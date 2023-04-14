Объявляем о старте челленджа «Чистая вода»!

А теперь о крутых призах для победителей:
1 место — путешествие на Камчатку на двоих;
2 место — классный ноутбук;
3-8 места — умная колонка с голосовым помощником «Алиса».
Призовые места определит наше экспертное жюри, которое будет оценивать оригинальность и креативность конкурсной работы, а также количество лайков с репостами. Фотографии принимаются до 20 августа 2023 года, а победителей объявим 25 августа. Ждем ваши снимки!
Но это еще не всё — в середине мая вас ждет вторая часть конкурса, тоже с подарками. Не пропустите!
Проводится в рамках акции по уборке берегов от мусора «Вода России»