Объявляем о старте челленджа «Чистая вода»!

А теперь о крутых призах для победителей:

1 место — путешествие на Камчатку на двоих;

2 место — классный ноутбук;

3-8 места — умная колонка с голосовым помощником «Алиса».

Призовые места определит наше экспертное жюри, которое будет оценивать оригинальность и креативность конкурсной работы, а также количество лайков с репостами. Фотографии принимаются до 20 августа 2023 года, а победителей объявим 25 августа. Ждем ваши снимки!

Но это еще не всё — в середине мая вас ждет вторая часть конкурса, тоже с подарками. Не пропустите!

Проводится в рамках акции по уборке берегов от мусора «Вода России»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ