, популярном среди геймеров, куда пригласил порядка 20 единомышленников. Джек был негласным лидером группы, самым старшим и авторитетным ее членом.

В узком кругу нацгвардеец порой отзывался о Штатах, и особенно о спецслужбах, как о злодеях, которые стремятся держать своих граждан в неведении. С началом конфликта на Украине, Джек начал с удивительной точностью предсказывать некоторые события, а чтобы убеждать подростков-геймеров в своей правоте, начал пересказывать содержание секретных документов, приводя членов закрытой группы в восторг. Когда интерес к таким сливам снизился, он сначала раздражался, а потом начал публиковать фото документов, но просил не распространять их, чтобы не нанести ущерб США. Чат, в котором обсуждался конфликт на Украине, он озаглавил «Свинья против медведя», называя само противостояние «удручающим».

Джек пытался открыть глаза на происходящее друзьям. Сливы оставались тайной группы, пока один 17-летний участник не воспользовался данными, чтобы переспорить кого-то в другом чате, откуда данные уже и расползлись по Интернету. После того, как факт утечки всплыл, Тейшейра начал подчищать следы: закрыл аккаунты, попросил друзей удалить файлы и сменил мобильный номер.

Но по зацепкам на разлетевшихся фото на нацгвардейца все равно вышли. Теперь ему грозит солидный тюремный срок, а в США идут ожесточенные споры: откуда у рядового сотрудника нацгвардии доступ к суперсекретным документам. Уровень допуска Тейшейры не ясен, но у него был доступ к внутренней компьютерной сети министерства обороны. Некоторые эксперты в США уверяют, что подобный доступ есть у тысяч военнослужащих, даже на низших должностях, и задаются вопросом: точно ли такие документы можно называть секретными?

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